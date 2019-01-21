Взрыв автомобиля в Северной Ирландии признали терактом
Политический кризис взрывает Великобританию изнутри не только фигурально, но и реально…
Полицейское управление североирландского города Лондондерри подтвердило данные европейских СМИ о взрыве припаркованного у местного суда и популярного бара автомобиля, произошедшего в минувшую субботу.
Согласно информации, озвученной британской полицией, основная версия произошедшего – теракт, устроенный группировкой «новая Ирландская республиканская армия». Эта структура, признанная Лондоном террористической, является одной из нескольких североирландских объединений экстремистов, которые, по мнению представителя правоохранительных органов, весьма малочисленны и практически не выражают интересы даже малой доли североирландского общества.
Взрыв заминированного автомобиля на Бишоп-стрит в Лондондерри
В заявлении британской полиции по поводу случившегося отмечается, что цель произошедшего – разрушить довольно хрупкое политическое равновесие, установившееся в регионе после Белфастского соглашения 1998 года, положившего конец трём десятилетиям кровавого противостояния между радикалами из католической и протестантской общин.
Отметим, что избежать человеческих жертв, по сообщениям британских СМИ, удалось "только благодаря умелым действиям полиции, которая, получив информацию о заминированном автомобиле за 15 минут до взрыва, смогла найти нужный автомобиль и оперативно эвакуировать сотни человек из ближайших кварталов".
Рост напряжённости в Северной Ирландии после спада террористической активности в 2000-е годы, постепенно идёт уже почти 10 лет, а город Лондондерри всегда был одной из главных точек межобщинной конфронтации в регионе. По данным полиции Северной Ирландии, по делу о взрыве на Бишоп-стрит к утру понедельника было арестовано 4 человека.
- Использованы фотографии:
- полиция Лондондерри
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