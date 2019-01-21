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Чубайс рассказал Захаровой о своих заслугах в возрождении России

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Анатолий Чубайс, занимающий пост главы "Роснано", отреагировал на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая раскритиковала его утверждение о бедных россиянах. В ответ на критику Захаровой Чубайс перечислил достижения правительства начала 1990-х, опубликовав свой ответ в Facebook.

Чубайс рассказал Захаровой о своих заслугах в возрождении России



По словам главы "Роснано", хотя Захарова и является одним из самых "активных блогеров" в правительстве, но он не понимает ее желания призвать его к ответу за слова, "что значительная часть населения России живет бедно или очень бедно". Он пояснил, что когда Захарова начинала свою профессиональную деятельность 15 лет назад, в России экономика была на подъеме, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, а дефицит исчез полностью. Чубайс подчеркнул, что этого удалось добиться, в частности, благодаря созданию рыночной экономики и возрождению частной собственности.

В том, что страна вылезла из разрухи 90-х годов, есть и его заслуга, пояснил Чубайс, ведь он работал в четырех или пяти составах правительства под руководством Бориса Ельцина, Егора Гайдара и Виктора Черномырдина. Он пояснил Захаровой, что во времена, когда он работал в правительстве, у них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников.

Напомним, что 16 января этого года Анатолий Чубайс, в ходе проведения Гайдаровского форума, при обсуждении системы электроснабжения в стране заявил, что "Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей". При этом он подчеркнул, что Россия – страна бедная и значительная часть населения живет бедно или очень бедно. В ответ Мария Захарова заявила, что "Россия - богатейшая страна" и попросила Чубайса пояснить, почему в богатой стране люди живут очень бедно.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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