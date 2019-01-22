Немецких шпионов научат придумывать сложные пароли

В университете бундесвера в Мюнхене (ФРГ) открылась новая магистерская программа «Разведка и исследования в сфере безопасности», предназначенная исключительно для сотрудников спецслужб.Авторы подчеркивают, что это первая образовательная программа подобного рода, разработку которой санкционировали в ведомстве федерального канцлера Ангелы Меркель. Сотрудникам разведывательной службы и военной разведки предлагается освоить междисциплинарный курс, включающий основы юриспруденции, политологии, психологии и других гуманитарных наук. Особое внимание в программе отведено кибербезопасности и борьбе с терроризмом. Как отметил один из преподавателей университета бундесвера Уве Боргхофф, слушателям поведают о создании безопасных паролей, шифровании электронных писем и искусственном интеллекте – «чтобы они понимали, о чем вообще идет речь».Из содержания программы видно, что в Берлине всерьез обеспокоились как уровнем академической подготовки сотрудников спецслужб, так и их практическими навыками. Аналогичными курсами давно обзавелись разведывательные структуры других западных стран. В частности, консультанты из Франции и Великобритании будут помогать немецким коллегам сокращать отставание в этой области, а заодно подскажут, откуда немцам стоит ожидать угрозы. Насколько действительно профессиональным станет образование людей, ответственных за обеспечение национальной безопасности ФРГ, вопрос открытый. По крайней мере, знакомство с таким спектром дисциплин позволит им расширить кругозор и сделать речь более наукообразной. Но главный практический эффект – это, конечно, овладение искусством создания сложных паролей, которые не будут поддаваться взлому самых искушенных хакеров.Проблема кибератак периодически всплывает в немецких СМИ, причем неизменно в связке с таинственными «русскими хакерами». Им приписывают попытки внедриться в сети данных парламента, министерства иностранных дел и других правительственных органов. Примечательно, что о взломе стало известно благодаря спецслужбам из других стран, которые, видимо, гораздо лучше самих немцев осведомлены об информационной безопасности ФРГ. В таком случае вполне вероятно, что за рубежом вполне могут получать несанкционированный доступ к конфиденциальным сведениям, а в Берлине об этом даже не догадываются и рассчитывают на то, что для обеспечения секретности достаточно создать пароль из большого количества символов.Что ж, если научатся этому, то хотя бы станет меньше поводов обвинять россиян, марсиан и членов мирового правительства в злонамеренных кознях. Хотя это вряд ли достаточный повод для оптимизма…