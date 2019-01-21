Зачем в Киеве заявили о планах освоения Антарктики
Минобрнауки Украины подготовило программу исследования Антарктиды до 2030 года, заявив, что страна готова побороться за первенство в освоении самого южного континента, сообщает RT.
По словам замминистра Максима Стриха, программа, отличающаяся своей смелостью, требует дополнительных ресурсов, но Киев их обязательно найдет.
Так или иначе статус Антарктиды может измениться, и право на освоение богатств этого пока что незанятого континента получат те, кто сегодня осуществляет там деятельность, сказал он.
Необходимо напомнить, что Украина имеет свою полярную станцию «Академик Вернадский», которую в 1996 году покупала за символическую цену (£1) у Британии. Станция (прежнее название «Фарадей») расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова) и является заброшенным объектом. Там отсутствует возможность строительства аэродрома и очень неудобно швартоваться судам. Ранее сообщалось, что британцы отдали Киеву ненужный им клочок суши в обмен на какую-то научную информацию.
В свою очередь и.о. директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий подчеркнул, что участие в исследовании Антарктиды – это пропуск в мир будущего.
Новая программа включает модернизацию базы, различные биологические исследования и геологические изыскания. Кроме того, планируется организация полярного туризма.
По мнению экспертов, киевские власти обратили внимание на станцию в связи с начавшейся в стране предвыборной кампанией. Политики, и в первую очередь Порошенко, стараются вписать научные исследования в текущую политическую конъюнктуру. Они хотят показать мировому сообществу, что хоть и не летают в космос, зато отправляют в Антарктику свои экспедиции, как ведущие страны мира.
По словам замминистра Максима Стриха, программа, отличающаяся своей смелостью, требует дополнительных ресурсов, но Киев их обязательно найдет.
Так или иначе статус Антарктиды может измениться, и право на освоение богатств этого пока что незанятого континента получат те, кто сегодня осуществляет там деятельность, сказал он.
Необходимо напомнить, что Украина имеет свою полярную станцию «Академик Вернадский», которую в 1996 году покупала за символическую цену (£1) у Британии. Станция (прежнее название «Фарадей») расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова) и является заброшенным объектом. Там отсутствует возможность строительства аэродрома и очень неудобно швартоваться судам. Ранее сообщалось, что британцы отдали Киеву ненужный им клочок суши в обмен на какую-то научную информацию.
В свою очередь и.о. директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий подчеркнул, что участие в исследовании Антарктиды – это пропуск в мир будущего.
Вскоре человечество разделится на страны, которые снаряжают корабли на Марс, и страны, не задействованные в этом, где, как в Сомали, будут сапой обрабатывать огород. В настоящее время мы на перепутье, в какой части окажется Украина. Наша полярная станция – одна из тех зацепок, с помощью которой мы держимся в «мире Илона Маска», откуда пойдут корабли за пределы нашей планеты,сказал Дикий.
Новая программа включает модернизацию базы, различные биологические исследования и геологические изыскания. Кроме того, планируется организация полярного туризма.
По мнению экспертов, киевские власти обратили внимание на станцию в связи с начавшейся в стране предвыборной кампанией. Политики, и в первую очередь Порошенко, стараются вписать научные исследования в текущую политическую конъюнктуру. Они хотят показать мировому сообществу, что хоть и не летают в космос, зато отправляют в Антарктику свои экспедиции, как ведущие страны мира.
При той экономической ситуации, которую мы видим, говорить всерьез о том, что Украина может претендовать на добычу полезных ископаемых в Антарктике, нельзя. Она никогда не входила и не входит в число основных претендентов на освоение ресурсов континента,сказал украинский геополитик Владимир Дергачев.
- Использованы фотографии:
- uac.gov.ua
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