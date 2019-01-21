СМИ: В Магнитогорске эвакуировали школу и больницу после сообщений о бомбе
Магнитогорск подвергается атаке со стороны дезинформаторов, пытающихся посеять хаос и панику в городе, в одном из домов которого 31 декабря прогремел взрыв. Напомним, что официальные лица причиной взрыва называют утечку бытового газа.
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ, неизвестные осуществляют рассылку сообщений на почтовые адреса учреждений социальной инфраструктуры. В сообщениях заявлено о будто бы множестве заложенных взрывных устройств. Сотрудник отдела пресс-службы УФСБ по Челябинской области:
На данный момент сообщается, что учреждения продолжают свою работу.
На этом фоне челябинский ресурс «Telefakt» пишет о том, что принимаются меры по эвакуации людей из зданий школы №62 и 1-й городской больницы.
Из сообщения со ссылкой на очевидцев, опубликовавших пост в соцсети:
Также подтверждается информация о множественных случаях рассылки анонимными источниками электронных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Горожан просят сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ, неизвестные осуществляют рассылку сообщений на почтовые адреса учреждений социальной инфраструктуры. В сообщениях заявлено о будто бы множестве заложенных взрывных устройств. Сотрудник отдела пресс-службы УФСБ по Челябинской области:
Проводится проверка информации о возможных взрывных устройствах в учреждениях Магнитогорска. Все службы в рамках своей компетенции выполняют свои задачи, согласно выработанному ранее регламенту.
На данный момент сообщается, что учреждения продолжают свою работу.
На этом фоне челябинский ресурс «Telefakt» пишет о том, что принимаются меры по эвакуации людей из зданий школы №62 и 1-й городской больницы.
Из сообщения со ссылкой на очевидцев, опубликовавших пост в соцсети:
Эвакуировали всех учеников и учителей в экстренном порядке, под угрозой теракта. Много полиции с собаками, школу окружили.
Также подтверждается информация о множественных случаях рассылки анонимными источниками электронных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Горожан просят сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
- Использованы фотографии:
- vk.com/magnitkacity
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