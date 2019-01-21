В Венесуэле провалилась очередная попытка мятежа против Мадуро
В столице Венесуэлы Каракасе сегодня пресечена попытка мятежа, организованного группой военных. Как сообщает пресс-служба венесуэльской армии, в настоящее время мятежники сдались и находятся под контролем вооруженных сил страны, лояльных Мадуро.
В распространенном военными коммюнике отмечается, что попытку мятежа пыталась организовать "ограниченная группа" военнослужащих Национальной гвардии, которые завладели оружием и взяли несколько заложников.
Между тем, агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны сообщает, что в Каракасе задержана группа военных должностных лиц за кражу оружия из здания Национальной Боливарианской гвардии. В настоящее время все члены "небольшой группы" сотрудников Национальной гвардии (военной полиции), захвативших в заложники четырех служащих гвардии, попытавшихся выйти на улицы столицы Венесуэлы и устроить беспорядки, сдались властям.
Как ранее сообщали венесуэльские СМИ, мятежники захватили одно из зданий Национальной гвардии в столичном районе Сан-Хосе-де-Котиса, после чего выступили с призывом к свержению президента страны Николаса Мадуро и восстановлению конституционного порядка.
Напомним, что Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Заступивший на второй президентский срок Николас Мадуро не признан оппозицией легитимным президентом. Кроме того, 12 стран латиноамериканского региона заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро.
В распространенном военными коммюнике отмечается, что попытку мятежа пыталась организовать "ограниченная группа" военнослужащих Национальной гвардии, которые завладели оружием и взяли несколько заложников.
Между тем, агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны сообщает, что в Каракасе задержана группа военных должностных лиц за кражу оружия из здания Национальной Боливарианской гвардии. В настоящее время все члены "небольшой группы" сотрудников Национальной гвардии (военной полиции), захвативших в заложники четырех служащих гвардии, попытавшихся выйти на улицы столицы Венесуэлы и устроить беспорядки, сдались властям.
Как ранее сообщали венесуэльские СМИ, мятежники захватили одно из зданий Национальной гвардии в столичном районе Сан-Хосе-де-Котиса, после чего выступили с призывом к свержению президента страны Николаса Мадуро и восстановлению конституционного порядка.
Напомним, что Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Заступивший на второй президентский срок Николас Мадуро не признан оппозицией легитимным президентом. Кроме того, 12 стран латиноамериканского региона заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро.
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