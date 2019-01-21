В 4-ой Кантемировской дивизии появится отдельный батальон Т-34

30 танков Т-34, переданных России в дар Народной армией Лаоса, будут сведены в отдельный батальон, входящий в состав Кантемировской дивизии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.Согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, 30 танков Т-34, прибывших 20 января этого года в подмосковный Наро-Фоминск, войдут в состав отдельного танкового батальона с дислокацией в Наро-Фоминске. Батальон будет входить в состав 4-ой гвардейской Кантемировской дивизии.Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, присутствующий на церемонии встречи боевых машин, заявил, что танки будут участвовать в Параде Победы, а также привлекаться к различным теле- и кинопроектам с исторической тематикой. По его словам, экипажи танков Т-34 уже в ближайшее время начнут подготовку к параду 9 мая на Красной площади. Командир 4-ой гвардейской Кантемировской дивизии Владимир Завадский отметил, что батальон будет создан на основании указаний министра обороны России с готовностью к выполнению задач с 1 марта этого года.Также присутствующий на церемонии встречи заместитель гендиректора корпорации "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов заявил, что прибывшие из Лаоса танки находятся в очень хорошем состоянии и не требуют серьезного, углубленного технического воздействия.Прибывшие танки относятся к модификации Т-34-85 образца 1944 года.