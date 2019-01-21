Украинские СМИ: по активистам "майдана" стреляли наемные снайперы
Украинский портал Страна провел собственное расследование, основанной на фото- и видеоматериалах, которое доказывает, что по участникам «евромайдана» стреляли не сотрудники «Беркута», а наемные снайперы, находившиеся на верхних этажах соседних зданий.
В частности расследование касается активиста «евромайдана», белоруса Михаила Жизневского, погибшего 22 января 2014 года.
Издание отмечает, что Жизневский погиб от огнестрельного ранения в грудь. При этом пулевой канал свидетельствует, что выстрел был произведен сверху вниз слева направо. Журналисты нашли активиста на видео – он был в мотоциклетном шлеме, при себе имел щит и палку.
У сгоревшего автобуса Жизневский бросил в стороны правоохранителей какие-то предметы, погрозил им палкой и начал смещаться за остов транспортного средства, уходя в «мертвую зону» для «беркутовцев». В это время шлем с его головы падает на землю: вероятно, в этот момент Жизневский был убит.
Автору материала указывают на то, что силовики в этот момент стояли внизу напротив автобуса. С их позиции в потерпевшего попасть было нельзя. При этом направление раневого канала показывает ясно: выстрел произведен с высокой точки, находящейся слева от жертвы. В этом направлении, по данным журналистов, как раз находится один из балконов дома по ул. Грушевского.
Таким образом, полагает издание, выявленный факт косвенно доказывает, что огонь по майдановцам вели не правоохранители, а наемные снайперы, засевшие в соседних зданиях, в частности на ул. Грушевского. Тое есть, обвиненные в убийстве Жизневского сотрудники «Беркута» к данному преступлению отношения не имеют.
Напомним, ранее в деле о стрельбе по участникам «евромайдана» появились данные о грузинских снайперах, с которыми работал некий американский инструктор. Однако следствие до сих пор не завершено. Прокуратура по-прежнему пытается обвинить в гибели «небесной сотни» сотрудников спецподразделения «Беркут».
В частности расследование касается активиста «евромайдана», белоруса Михаила Жизневского, погибшего 22 января 2014 года.
Издание отмечает, что Жизневский погиб от огнестрельного ранения в грудь. При этом пулевой канал свидетельствует, что выстрел был произведен сверху вниз слева направо. Журналисты нашли активиста на видео – он был в мотоциклетном шлеме, при себе имел щит и палку.
У сгоревшего автобуса Жизневский бросил в стороны правоохранителей какие-то предметы, погрозил им палкой и начал смещаться за остов транспортного средства, уходя в «мертвую зону» для «беркутовцев». В это время шлем с его головы падает на землю: вероятно, в этот момент Жизневский был убит.
Автору материала указывают на то, что силовики в этот момент стояли внизу напротив автобуса. С их позиции в потерпевшего попасть было нельзя. При этом направление раневого канала показывает ясно: выстрел произведен с высокой точки, находящейся слева от жертвы. В этом направлении, по данным журналистов, как раз находится один из балконов дома по ул. Грушевского.
Таким образом, полагает издание, выявленный факт косвенно доказывает, что огонь по майдановцам вели не правоохранители, а наемные снайперы, засевшие в соседних зданиях, в частности на ул. Грушевского. Тое есть, обвиненные в убийстве Жизневского сотрудники «Беркута» к данному преступлению отношения не имеют.
Напомним, ранее в деле о стрельбе по участникам «евромайдана» появились данные о грузинских снайперах, с которыми работал некий американский инструктор. Однако следствие до сих пор не завершено. Прокуратура по-прежнему пытается обвинить в гибели «небесной сотни» сотрудников спецподразделения «Беркут».
- Использованы фотографии:
- https://vesti-ukr.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter