Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 11.01.19 – 17.01.19
На этой неделе обстановка продолжала накаляться на фронте ДНР и ЛНР. Фактически очередное перемирие давно сорвано и обстрелы вернулись на уровень лета-осень 2018 года. ВСУ, в принципе и не сильно старались его сохранить.
Наглядным доказательством того, что украинские вооруженные формирования в очередной раз в одностороннем порядке сорвали процесс мирного урегулирования конфликта, является акт агрессии 93-й бригады в отношении трех сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса». По количеству военных преступлений против мирных жителей боевики 93-й бригады выбились в лидеры среди прочих бригад вооруженных формирований Украины, и теперь «соревнуются» с националистическими добровольческими формированиями, начавшими геноцид населения Донбасса в 2014 году.
На счету предводителя этого вооруженного формирования, Клочкова, только за 2018 год:
уничтожение грузового автомобиля «БелАЗ» и убийство его водителя;
уничтожение автомобиля «Газель», развозившего хлеб жителям прифронтового района г. Докучаевск;
уничтожение двух санитарных автомобилей «УАЗ» и «УРАЛ», убийство находившихся в них шести человек - двух водителей, трех медиков и раненого военнослужащего;
Теперь Клочков записал на свой кровавый счет еще и трех раненых сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса».
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 71 раз. Обстрел производился по районам восемнадцати населенных пунктов Республики. На Мариупольском направлении противник применил танки. Кроме того, украинские боевики обстреливали населенные пункты Республики с применением минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждение получили ДВА домостроения в н.п. Докучаевск и Жабичево.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 25 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 340 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Логвиново, Веселогоровка, Калиново, Первомайск, Молодежное, Золотое-5, Голубовское, Донецкий, Желобок и Фрунзе.
С 11 по 17 января 2019 года на территории Донецкой Народной Республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили двое военнослужащих Республики.
17 января, в 11.20 боевики из 93-й механизированной бригады по приказу военного преступника Клочкова осуществили прицельный обстрел из минометов калибром 82 мм по двум гражданским автомобилям «ВАЗ», припаркованным на площадке вблизи Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. При этом украинские боевики корректировали огонь с помощью беспилотного летательного аппарата. Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не погиб и не пострадал.
Обращаю особое внимание на то, что данное преступление совершено недалеко от места, где 10 января боевики из того же вооруженного украинского бандформирования – 93-й бригады, обстреляли гражданский автомобиль с сотрудниками коммунального предприятия «Вода Донбасса». Напомню, в результате обстрела пострадали ТРИ мирных жителя.
На счету 93-й бригады из «достижений» на поле боя только «успешная» сдача Донецкого аэропорта в 2015 году. С того времени бандформирование под названием 93-я бригада не рискует вступать в открытое столкновение с подразделениями Народной милиции Республики. Для лидера этой организованной преступной группировки, будем называть вещи своими именами, военного преступника Клочкова, более привычно «воевать» с мирным населением. На их кровавом счету уничтожение автомобиля «БелАЗ», хлебовозки «Газель», двух санитарных автомобилей с раненым и медперсоналом, а также вахтовки коммунального предприятия «Вода Донбасса».
Клочков и его поддельники откровенно плюют на все договоренности. Тот факт, что Порошенко, Полторак, Муженко и Наев до сих пор не приняли в отношении Клочкова и его боевиков никаких мер, я не говорю об уголовном преследовании, хотя бы о дисциплинарном взыскании, свидетельствует о полной поддержке руководством Украины подобных террористических методов ведения войны.
Примечательно, что сегодняшний обстрел гражданских авто, как и часть вышеуказанных инцидентов, произошли в день проведения очередного раунда переговоров в Минске. О каком курсе мирного урегулирования конфликта на Донбассе заявляют украинские политики и генералы, когда с их позволения продолжается военная агрессия в отношении мирных граждан?
ДНР:
Нашей разведкой отмечается проведение украинскими спецслужбами подготовительных мероприятий на объектах гражданской инфраструктуры в целях организации терактов на подконтрольной Киеву территории. Рабочие группы СБУ под легендой проверки защищенности, регулярно наведываются на предприятия, находящихся в зоне операции оккупационных сил и прилегающих районах, на которых содержатся запасы химических веществ. Реальная цель их визита – это оценка запасов находящихся там химикатов, а также возможных последствий техногенных катастроф, после проведения украинскими спецслужбами диверсий на этих объектах.
От надежного высокопоставленного источника нам стало известно, что сотрудники СБУ проводят допросы персонала железнодорожных станций Константиновка и Артемовск. Скрытая переброска эшелонов с техникой и личным составом в зону боевых действий, спланированных к участию в наступлении, сорвалась и спецслужбы пытаются найти виновных.
Укомплектованность украинских вооруженных формирований в зоне операции оккупационных сил продолжает снижаться. В 128-й, 57-й и 58-й бригадах наличие боевиков на переднем крае не превышает 50% от штатной численности. Это связано в первую очередь с нежеланием военнослужащих участвовать в конфликте на Донбассе.
Таких как, высокий уровень санитарных потерь, полученные травмы в результате неуставных взаимоотношений и неосторожного обращения с оружием. Участились случаи дезертирства, по причине невыплат в течении четырех месяцев надбавок за нахождение на переднем крае.
В сложившейся ситуации командиры 128-й, 57-й и 58-й бригад нашли выход с финансовой выгодой для себя. Факты дезертирства не сразу оформляются документально. Долгое время дезертиры формально числятся на передовой, а выделяемые на них денежные средства присваиваются командирами.
В 93-ю механизированную бригаду отмечено прибытие литовских волонтеров, которые всячески поддерживают вооруженную агрессию Киева в отношении населения Донбасса. Литовцы привезли боевикам 93-й бригады оптические приборы и компьютерную технику. Командир бригады Клочков поставил задачу провести по документам оргтехнику как купленную за государственный счет, с последующим прикарманиванием списанных денежных средств. На полученную от волонтеров оптику Клочков также организовал принудительный сбор денег среди подчиненных.
ЛНР:
Зачастую жертвами провокаций ВСУ становятся мирные граждане Донбасса, но на этот раз командование ООС едва ли не переступило последнюю черту.
Так, благодаря профессионализму представителей миссии ОБСЕ Народная милиция ЛНР была своевременно проинформирована о готовящемся теракте со стороны ВСУ на Мироновском водохранилище и немедленно обнародовала данную информацию, сорвав планы противника.
Шлюзы Мироновского водохранилища, которые командование ООС планировало подорвать, регулируют приток воды в реке Лугань. В случае их подрыва поток воды из Мироновского и сообщённого с ним Углегорского водохранилищ приведет к выходу р. Лугань из берегов и половодью в регионе вплоть до г. Луганска.
Западные покровители киевских властей по-прежнему не оставляют попыток использовать доступные силы и средства для эскалации конфликта на Донбассе.
Так, по информации от наших источников, на базе 140-го Центра специального назначения в городе Хмельницкий и «Учебного центра высокомобильных десантных войск ВСУ» в городе Житомир, под руководством инструкторов из США, Великобритании и Литвы проводится подготовка ДРГ. В рамках обучения, особое внимание отводится ориентированию на местности, выживанию и тактике действий в лесостепной местности и в населенных пунктах.
Наши наблюдатели продолжают фиксировать случаи минирования украинскими силовиками территорий у линии боевого соприкосновения. Так, отмечено минирование местности инженерно-саперными группами в районе н.п. Светлодарск, вблизи жилых домов. В связи этим призываем мирных жителей данного района быть предельно бдительными.
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения. На этой неделе вне мест хранения выявлено 55 единиц:
Танков Т-64 и Т-72– 9 единиц;
РСЗО «Град» 122 мм – 6 единиц;
122-мм САУ «Гвоздика» – 10 единиц;
122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 12 единиц;
120-мм минометов – 12 единиц;
БМП – 1 единица;
ББМ – 5 единиц.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
11.01.19, пятница
09:55 - БМП-1 (5) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
10:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, используются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:20 - н.п. Пески - н.п. Жабичево. выпущено 4 мины калибром 82 мм;
12:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр, произведен 1 выстрел СПГ-9;
12:30-13:10 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка, выпущено 4 мины калибром 82 мм, произведено 4 выстрела СПГ-9, выпущено 15 гранат АГС;
13:45 - БМП-1 (5) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
16:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 12 танковых снарядов калибром 125 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:45 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, используются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - 82 мм (10), АГС (29) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
17:25 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 3 мины калибром 82 мм, произведено 2 выстрела СПГ-9;
17:30-18:10 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, произведено 15 выстрелов БМП-1, выпущено 15 гранат АГС;
20:15 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
21:35 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:45 - 120 мм (10), АГС (29) - с направления Крымское – в направлении Фрунзе.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 12 раз, ЛНР 4 раза.
12.01.19, суббота
12:25-12:55 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:00-14:30 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:00 - АГС (29) – с направления Новозвановка – в направлении Калиново;
17:20 - 82 мм (4), БМП-1 (6) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
18:35-19:05 - н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:00-19:30 - н.п. Марьинка – ш-та Трудовская: выпущено 3 гранаты СПГ-9;
19:15 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:15-20:45 - н.п. Марьинка – н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:50-23:20 - н.п. Зайцево северное – н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 7 раз, ЛНР 2 раза.
