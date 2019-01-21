Нападение джихадистов на миротворцев ООН произошло в Мали
Подтвердилась информация о нападении вооружённых исламистов на базу миротворцев ООН в Мали. Как передаёт издание «Times of Israel», признанная террористической во многих странах мира организация джихадистов «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (*запрещен в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на базу ООН «Aquelhok», расположенную в 200 км севернее города Кидали.
По сообщениям очевидцев, в минувшее воскресенье значительный отряд боевиков на внедорожниках и лёгких броневиках неожиданно появился в этой труднодоступной местности в районе малийско-алжирской границы и атаковал позиции антитеррористического контингента из стран блока MINUSMA – миротворцев из Республики Чад.
Несмотря на яростную атаку, разгромить базу и сломить сопротивление чадских миротворцев исламистам не удалось, хотя среди контингента ООН по меньшей мере 10 человек погибли и 25 были ранены (потери нападавших пока точно не называются).
Согласно информации джихадистов из террористической организации «Аль-Каиды в странах исламского Магриба», переданных марокканским исламским религиозным информагентством «Аль-Ахбар», это нападение стало «ответом» на завершившийся как раз в воскресенье визит в Чад премьер-министра Израиля, в ходе которого оба государства восстановили дипломатические отношения после 47 лет конфронтации.
На итоговой пресс-конференции Биньямина Нетаньяху и президента Чада Идриса Деби израильский премьер высоко оценил восстановление связей между двумя странами и назвал этот шаг «решающим прорывом в сердце исламского мира».
Отметим, что в последние годы Израиль установил или воссоздал связи с рядом центрально и западно-африканских государств, включая соседствующие с Мали, что вызывает явное раздражение у джихадистских группировок, действующих на западе Африки.
Напомним, что свой контингент в Мали в составе миссии ООН среди прочих обычно направляют страны Прибалтики и Украина.
Миротворцы ООН в Мали
По сообщениям очевидцев, в минувшее воскресенье значительный отряд боевиков на внедорожниках и лёгких броневиках неожиданно появился в этой труднодоступной местности в районе малийско-алжирской границы и атаковал позиции антитеррористического контингента из стран блока MINUSMA – миротворцев из Республики Чад.
Несмотря на яростную атаку, разгромить базу и сломить сопротивление чадских миротворцев исламистам не удалось, хотя среди контингента ООН по меньшей мере 10 человек погибли и 25 были ранены (потери нападавших пока точно не называются).
Согласно информации джихадистов из террористической организации «Аль-Каиды в странах исламского Магриба», переданных марокканским исламским религиозным информагентством «Аль-Ахбар», это нападение стало «ответом» на завершившийся как раз в воскресенье визит в Чад премьер-министра Израиля, в ходе которого оба государства восстановили дипломатические отношения после 47 лет конфронтации.
На итоговой пресс-конференции Биньямина Нетаньяху и президента Чада Идриса Деби израильский премьер высоко оценил восстановление связей между двумя странами и назвал этот шаг «решающим прорывом в сердце исламского мира».
Отметим, что в последние годы Израиль установил или воссоздал связи с рядом центрально и западно-африканских государств, включая соседствующие с Мали, что вызывает явное раздражение у джихадистских группировок, действующих на западе Африки.
Напомним, что свой контингент в Мали в составе миссии ООН среди прочих обычно направляют страны Прибалтики и Украина.
- Использованы фотографии:
- Times of Israel
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