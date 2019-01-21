Песков прокомментировал японские публикации о "гарантиях на два острова"

Не более того.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в японской прессе по поводу желания Токио получить гарантии от России на «передачу Шикотана и Хабомаи» в рамках подписания мирного договора. Глава кремлёвской пресс-службы заявил, что Токио не предлагал российским властям осуществить передачу упомянутых островов «в контексте обсуждения мирного договора».По словам Пескова, любые рассуждения на этот счёт представляют собой запросные позиции, пожелания, рассуждения или «мысли вслух».Песков:После этого журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента о том, как отреагирует Владимир Путин, если такого рода «предложение» от японского премьера всё же поступит. Песков назвал такие рассуждения «эвентуальными» (возможными при определённых обстоятельствах) и добавил, что они в данной ситуации вряд ли уместны.Несколько дней назад Песков заявил, что подписание мирного договора может быть осуществлено исключительно на основании учёта интересов россиян. Отдельный вопрос, кто именно сегодня интересы рядовых россиян в нашей стране определяет?Между тем, в Японии, как показывают данные социологических опросов, большинство респондентов высказываются за «получение» четырёх островов Южных Курил. На два острова «не согласны». Японский вариант "разделения шкуры неубитого медведя".