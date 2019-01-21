Прав ли Кедми в рассуждениях о причинах уничтожения "Панцирей" в Сирии?
В очередной раз после нанесения израильского ракетного удара по территории Сирии в дело вступают эксперты, которые представляют свою точку зрения по поводу того, «как это могло произойти». Свою попытку объяснить ситуацию предлагает и известный израильский военный эксперт Яков Кедми. На самом деле, попытка выглядит более как оправдание того, что израильским самолётам вообще дают наносить удары по территории суверенного государства.
Прав ли Яков Кедми? Судите сами.
Яков Кедми в интервью деловой газете «Взгляд» заявляет, что уничтожение двух комплексов ПВО Сирии (ЗРПК «Панцирь») произошло в связи с тем, что «российский вариант системы ПВО, которая развёртывается в Сирии, пока не функционирует».
Кедми:
По словам экс-главы одной из спецслужб Израиля, РФ пытается выстроить в САР единую систему ПВО с элементами, которые будут частично перекрывать зоны ответственности друг друга – для повышения эффективности.
Кедми:
По словам израильского эксперта, Израилю придётся планировать свои воздушные операции, исходя из того потенциального урона, который может нанести единая система ПВО Сирии авиации ЦАХАЛ.
Если дело именно в этом, то может случиться так, что пока «единая система ПВО» в Сирии выстраивается, Израиль уничтожит все более или менее боеспособные комплексы противовоздушной обороны САР и их расчёты. А в этом случае выстроить единую систему снова не получится – понадобятся новые комплексы и специалисты. Замкнутый круг.
На самом деле, можно как угодно объяснять продолжающееся нанесение Израилем ударов по САР, но факт остаётся фактом: Израиль на данный момент явно не видит никаких проблем для осуществления бомбардировок – будь тому техническая или политическая подоплека.
Прав ли Яков Кедми? Судите сами.
Яков Кедми в интервью деловой газете «Взгляд» заявляет, что уничтожение двух комплексов ПВО Сирии (ЗРПК «Панцирь») произошло в связи с тем, что «российский вариант системы ПВО, которая развёртывается в Сирии, пока не функционирует».
Кедми:
Создание этой системы до конца не завершено.
По словам экс-главы одной из спецслужб Израиля, РФ пытается выстроить в САР единую систему ПВО с элементами, которые будут частично перекрывать зоны ответственности друг друга – для повышения эффективности.
Кедми:
Но пока эта система не работает. Но чем эффективнее такая система будет работать, тем больше проблем она будет доставлять Израилю.
По словам израильского эксперта, Израилю придётся планировать свои воздушные операции, исходя из того потенциального урона, который может нанести единая система ПВО Сирии авиации ЦАХАЛ.
Если дело именно в этом, то может случиться так, что пока «единая система ПВО» в Сирии выстраивается, Израиль уничтожит все более или менее боеспособные комплексы противовоздушной обороны САР и их расчёты. А в этом случае выстроить единую систему снова не получится – понадобятся новые комплексы и специалисты. Замкнутый круг.
На самом деле, можно как угодно объяснять продолжающееся нанесение Израилем ударов по САР, но факт остаётся фактом: Израиль на данный момент явно не видит никаких проблем для осуществления бомбардировок – будь тому техническая или политическая подоплека.
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