[media=https://youtu.be/xdQHQLfeCWI]
13.01.19, воскресенье
08:50-09:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 4 гранаты СПГ-9;
12:35 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;
14:00 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 4 мины калибром 82 мм;
14:20 - АГС (13), КК – с направления Попасная – в направлении Молодёжное;
15:50 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 6 мин калибром 82 мм;
15:55 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 4 мины калибром 82 мм;
16:25 - н.п. Широкино - н.п. Ленинское: выпущена 1 граната РПГ, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: применили стрелковое оружие, зафиксирована работа снайпера;
17:20 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 60 выстрелов БМП-2;
17:55 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 5 мин калибром 82 мм;
18:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Спартак: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;
19:00 - 82 мм (2), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
20:30 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;
20:30 - АГС (20), СО – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
20:50 - БМП-1 (8), СО – с направления Попасная – в направлении Первомайск.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, ЛНР 4 раза.
14.01.19, понедельник
09:40-10:15 - н.п. Пески - Вольво-Центр: произведен 1 выстрел БМП-1, выпущено 29 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;
10:55 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (ш-та 6/7): выпущено 3 гранаты АГС;
11:55 - 82 мм (5) – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
12:05 - СПГ-9 (4), АГС (29), СО – с направления Попасная – в направлении Первомайск;
16:30 - 82 мм (7), КК – с направления Попасная – в направлении Первомайск;
16:45 - 120 мм (4), БМП-1 (7) – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
18:50 - н.п. Пески - Вольво-Центр: произведено 2 выстрела СПГ-9;
19:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 мины калибром 82 мм, применялось стрелковое оружие;
21:00 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:30 - 82 мм (7), СО – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
21:45 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: произведено 5 выстрелов СПГ-9, выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 10 раз, ЛНР 5 раз.
15.01.19, вторник
12:10 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:00-13:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:45 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55 - 82 мм (2), СПГ-9 (6), КК, СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
19:30 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20 - 82 мм (3), КК – с направления Крымское – в направлении Желобок;
20:50 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:20 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:45 - СПГ-9 (2), РПГ (3), АГС (29) – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
22:55 - н.п. Пески - Вольво-Центр, применяются крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 9 раз, ЛНР 3 раза.
16.01.19, среда
09:20 - БМП-1 (10) - с направления Луганское – в направлении Логвиново;
09:35 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка, применяются крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;
10:45 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 2 мины калибром 82 мм;
10:50 - РПГ (2), АГС (15), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
11:50 - 82 мм (5), ЗУ-23 – с направления Троицкое – в направлении Веселогоровка;
12:25 - н.п. Пески - Вольво-Центр, применялось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
12:45 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, произведено 10 выстрелов БТР, 10 выстрелов ЗУ-23;
13:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 60 выстрелов ЗУ-23, применяются крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;
13:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, применяются крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;
14:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 5 выстрелов БМП-1, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:40 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск, выпущено 4 мины калибром 82 мм;
14:45-15:35 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка, произведено 2 выстрела БМП-1;
17:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 4 мины калибром 120 мм;
17:30 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применяются крупнокалиберные пулеметы;
21:05 - СПГ-9 (9) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
21:20-21:50 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, выпущено 4 мины калибром 82 мм, применялось стрелковое оружие;
22:05 - 82 мм (5) – с направления Крымское – в направлении Желобок.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 12 раз и ЛНР 5 раз.
17.01.19, четверг
06:30-06:50 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, выпущено 3 гранаты СПГ-9;
07:45-08:05 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, выпущено 2 мины калибром 82 мм;
09:05 - н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 40 выстрелов БТР, применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:20 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Крутая Балка: выпущено 22 мины калибром 82 мм;
11:25 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:45 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 2 мины калибром 82 мм, применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:30-14:50 - н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 5 выстрелов БМП-1, применяли стрелковое оружие;
14:55 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, выпущено 7 гранат СПГ-9, применяли и стрелковое оружие;
16:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 7 выстрелов БМП-1, 50 выстрелов ЗУ-23, 8 гранат СПГ-9, применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;
19:50 - 82 мм (4), СПГ-9 (5), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
21:40 - 82 мм (16), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
23:50-00:10 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 10 раз, ЛНР 2 раза.
ДОНБАСС, ПИКАНТНЫЕ ТОНКОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Для тех, кого интересуют актуальные тонкости пропагандистских методов Киева в Донбассе – вещь архиинтересная. Интервью одним планом, без склеек, перебивок и купюр, чтоб не подумалось о каких-то подтасовках.
Всем терпения и здоровья!
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