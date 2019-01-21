В Лаосе открыт филиал российского противоминного центра
В Лаосе начал функционировать второй зарубежный филиал Международного противоминного центра ВС РФ, сообщает газета Красная звезда.
По словам начальника инженерных войск Юрия Ставицкого, с первых дней пребывания на лаосской земле российские инструкторы приступили к подготовке местных преподавателей по саперному делу. Уже подготовлено 19 специалистов.
Коллегам из Лаоса передаются российские средства поиска и индивидуальной защиты. Сейчас они учатся эффективно использовать современную экипировку.
Ставицкий напомнил, что с осени прошлого года отряд российских инженеров проводит в Ласе очистку участков местности от взрывоопасных предметов, оставшихся после интенсивных американских бомбардировок в период с 1964-го по 1973 год. Работы по разминированию ведутся в провинции Боликхамсай, расположенной в 350 км от столицы страны – Вьентьяна.
К настоящему времени от взрывоопасных предметов очищено 52 гектара. В основном саперы находили американские кассетные боеприпасы, такие как BLU-3/B, BLU-24/B и BLU-61/B. Они предназначены для поражения живой силы, техники и оборудования. Количество жертв от американских бомбардировок оценивается в десятки тысяч человек. До сих пор от взрывов оставшихся в земле боеприпасов ежегодно гибнут и получают увечья около 200 лаосцев.
Накануне также стало известно об открытии в Лаосе представительства российского военного ведомства, а также передаче лаосской армии партии модернизированных танков Т-72 и разведывательных бронеавтомобилей БРДМ-2М. Эта техника уже принята на вооружение и была задействована в параде, посвященном 70-летию образования Народной армии Лаоса.
Напомним, первый филиал российского противоминного центра был открыт в январе 2017 года в сирийском Алеппо.
Инженерные войска являются одними из старейших в Вооруженных Силах РФ – 21 января празднуется 318-я годовщина со дня их образования.
По словам начальника инженерных войск Юрия Ставицкого, с первых дней пребывания на лаосской земле российские инструкторы приступили к подготовке местных преподавателей по саперному делу. Уже подготовлено 19 специалистов.
Коллегам из Лаоса передаются российские средства поиска и индивидуальной защиты. Сейчас они учатся эффективно использовать современную экипировку.
Ставицкий напомнил, что с осени прошлого года отряд российских инженеров проводит в Ласе очистку участков местности от взрывоопасных предметов, оставшихся после интенсивных американских бомбардировок в период с 1964-го по 1973 год. Работы по разминированию ведутся в провинции Боликхамсай, расположенной в 350 км от столицы страны – Вьентьяна.
К настоящему времени от взрывоопасных предметов очищено 52 гектара. В основном саперы находили американские кассетные боеприпасы, такие как BLU-3/B, BLU-24/B и BLU-61/B. Они предназначены для поражения живой силы, техники и оборудования. Количество жертв от американских бомбардировок оценивается в десятки тысяч человек. До сих пор от взрывов оставшихся в земле боеприпасов ежегодно гибнут и получают увечья около 200 лаосцев.
Накануне также стало известно об открытии в Лаосе представительства российского военного ведомства, а также передаче лаосской армии партии модернизированных танков Т-72 и разведывательных бронеавтомобилей БРДМ-2М. Эта техника уже принята на вооружение и была задействована в параде, посвященном 70-летию образования Народной армии Лаоса.
Напомним, первый филиал российского противоминного центра был открыт в январе 2017 года в сирийском Алеппо.
Инженерные войска являются одними из старейших в Вооруженных Силах РФ – 21 января празднуется 318-я годовщина со дня их образования.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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