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Зачем в Киеве заявили о планах освоения Антарктики

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Минобрнауки Украины подготовило программу исследования Антарктиды до 2030 года, заявив, что страна готова побороться за первенство в освоении самого южного континента, сообщает RT.




По словам замминистра Максима Стриха, программа, отличающаяся своей смелостью, требует дополнительных ресурсов, но Киев их обязательно найдет.

Так или иначе статус Антарктиды может измениться, и право на освоение богатств этого пока что незанятого континента получат те, кто сегодня осуществляет там деятельность, сказал он.

Необходимо напомнить, что Украина имеет свою полярную станцию «Академик Вернадский», которую в 1996 году покупала за символическую цену (£1) у Британии. Станция (прежнее название «Фарадей») расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова) и является заброшенным объектом. Там отсутствует возможность строительства аэродрома и очень неудобно швартоваться судам. Ранее сообщалось, что британцы отдали Киеву ненужный им клочок суши в обмен на какую-то научную информацию.

В свою очередь и.о. директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий подчеркнул, что участие в исследовании Антарктиды – это пропуск в мир будущего.

Вскоре человечество разделится на страны, которые снаряжают корабли на Марс, и страны, не задействованные в этом, где, как в Сомали, будут сапой обрабатывать огород. В настоящее время мы на перепутье, в какой части окажется Украина. Наша полярная станция – одна из тех зацепок, с помощью которой мы держимся в «мире Илона Маска», откуда пойдут корабли за пределы нашей планеты,
сказал Дикий.

Новая программа включает модернизацию базы, различные биологические исследования и геологические изыскания. Кроме того, планируется организация полярного туризма.

По мнению экспертов, киевские власти обратили внимание на станцию в связи с начавшейся в стране предвыборной кампанией. Политики, и в первую очередь Порошенко, стараются вписать научные исследования в текущую политическую конъюнктуру. Они хотят показать мировому сообществу, что хоть и не летают в космос, зато отправляют в Антарктику свои экспедиции, как ведущие страны мира.

При той экономической ситуации, которую мы видим, говорить всерьез о том, что Украина может претендовать на добычу полезных ископаемых в Антарктике, нельзя. Она никогда не входила и не входит в число основных претендентов на освоение ресурсов континента,
сказал украинский геополитик Владимир Дергачев.
Использованы фотографии:
uac.gov.ua
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