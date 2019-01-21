В РФ сформируют отряд космонавтов-женщин
Корпорация «Роскосмос» в инициативном порядке намерена сформировать отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту, передает ТАСС сообщение источника в ракетно-космической отрасли.
Он отметил, что корпорация будет вести поиск кандидатов в отряд в инициативном порядке, а не ждать, пока женщины сами начнут записываться.
По словам собеседника, для женщин конструкторы доработают существующий скафандр «Орлан-МКС»: на нем установят элементы экзоскелета для усиления рук при выполнении космонавтом работ «в рамках внекорабельной деятельности», в том числе за пределами МКС, «и не только». Работы над «электроприводами для рук» уже начаты, добавил он.
Источник отметил, что программа подготовки в отряде будет учитывать также будущие лунные миссии.
По его данным руководство Роскосмоса собиралось сообщить о формировании женского отряда в понедельник в ЦПК (Центре подготовки космонавтов), если, конечно, не передумало (сообщать).
Агентство напоминает, что в новый набор космонавтов, который завершился летом прошлого года, женщины не попали. Некоторые эксперты это объяснили «особенностями российского менталитета» и невысоким желанием женщин стать космонавтами.
Набор в отряд был открытым» счастье мог попытать любой россиянин не старше 35 лет. Он должен иметь высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям и опыт работы.
За всю история отечественной пилотируемой космонавтики на орбите побывали лишь 4 россиянки: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Совсем другая картина в НАСА: американцы к сегодняшнему дню отправили в космос 47 женщин.
Будет создан полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин, являющихся специалистами ракетно-космической отрасли,сказал источник.
Он отметил, что корпорация будет вести поиск кандидатов в отряд в инициативном порядке, а не ждать, пока женщины сами начнут записываться.
По словам собеседника, для женщин конструкторы доработают существующий скафандр «Орлан-МКС»: на нем установят элементы экзоскелета для усиления рук при выполнении космонавтом работ «в рамках внекорабельной деятельности», в том числе за пределами МКС, «и не только». Работы над «электроприводами для рук» уже начаты, добавил он.
Источник отметил, что программа подготовки в отряде будет учитывать также будущие лунные миссии.
По его данным руководство Роскосмоса собиралось сообщить о формировании женского отряда в понедельник в ЦПК (Центре подготовки космонавтов), если, конечно, не передумало (сообщать).
Агентство напоминает, что в новый набор космонавтов, который завершился летом прошлого года, женщины не попали. Некоторые эксперты это объяснили «особенностями российского менталитета» и невысоким желанием женщин стать космонавтами.
Набор в отряд был открытым» счастье мог попытать любой россиянин не старше 35 лет. Он должен иметь высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям и опыт работы.
За всю история отечественной пилотируемой космонавтики на орбите побывали лишь 4 россиянки: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Совсем другая картина в НАСА: американцы к сегодняшнему дню отправили в космос 47 женщин.
- Использованы фотографии:
- Роскосмос / Вконтакте
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