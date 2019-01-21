Силовые структуры РФ обеспечат системами борьбы с БЛА

Вместе с тем, мы планируем существенно увеличить начатые в этом (2018) году поставки, так как из-за высокой эффективности этих комплексов интерес к ним очень высок,

Российские силовые структуры в течение двух кварталов 2019 года получат более 200 радиоэлектронных ружей «Пищаль» и многофункциональных комплексов «Ратник», передает РИА Новости сообщение корпорации «Ростех».В пресс-службе корпорации уточнили, что комплекты средств противодействия беспилотникам производит концерн «Автоматика».В конце прошлого года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что концерн уже начал поставку российским ведомствам радиоэлектронных ружей «Пищаль» и многофункциональных комплексов «Ратник».сказал гендиректор.Он добавил, что производство указанных изделий освоено уже двумя заводами холдинга, и к началу 2019 года предприятия будут готовы к массовым поставкам.Ранее источник в концерне «Автоматика» сообщил агентству, что ружье «Пищаль» было испытано в реальных боевых действиях и показало прекрасные результаты.«Пищаль» представляет радиоэлектронное ружье, вес которого не превышает 3 кг. Оно предназначено для борьбы с одиночными целями, находящимися в движении. Изделие способно обнаружить объект и подавить его связи и навигацию на всех возможных частотах.Потребность в системах борьбы с беспилотниками в настоящее время достаточно велика. Во время проведения чемпионата мира по футболу летом прошлого года ФСБ раскрыло 7 группировок, которые собирались устроить теракты с использованием БЛА.