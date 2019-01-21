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ЕС ввёл санкции против ГРУ из-за «дела Скрипалей»

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Евросоюз ввел санкции против руководства ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ) из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА Новости.

ЕС ввёл санкции против ГРУ из-за «дела Скрипалей»



По данным Брюсселя, под санкции попали глава ГРУ, его заместитель и два сотрудника (фамилии не указываются). Все они, по мнению еврочиновников, несут ответственность за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери (Великобритания) токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

Ограничения предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов физических лиц. Гражданам стран ЕС и зарегистрированным там организациям запрещено вести какие-либо дела с этими лицами.

Также санкции введены против сирийского Центра по научным исследованиям и разработкам и пятерых граждан САР, связанных с работой этой организации.

Как ранее отмечали в Кремле, обвинения, выдвинутые Лондоном в отношении двух россиян по «делу Скрипалей», безосновательны, поскольку российским властям так и не предъявили доказательств. Речь идет об Александре Петрове и Руслане Боширове (по данным британских СМИ, их настоящие фамилии Александр Мишкин и Анатолий Чепига).

В Совете Федерации отметили, что вводя очередные санкции, Евросоюз демонстрирует солидарность с британскими властями, подменяя этим полное отсутствие доказательств.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте прошлого года. Лондон обвинил в причастности к совершению преступления российские спецслужбы непосредственно руководство РФ. Москва это категорически отрицает.
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