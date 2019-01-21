Израиль показал уничтожение ЗРПК "Панцирь" сирийской армии
Поступают свежие сообщения о ситуации с нанесением Израилем ракетных ударов по территории Сирии. Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ наносит удары крылатыми ракетами не только с использованием боевой авиации, но также с применением наземных установок. При этом в самом Израиле заявили, что целью ударов являются спонсируемые Ираном отряды «Аль-Кудс».
Тем временем, в Сирии заявлено, что в результате ударов погибли четверо сирийских военнослужащих.
Ракетные удары Израилем были нанесены в том числе по территории аэропорта Дамаска. Около 30 израильских ракет при этом были перехвачены сирийскими средствами ПВО, включая ЗРПК «Панцирь».
В СМИ Израиля со ссылкой на ЦАХАЛ заявлено о том, что атаке были подвергнуты склады с иранским оружием в районе международной воздушной гавани сирийской столицы, штаб иранской разведки, а также тренировочный лагерь. Приводятся спутниковые снимки целей израильских ракет.
Если верить сообщению Израиля об атаках складов с оружием и иранского штаба в районе аэропорта Дамаск и сопоставить его с предыдущими сообщением, то логика такова, что эти склады и штабы буквально за неделю вырастают после предыдущих израильских бомбардировок. Причём чем массированнее бомбардировки и ракетные обстрелы, тем «больше складов, штабов и тренировочных баз Ирана в районе аэропорта Дамаска» появляется.
Также в СМИ Израиля говорится об уничтожении нескольких средств ПВО сирийских правительственных войск. В частности, на кадрах пресс-службы ЦАХАЛ демонстрируется попадание израильской ракеты в ЗРПК "Панцирь".
При нанесении одного из таких ударов и погибли сирийские военные.
Тем временем, в Сирии заявлено, что в результате ударов погибли четверо сирийских военнослужащих.
Ракетные удары Израилем были нанесены в том числе по территории аэропорта Дамаска. Около 30 израильских ракет при этом были перехвачены сирийскими средствами ПВО, включая ЗРПК «Панцирь».
В СМИ Израиля со ссылкой на ЦАХАЛ заявлено о том, что атаке были подвергнуты склады с иранским оружием в районе международной воздушной гавани сирийской столицы, штаб иранской разведки, а также тренировочный лагерь. Приводятся спутниковые снимки целей израильских ракет.
Если верить сообщению Израиля об атаках складов с оружием и иранского штаба в районе аэропорта Дамаск и сопоставить его с предыдущими сообщением, то логика такова, что эти склады и штабы буквально за неделю вырастают после предыдущих израильских бомбардировок. Причём чем массированнее бомбардировки и ракетные обстрелы, тем «больше складов, штабов и тренировочных баз Ирана в районе аэропорта Дамаска» появляется.
Также в СМИ Израиля говорится об уничтожении нескольких средств ПВО сирийских правительственных войск. В частности, на кадрах пресс-службы ЦАХАЛ демонстрируется попадание израильской ракеты в ЗРПК "Панцирь".
При нанесении одного из таких ударов и погибли сирийские военные.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба ЦАХАЛ
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