Зачем в Киеве заявили о планах освоения Антарктики

Вскоре человечество разделится на страны, которые снаряжают корабли на Марс, и страны, не задействованные в этом, где, как в Сомали, будут сапой обрабатывать огород. В настоящее время мы на перепутье, в какой части окажется Украина. Наша полярная станция – одна из тех зацепок, с помощью которой мы держимся в «мире Илона Маска», откуда пойдут корабли за пределы нашей планеты,

При той экономической ситуации, которую мы видим, говорить всерьез о том, что Украина может претендовать на добычу полезных ископаемых в Антарктике, нельзя. Она никогда не входила и не входит в число основных претендентов на освоение ресурсов континента,