Когда Польша ответит за расстрел русского Красного Креста?

Использование довольно типичного метода государственной пропаганды как национальная трагедия является излюбленным приёмом некоторых государств, соседствующих с Россией. Таким способом они строят свою национальную идентичность и одновременно с этим пытаются отмежеваться от современной и исторической России.Одним из таких примеров является украинский миф о так называемом умышленном голодоморе. Реальные исторические события искажаются до такой степени и преподносятся так, что всенародная трагедия выставляется современными политиками как акт умышленного геноцида представителей одного народа против представителей другого народа.Но есть ещё одна соседняя страна, которая силами властей строит свою национальную идентичность на противостоянии с Россией. Речь идёт о Польше. Необходимость противостоять нашей стране Польшей объясняется, в том числе, и через исторические факты, которые преподносятся на уровне национальных трагедий. Например, польские власти регулярно напоминают о катынском расстреле, факты из которого год от года становятся всё более масштабными и кровавыми.Если против России постоянно применяют такие методы, намекая на то, что нужно, быть может, России также стоит применить подобную тактику, - рассуждает журналист Р.Романов. Ведущий программы останавливается на одном историческом эпизоде в польской истории, который является крайне постыдным для Польши. При этом в ответ официальной Варшаве следовало бы намекнуть, что пора ей самой платить и каяться. О каком событии идёт речь, - смотрите видео: