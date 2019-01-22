Перспективные китайские проекты дальних бомбардировщиков
Китай занимается разработкой новой авиационной техники, которой в ближайшем будущем предстоит сменить существующие образцы. Особое внимание при этом должно уделяться модернизации дальней авиации, в которой до сих пор используются модификации давно устаревшего советского бомбардировщика Ту-16. Авиационная промышленность Китайской Народной Республики принимает необходимые меры, и в настоящее время занята созданием новых дальних бомбардировщиков. Из доступных данных следует, что речь идет, как минимум, о двух подобных машинах.
Согласно доступным данным, в дальней и морской авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая в настоящее время эксплуатируется порядка 190 бомбардировщиков Xian H-6 ряд поздних модификаций. Эта техника строилась в последние десятилетия, но в ее основе лежит старая платформа, накладывающая известные ограничения. Еще несколько лет назад появились первые сведения о планах Пекина по созданию принципиально новых машин для замены H-6, и теперь становится известно о получении реальных результатов.
По последним данным…
Последние на данный момент о ходе разработки перспективных китайских бомбардировщиков появились в начале января. Разведывательное управление министерства обороны США (Defense Intelligence Agency) опубликовало очередной доклад «China military power. Modernizing a force to fight and win», темой которого является текущее состояние и дальнейшее развитие китайских вооруженных сил. Американские разведчики и аналитики рассмотрели всю доступную информацию, а также впервые огласили некоторые новые сведения.
Приложение к докладу с литерой «C» посвящено ВВС НОАК. В его разделе «Оснащение» приводятся любопытные сведения о разработке новых образцов авиационной техники всех основных классов. Вместе с другой техникой упомянуты и перспективные бомбардировщики. На основе доступных данных американская разведка делает вывод о существовании сразу двух проектов перспективных бомбардировщиков.
В докладе утверждается, что в интересах ВВС НОАК в настоящее время разрабатывается два бомбардировщика со средней и большой дальностью полета, предназначенные для поражения целей в близлежащем регионе и за его пределами. Ключевую роль в новых проектах играют стелс-технологии. Кроме того, при создании новых бомбардировщиков китайские инженеры должны активно использовать технологии, освоенные ранее в ходе разработки истребителей пятого поколения. Все это позволит создать современные образцы техники с высокими характеристиками.
Авторы доклада полагают, что на завершение разработки и последующие стадии программы понадобится еще несколько лет. В результате перспективные китайские бомбардировщики достигнут стадии начальной оперативной готовности не ранее 2025 года.
До появления такой авиационной техники задачи нанесения ударов по удаленным объектам будут возлагаться на существующие бомбардировщики H-6. Они основываются на достаточно старой платформе, но наличие современной аппаратуры и вооружения позволяет им показывать сравнительно высокую эффективность. Так, H-6 поздних модификаций, несущие современное оружие (в том числе ядерное), способны атаковать американские объекты на о. Гуам. Как следствие, они продолжают представлять опасность для третьих стран.
Следует отметить, что сам факт существования сразу двух перспективных проектов, в целом, не был тайной. На протяжении последних лет общественность и специалисты активно обсуждали сразу два новых китайских бомбардировщика, известных под названиями H-20 и JH-XX. Как минимум, один из них уже был анонсирован на официальном уровне. Тем не менее, сведения из недавнего доклада от американской разведки представляют определенный интерес. Судя по всему, теперь речь идет не только об отрывочных слухах, но и неких разведывательных данных.
Xian H-20
Одним из перспективных дальних бомбардировщиков для военно-воздушных сил НОАК должна стать машина под названием H-20 от Сианьской авиационной корпорации. Разработка этого проекта велась, как минимум, со второй половины прошлого десятилетия. Изначально самолет был известен под рабочим названием H-X. Интересной особенностью проекта H-20 является специфическая ситуация с доступностью информации. Имеются отдельные сведения о возможностях и особенностях самолета, а также о ходе работ, но при этом остаются неизвестными все прочие аспекты проекта.
Перспективные китайские самолеты в представлении художника. Строй возглавляет H-20. Рисунок Defence-blog.com
Согласно зарубежным данным и оценкам, Xian H-20 представляет собой дозвуковой малозаметный дальний бомбардировщик. С целью снижения радиолокационной заметности использованы схема «летающее крыло» и все основные стелс-технологии. Какие результаты были получены при этом – неизвестно. Согласно разным оценкам, китайский бомбардировщик сможет лететь на дальность не менее 8 тыс. км (возможно, вплоть до 10-12 тыс. км) и нести порядка 10 т полезной нагрузки во внутренних грузоотсеках.
В 2013 году в зарубежных профильных изданиях появилась информация о переходе проекта H-20 на новую стадию. Утверждалось, что предприятие Xian достроило опытный самолет нового типа и подняло его в воздух. Считается, что с того времени в КНР продолжались летно-конструкторские испытания новой машины. Впрочем, какие-либо подробности этих работ так и не вышли за пределы китайских полигонов. Иностранным специалистам и любителям авиации приходилось полагаться на различные слухи, версии и оценки – не всегда достоверные.
В октябре прошлого года китайская пресса создала интригу. В китайских средствах массовой информации появились сообщения, согласно которым первый публичный показ перспективного бомбардировщика H-20 состоится в 2019 году. «Премьера» машины состоится в рамках воздушного парада, посвященного 70-летию основания военно-воздушных сил НОАК. ВВС китайской армии будут праздновать юбилей в ноябре и, вероятно, ожидаемый парад состоится именно в конце осени. Впрочем, командование армии пока официально не подтверждало информацию о будущем показе новой техники.
Состоится ли в этом году первый публичный показ бомбардировщика Xian H-20 – пока до конца не ясно. Тем не менее, прочие данные об этом самолете позволяют предположить, что этот самолет уже прошел, как минимум, часть испытаний, и в скором времени будет готов к серийному производству и эксплуатации в войсках. Любопытно, что подобные предположения противоречат данным разведки США. Согласно оценкам Defense Intelligence Agency, новая техника достигнет состояния начальной оперативной готовности только после 2025 года. Какие из нынешних оценок соответствуют реальному положению дел – большой вопрос. Ответ на него могут дать только ВВС НОАК, которым в будущем предстоит использовать новую технику.
Проект JH-XX
Вторым бомбардировщиком, упоминаемым в докладе Разведывательного управления Пентагона, может быть машина, пока известная под названием JH-XX. На протяжении нескольких последних лет в китайской и зарубежной прессе регулярно появляются сведения о таком бомбардировщике, но министерство обороны Китая хранит молчание и никак их не комментирует. В итоге под вопросом оказывается даже сам факт существования перспективного проекта.
Еще несколько лет назад на одной из своих военно-технических выставок Китай показал макет перспективного самолета с характерными обводами и формами, показывающими применение стелс-технологий. Такой макет привлек внимание и стал темой многочисленных обсуждений. Тем не менее, со временем интерес к этому изделию сократился. Одной из главных причин этого стало отсутствие информации о дальнейшем развитии проекта и получении каких-либо результатов. Любителям авиации приходилось опираться только на слухи.
JH-XX на первой полосе. Рисунок журнала Aerospace Knowledge / china-defense.blogspot.com
Весной прошлого года китайский журнал Aerospace Knowledge сумел запустить новый этап обсуждений проекта JH-XX. Он опубликовал статью о загадочном перспективном бомбардировщике, а также подготовил несколько изображений, основывавшихся на ранее показанном макете. Набор изображений самолета в представлении художника и уже известные неподтвержденные данные вновь поспособствовали началу обсуждений и споров.
Художник из Aerospace Knowledge изобразил самолет интегральной аэродинамической схемы со стреловидным низкорасположенным крылом и V-образным хвостовым оперением. Фюзеляж такой машины создает часть необходимой подъемной силы, а его носовая часть образует наплывы перед крылом традиционной конструкции. Вместо классического хвостового оперения использованы две наклонные стреловидные плоскости. Силовая установка состоит из двух двигателей, воздухозаборники которых помещены над фюзеляжем. Также используются сопла прямоугольного сечения, вынесенные на верхнюю поверхность планера.
На основании характерного внешнего вида самолета делались выводы о применении стелс-технологий и снижении заметности для радиолокационных или инфракрасных систем наблюдения. Предполагается, что JH-XX способен нести ракеты и бомбы разных классов, для которых предназначается внутренний грузоотсек фюзеляжа. Тактико-технические характеристики описываемого самолета остаются неизвестными. При этом характерный внешний вид позволяет предполагать, что бомбардировщик способен развивать сверхзвуковую скорость. Ранее считалось, что этот самолет будет относиться к категории дальних бомбардировщиков, но доклад Разведывательного управления Минобороны США позволяет отнести его к классу машин средней дальности.
Если H-20 может быть показан в течение нескольких следующих месяцев, то с JH-XX ситуация выглядит сложнее. Официальные источники не подтверждают существование проекта дальнего бомбардировщика JH-XX. О разработке такой машины известно только на уровне слухов и отрывочных сообщений, и у неофициальных источников пока отсутствуют данные о строительстве и испытаниях опытной техники.
Таким образом, пока равновероятными выглядят два противоположных варианта развития событий. Стоит ожидать, что в обозримом будущем китайская промышленность все же покажет JH-XX и огласит некоторые сведения о нем. Одновременно с этим нельзя исключать, что проект бомбардировщика, обсуждаемый на протяжении нескольких последних лет, фактически никогда не существовал. Впрочем, американские разведчики могут не согласиться с последней версией.
Разведка и факты
Согласно последнему докладу от Defense Intelligence Agency, посвященному развитию вооруженных сил КНР, в настоящее время китайская промышленность создает два перспективных проекта бомбардировщиков с немного отличающимися характеристиками и возможностями. Благодаря этим проектам военно-воздушные силы в будущем смогут получить ударные самолеты средней и большой дальности, пригодные для обновления парка техники и замены устаревающих образцов.
Примечательно, что о существовании двух перспективных проектов известно достаточно давно, и традиционный китайский режим секретности не помешал распространению информации о них. Однако достаточный объем открытых данных все еще отсутствует, что приводит к понятным последствиям. К радости любителей авиации из Китая и других стран, в ближайшем будущем может состояться первый публичный показ одного из новейших бомбардировщиков – Xian H-20. Очевидно, что после демонстрации этой машины ВВС НОАК раскроют некоторые данные.
Что касается второго проекта, то в его случае ситуация выглядит иначе. Официальные источники отмалчиваются и не подтверждают даже сам факт разработки гипотетического JH-XX. В то же время, о существовании проекта говорят зарубежные разведки, которым удалось получить те или иные данные. Тем не менее, необходимо признать, что доступный объем данных из всех источников пока не позволяет с уверенностью говорить о перспективах проекта.
Из последних сообщений следует, что в этом году китайские ВВС могут впервые показать один из разрабатываемых бомбардировщиков. Существуют ли подобные планы в контексте другого перспективного проекта – неизвестно. При этом новости показывают, что, как минимум, один из новых самолетов прошел достаточный путь, и вплотную приблизился к запуску серийного производства с последующей службой в военно-воздушных силах. Однако американская разведка дает менее оптимистичные оценки. Согласно докладу «China military power», новая техника сможет приступить к решению боевых задач не ранее 2025 года.
Согласно последним новостям, во второй половине следующего десятилетия ВВС НОАК получат новейшую технику с рядом важных возможностей. Оба перспективных проекта предусматривают снижение заметности для существующих систем обнаружения, что должно упростить преодоление ПВО противника и решение поставленной боевой задачи. При этом речь идет о создании двух бомбардировщиков разных классов с отличающимися целями, что может привести к появлению некой эшелонированной ударной системы. Она сможет поражать назначенные цели, используя оптимальные в данной ситуации самолеты и вооружения. В одних ситуациях более удобным будет дозвуковой малозаметный H-20, тогда как другие задачи предстоит решать сверхзвуковому JH-XX.
При успешном выполнении всех актуальных планов китайская армия сможет начать программу замены самолетов семейства H-6, в основе которых лежит давно устаревшая платформа с ограниченными возможностями. В деле подобного обновления дальней авиации уже достигнуты определенные успехи, о чем свидетельствуют данные зарубежных разведок. Однако реальное положение дел и все его нюансы пока остаются тайной. Китай традиционно не спешит рассказывать о своих новых разработках.
По материалам:
http://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/China_Military_Power_FINAL_5MB_20190103.pdf
https://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
https://nationalinterest.org/
https://businessinsider.com/
https://popularmechanics.com/
http://militaryparitet.com/
http://china-defense.blogspot.com/
https://defence-blog.com/
Согласно доступным данным, в дальней и морской авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая в настоящее время эксплуатируется порядка 190 бомбардировщиков Xian H-6 ряд поздних модификаций. Эта техника строилась в последние десятилетия, но в ее основе лежит старая платформа, накладывающая известные ограничения. Еще несколько лет назад появились первые сведения о планах Пекина по созданию принципиально новых машин для замены H-6, и теперь становится известно о получении реальных результатов.
По последним данным…
Последние на данный момент о ходе разработки перспективных китайских бомбардировщиков появились в начале января. Разведывательное управление министерства обороны США (Defense Intelligence Agency) опубликовало очередной доклад «China military power. Modernizing a force to fight and win», темой которого является текущее состояние и дальнейшее развитие китайских вооруженных сил. Американские разведчики и аналитики рассмотрели всю доступную информацию, а также впервые огласили некоторые новые сведения.
Приложение к докладу с литерой «C» посвящено ВВС НОАК. В его разделе «Оснащение» приводятся любопытные сведения о разработке новых образцов авиационной техники всех основных классов. Вместе с другой техникой упомянуты и перспективные бомбардировщики. На основе доступных данных американская разведка делает вывод о существовании сразу двух проектов перспективных бомбардировщиков.
В докладе утверждается, что в интересах ВВС НОАК в настоящее время разрабатывается два бомбардировщика со средней и большой дальностью полета, предназначенные для поражения целей в близлежащем регионе и за его пределами. Ключевую роль в новых проектах играют стелс-технологии. Кроме того, при создании новых бомбардировщиков китайские инженеры должны активно использовать технологии, освоенные ранее в ходе разработки истребителей пятого поколения. Все это позволит создать современные образцы техники с высокими характеристиками.
Авторы доклада полагают, что на завершение разработки и последующие стадии программы понадобится еще несколько лет. В результате перспективные китайские бомбардировщики достигнут стадии начальной оперативной готовности не ранее 2025 года.
До появления такой авиационной техники задачи нанесения ударов по удаленным объектам будут возлагаться на существующие бомбардировщики H-6. Они основываются на достаточно старой платформе, но наличие современной аппаратуры и вооружения позволяет им показывать сравнительно высокую эффективность. Так, H-6 поздних модификаций, несущие современное оружие (в том числе ядерное), способны атаковать американские объекты на о. Гуам. Как следствие, они продолжают представлять опасность для третьих стран.
Следует отметить, что сам факт существования сразу двух перспективных проектов, в целом, не был тайной. На протяжении последних лет общественность и специалисты активно обсуждали сразу два новых китайских бомбардировщика, известных под названиями H-20 и JH-XX. Как минимум, один из них уже был анонсирован на официальном уровне. Тем не менее, сведения из недавнего доклада от американской разведки представляют определенный интерес. Судя по всему, теперь речь идет не только об отрывочных слухах, но и неких разведывательных данных.
Xian H-20
Одним из перспективных дальних бомбардировщиков для военно-воздушных сил НОАК должна стать машина под названием H-20 от Сианьской авиационной корпорации. Разработка этого проекта велась, как минимум, со второй половины прошлого десятилетия. Изначально самолет был известен под рабочим названием H-X. Интересной особенностью проекта H-20 является специфическая ситуация с доступностью информации. Имеются отдельные сведения о возможностях и особенностях самолета, а также о ходе работ, но при этом остаются неизвестными все прочие аспекты проекта.
Перспективные китайские самолеты в представлении художника. Строй возглавляет H-20. Рисунок Defence-blog.com
Согласно зарубежным данным и оценкам, Xian H-20 представляет собой дозвуковой малозаметный дальний бомбардировщик. С целью снижения радиолокационной заметности использованы схема «летающее крыло» и все основные стелс-технологии. Какие результаты были получены при этом – неизвестно. Согласно разным оценкам, китайский бомбардировщик сможет лететь на дальность не менее 8 тыс. км (возможно, вплоть до 10-12 тыс. км) и нести порядка 10 т полезной нагрузки во внутренних грузоотсеках.
В 2013 году в зарубежных профильных изданиях появилась информация о переходе проекта H-20 на новую стадию. Утверждалось, что предприятие Xian достроило опытный самолет нового типа и подняло его в воздух. Считается, что с того времени в КНР продолжались летно-конструкторские испытания новой машины. Впрочем, какие-либо подробности этих работ так и не вышли за пределы китайских полигонов. Иностранным специалистам и любителям авиации приходилось полагаться на различные слухи, версии и оценки – не всегда достоверные.
В октябре прошлого года китайская пресса создала интригу. В китайских средствах массовой информации появились сообщения, согласно которым первый публичный показ перспективного бомбардировщика H-20 состоится в 2019 году. «Премьера» машины состоится в рамках воздушного парада, посвященного 70-летию основания военно-воздушных сил НОАК. ВВС китайской армии будут праздновать юбилей в ноябре и, вероятно, ожидаемый парад состоится именно в конце осени. Впрочем, командование армии пока официально не подтверждало информацию о будущем показе новой техники.
Состоится ли в этом году первый публичный показ бомбардировщика Xian H-20 – пока до конца не ясно. Тем не менее, прочие данные об этом самолете позволяют предположить, что этот самолет уже прошел, как минимум, часть испытаний, и в скором времени будет готов к серийному производству и эксплуатации в войсках. Любопытно, что подобные предположения противоречат данным разведки США. Согласно оценкам Defense Intelligence Agency, новая техника достигнет состояния начальной оперативной готовности только после 2025 года. Какие из нынешних оценок соответствуют реальному положению дел – большой вопрос. Ответ на него могут дать только ВВС НОАК, которым в будущем предстоит использовать новую технику.
Проект JH-XX
Вторым бомбардировщиком, упоминаемым в докладе Разведывательного управления Пентагона, может быть машина, пока известная под названием JH-XX. На протяжении нескольких последних лет в китайской и зарубежной прессе регулярно появляются сведения о таком бомбардировщике, но министерство обороны Китая хранит молчание и никак их не комментирует. В итоге под вопросом оказывается даже сам факт существования перспективного проекта.
Еще несколько лет назад на одной из своих военно-технических выставок Китай показал макет перспективного самолета с характерными обводами и формами, показывающими применение стелс-технологий. Такой макет привлек внимание и стал темой многочисленных обсуждений. Тем не менее, со временем интерес к этому изделию сократился. Одной из главных причин этого стало отсутствие информации о дальнейшем развитии проекта и получении каких-либо результатов. Любителям авиации приходилось опираться только на слухи.
JH-XX на первой полосе. Рисунок журнала Aerospace Knowledge / china-defense.blogspot.com
Весной прошлого года китайский журнал Aerospace Knowledge сумел запустить новый этап обсуждений проекта JH-XX. Он опубликовал статью о загадочном перспективном бомбардировщике, а также подготовил несколько изображений, основывавшихся на ранее показанном макете. Набор изображений самолета в представлении художника и уже известные неподтвержденные данные вновь поспособствовали началу обсуждений и споров.
Художник из Aerospace Knowledge изобразил самолет интегральной аэродинамической схемы со стреловидным низкорасположенным крылом и V-образным хвостовым оперением. Фюзеляж такой машины создает часть необходимой подъемной силы, а его носовая часть образует наплывы перед крылом традиционной конструкции. Вместо классического хвостового оперения использованы две наклонные стреловидные плоскости. Силовая установка состоит из двух двигателей, воздухозаборники которых помещены над фюзеляжем. Также используются сопла прямоугольного сечения, вынесенные на верхнюю поверхность планера.
На основании характерного внешнего вида самолета делались выводы о применении стелс-технологий и снижении заметности для радиолокационных или инфракрасных систем наблюдения. Предполагается, что JH-XX способен нести ракеты и бомбы разных классов, для которых предназначается внутренний грузоотсек фюзеляжа. Тактико-технические характеристики описываемого самолета остаются неизвестными. При этом характерный внешний вид позволяет предполагать, что бомбардировщик способен развивать сверхзвуковую скорость. Ранее считалось, что этот самолет будет относиться к категории дальних бомбардировщиков, но доклад Разведывательного управления Минобороны США позволяет отнести его к классу машин средней дальности.
Если H-20 может быть показан в течение нескольких следующих месяцев, то с JH-XX ситуация выглядит сложнее. Официальные источники не подтверждают существование проекта дальнего бомбардировщика JH-XX. О разработке такой машины известно только на уровне слухов и отрывочных сообщений, и у неофициальных источников пока отсутствуют данные о строительстве и испытаниях опытной техники.
Таким образом, пока равновероятными выглядят два противоположных варианта развития событий. Стоит ожидать, что в обозримом будущем китайская промышленность все же покажет JH-XX и огласит некоторые сведения о нем. Одновременно с этим нельзя исключать, что проект бомбардировщика, обсуждаемый на протяжении нескольких последних лет, фактически никогда не существовал. Впрочем, американские разведчики могут не согласиться с последней версией.
Разведка и факты
Согласно последнему докладу от Defense Intelligence Agency, посвященному развитию вооруженных сил КНР, в настоящее время китайская промышленность создает два перспективных проекта бомбардировщиков с немного отличающимися характеристиками и возможностями. Благодаря этим проектам военно-воздушные силы в будущем смогут получить ударные самолеты средней и большой дальности, пригодные для обновления парка техники и замены устаревающих образцов.
Примечательно, что о существовании двух перспективных проектов известно достаточно давно, и традиционный китайский режим секретности не помешал распространению информации о них. Однако достаточный объем открытых данных все еще отсутствует, что приводит к понятным последствиям. К радости любителей авиации из Китая и других стран, в ближайшем будущем может состояться первый публичный показ одного из новейших бомбардировщиков – Xian H-20. Очевидно, что после демонстрации этой машины ВВС НОАК раскроют некоторые данные.
Что касается второго проекта, то в его случае ситуация выглядит иначе. Официальные источники отмалчиваются и не подтверждают даже сам факт разработки гипотетического JH-XX. В то же время, о существовании проекта говорят зарубежные разведки, которым удалось получить те или иные данные. Тем не менее, необходимо признать, что доступный объем данных из всех источников пока не позволяет с уверенностью говорить о перспективах проекта.
Из последних сообщений следует, что в этом году китайские ВВС могут впервые показать один из разрабатываемых бомбардировщиков. Существуют ли подобные планы в контексте другого перспективного проекта – неизвестно. При этом новости показывают, что, как минимум, один из новых самолетов прошел достаточный путь, и вплотную приблизился к запуску серийного производства с последующей службой в военно-воздушных силах. Однако американская разведка дает менее оптимистичные оценки. Согласно докладу «China military power», новая техника сможет приступить к решению боевых задач не ранее 2025 года.
Согласно последним новостям, во второй половине следующего десятилетия ВВС НОАК получат новейшую технику с рядом важных возможностей. Оба перспективных проекта предусматривают снижение заметности для существующих систем обнаружения, что должно упростить преодоление ПВО противника и решение поставленной боевой задачи. При этом речь идет о создании двух бомбардировщиков разных классов с отличающимися целями, что может привести к появлению некой эшелонированной ударной системы. Она сможет поражать назначенные цели, используя оптимальные в данной ситуации самолеты и вооружения. В одних ситуациях более удобным будет дозвуковой малозаметный H-20, тогда как другие задачи предстоит решать сверхзвуковому JH-XX.
При успешном выполнении всех актуальных планов китайская армия сможет начать программу замены самолетов семейства H-6, в основе которых лежит давно устаревшая платформа с ограниченными возможностями. В деле подобного обновления дальней авиации уже достигнуты определенные успехи, о чем свидетельствуют данные зарубежных разведок. Однако реальное положение дел и все его нюансы пока остаются тайной. Китай традиционно не спешит рассказывать о своих новых разработках.
По материалам:
http://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/China_Military_Power_FINAL_5MB_20190103.pdf
https://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
https://nationalinterest.org/
https://businessinsider.com/
https://popularmechanics.com/
http://militaryparitet.com/
http://china-defense.blogspot.com/
https://defence-blog.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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