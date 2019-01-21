СМИ: американцы передали курдам современное оружие

Прогресс, достигнутый нами в борьбе с ИГ с момента начала президентства Трампа, был выдающимся,

Американские противники вывода военного контингента США из Сирии передали формированиям сирийских курдов (YPG) современное противотанковое вооружение, пишет турецкое издание Yeni Akit со ссылкой на источники в САР.По словам источников, речь идет об «огромном» количестве противотанковых комплексов (ПТРК) «Джавелин» и «Тоу». Предполагается, что это оружие курды применят против турецких танков, которые в скором времени должны войти в город Манбидж на севере Сирии.Издание отмечает, что именно этим обстоятельством объясняется задержка турецкой военной операции в Манбидже. В настоящее время спецподразделения ВС Турции занимаются поисками складов с указанным вооружением.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова к операции на востоке от Евфрата, и в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если Вашингтон не выведет их оттуда.Тем временем вице-президент США Майкл Пенс заявил по американскому телевидению, что Пентагон добился выдающихся успехов в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, группировка запрещена в РФ).цитирует вице-президента ТАСС Он признал, что в Сирии еще действуют остатки террористических банд, вместе с тем США к сегодняшнему дню отвоевали 99% ранее захваченных территорий.Пенс отметил, что президент хочет вернуть американских военных домой, однако у США достаточно ресурсов, чтобы полностью выдавить ИГ из региона и «стереть его с лица земли».Напомним, 19 декабря Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, мотивируя это тем, что победа над ИГ одержана. Отмечалось, что вывод контингента может занять от 60 до 10 дней.