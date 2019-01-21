ВСУ резко нарастили активность разведгрупп на линии разграничения

Разведывательные и подразделения специального назначения украинских силовиков резко нарастили свою активность севернее Донецка, сообщил начальник пресс-службы Управление Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.По информации донецкой разведки, севернее Донецка замечена активность нескольких диверсионно-разведывательных групп противника, которые пытались проделать проходы в минных полях и вели разведывательную деятельность. Так, 20 января недалеко от населенного пункта Каменка северо-восточнее Авдеевки, ДРГ киевских силовиков из состава 131-го разведывательного батальона ВСУ выехала на автомобиле на минное поле, установленное саперами 93-ей механизированной бригады ВСУ. В результате наезда на мину, вся группа из четырех человек погибла на месте. По словам Безсонова, это была третья неудачная попытка применения ДРГ севернее Авдеевки с начала года.В тоже время разведка ДНР сообщает об увеличении числа тяжелой бронетехники ВСУ районе линии разграничения. По имеющейся информации, Генштаб ВСУ принял решение о развертывании в штате каждой мотопехотной бригады танкового батальона вместо имеющейся сейчас танковой роты. Сообщается о прибытии 30-ти танков ВСУ в нп Новгородское недалеко от Дэержинска.О наращивании сил в районе линии разграничения и перегруппировки подразделений ВСУ в зоне конфликта, сообщает и разведка НМ ЛНР. По словам официального представителя НМ ЛНР Андрея Марочко, командование ВСУ использует формальное перемирие для перегруппировки подразделений, укреплении позиций и размещения новых вооружений на линии разграничения. По данным разведки ЛНР, две новые позиции минометных батарей "Василек" калибром 82 миллиметра выявлены в районе населенных пунктов Попасная и Новозвановка.