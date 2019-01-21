СМИ: В Магнитогорске эвакуировали школу и больницу после сообщений о бомбе

Проводится проверка информации о возможных взрывных устройствах в учреждениях Магнитогорска. Все службы в рамках своей компетенции выполняют свои задачи, согласно выработанному ранее регламенту.

Эвакуировали всех учеников и учителей в экстренном порядке, под угрозой теракта. Много полиции с собаками, школу окружили.