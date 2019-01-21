Нетаньяху пояснил, почему Израиль атакует и сирийских военнослужащих

Все наши вооружённые силы готовы ко дню, когда враг будет стёрт с лица Земли.

Они будут отвечать за свои слова. Мы действуем как против иранских сил, так и против сирийских, потому что эти силы содействуют иранской агрессии. Мы будет атаковать любого, кто попытается навредить Израилю. Все, кто угрожает нашей стране уничтожением, понесут ответственность.

Премьер-министр Израиля прокомментировал сегодняшний удар ЦАХАЛ по сирийской территории.Напомним, что речь идёт как об авиационном, так и о наземном ракетном ударе в первую очередь по территории международного аэропорта Дамаска. Большинство израильских ракет были перехвачены сирийскими средствами ПВО, однако атака была настолько массированной, что несколько ракет всё же достигли целей. При этом одной из целей стал ЗРПК «Панцирь» сирийских войск. Также пришли сообщения о гибели 4-х сирийских военнослужащих.Глава израильского кабмина во время открытия нового международного аэропорта заявил, что Израиль наносил, наносит и будет наносить удары по тем, кто «угрожает уничтожить еврейское государство». Ранее заявление о готовности «уничтожить Израиль» сделал главком ВВС Ирана Азиз Насир-заде.Иранская пресса приводит заявление генерала:Ответ Нетаньяху:Нетаньяху подтвердил тот факт, что военные получили приказ об атаке сирийской территории в ночь с воскресенья на понедельник. По словам премьер-министра Израиля, это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории. Ракета, выпущенная из Сирии, была перехвачена системой ПРО "Железный купол".Так называемая «сирийская обсерватория по правам человека» из Лондона приводит данные о том, что в результате израильских бомбардировок в Сирии погибли не менее 11 человек. Это военнослужащие САА, иранские офицеры и представители группировки «Хизбалла».А тем временем с визитом в Израиль прибыл президент Украины Пётр Порошенко, который уже обратился к Нетаньяху с призывом "оказать влияние на Россию с той целью, чтобы Москва освободила украинских моряков".