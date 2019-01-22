«Панцирь» умеет больше «Паука»
В свете обострившегося противостояния на Ближнем Востоке между Сирией и Израилем интересно разобраться, как проявят себя системы противоракетной обороны обеих стран в случае взаимного авианалета. Какая система будет более эффективной в реальном бою: российские ЗРК «Панцирь-С1», которые стоят на вооружении сирийских ПРО, или израильская система Spyder-MR ("Паук-MR")?
Принципиально обе противоракетные системы сделаны одинаково: в конструктиве обеих разработок лежит модульный принцип, который упрощает обслуживание и ремонт данных ЗРК. Ходовая часть у «Панцирей» — это российский военный грузовик на базе КамАЗа, у «Пауков» — это чешская «Татра». По мощности обе боевые машины примерно равны: максимально могут разогнаться до 90 км/ч. Однако по проходимости КамАЗ значительно превосходит чешский грузовик, что подтверждают многочисленные победы российского ТС на различных соревнованиях типа ралли «Париж — Дакар».
С точки зрения боекомплекта огневая мощь «Панцирей» впечатляет больше, чем израильский аналог. Российский ЗРК укомплектован двенадцатью управляемыми ракетами 57Э6Е с взрывчатым зарядом в 20 кг на каждой из них. При этом эти ракеты могут достать цель на высоте до пятнадцати километров и в радиусе от одного до двадцати километров. Вдобавок низколетящие цели будут поражены скорострельными 30-мм пушками «Панциря», которые способны производить 5 тысяч выстрелов в минуту.
Боевой арсенал «Spyder-MR» не такой многочисленный: израильский ЗРК вооружен восьмью ракетами, среди которых могут быть снаряды Derby с радиолокационным самонаведением и зарядом в 23 килограмма или ракеты Python-5 c тепловизионным наведением с одиннадцатикилограммовым зарядным устройством. При этом «Дерби» и «Питон-5» имеют дальность поражения мишеней до 35 км и высоты поражаемых целей в диапазоне до 16 000 метров.
В отличие от ЗРК российского производства, израильские «Пауки» не оснащены скорострельными пушками для работы по низколетящим целям, что снижает универсальность этого оружия израильской армии. При этом российский «Панцирь» умеет вести огонь на ходу, чем не могут похвастаться «Пауки» Тель-Авива.
Резюмируя, можно сказать, что обе противоракетные системы являются довольно серьезным оружием. Но российский «Панцирь-С1» в силу своей большей универсальности по поражаемым целям и благодаря своему умению стрелять в движении можно считать более сильным оружием, особенно в умелых руках тренированных экипажей этих боевых машин.
Принципиально обе противоракетные системы сделаны одинаково: в конструктиве обеих разработок лежит модульный принцип, который упрощает обслуживание и ремонт данных ЗРК. Ходовая часть у «Панцирей» — это российский военный грузовик на базе КамАЗа, у «Пауков» — это чешская «Татра». По мощности обе боевые машины примерно равны: максимально могут разогнаться до 90 км/ч. Однако по проходимости КамАЗ значительно превосходит чешский грузовик, что подтверждают многочисленные победы российского ТС на различных соревнованиях типа ралли «Париж — Дакар».
С точки зрения боекомплекта огневая мощь «Панцирей» впечатляет больше, чем израильский аналог. Российский ЗРК укомплектован двенадцатью управляемыми ракетами 57Э6Е с взрывчатым зарядом в 20 кг на каждой из них. При этом эти ракеты могут достать цель на высоте до пятнадцати километров и в радиусе от одного до двадцати километров. Вдобавок низколетящие цели будут поражены скорострельными 30-мм пушками «Панциря», которые способны производить 5 тысяч выстрелов в минуту.
Боевой арсенал «Spyder-MR» не такой многочисленный: израильский ЗРК вооружен восьмью ракетами, среди которых могут быть снаряды Derby с радиолокационным самонаведением и зарядом в 23 килограмма или ракеты Python-5 c тепловизионным наведением с одиннадцатикилограммовым зарядным устройством. При этом «Дерби» и «Питон-5» имеют дальность поражения мишеней до 35 км и высоты поражаемых целей в диапазоне до 16 000 метров.
В отличие от ЗРК российского производства, израильские «Пауки» не оснащены скорострельными пушками для работы по низколетящим целям, что снижает универсальность этого оружия израильской армии. При этом российский «Панцирь» умеет вести огонь на ходу, чем не могут похвастаться «Пауки» Тель-Авива.
Резюмируя, можно сказать, что обе противоракетные системы являются довольно серьезным оружием. Но российский «Панцирь-С1» в силу своей большей универсальности по поражаемым целям и благодаря своему умению стрелять в движении можно считать более сильным оружием, особенно в умелых руках тренированных экипажей этих боевых машин.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- military-today.com
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