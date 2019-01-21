Боевики атаковали базу спецназа в Афганистане - более 130 погибших

В Афганистане сегодня совершено нападение на базу Управления нацбезопасности провинции Вардак. На этой военной базе размещается спецназ указанной структуры. На военнослужащих афганского спецназа и была направлена атака, в которой участвовали по меньшей мере трое боевиков.Началось всё с того, к воротам военной базы подъехал начинённый взрывчаткой автомобиль. Это был автомобиль американского производства, ранее захваченный у афганских войск. Опознавательные знаки афганской армии фактически ввели охрану базы на КПП в заблуждение (не вызвав никаких подозрений).Подрыв был осуществлён террористом-смертником. После этого стрелять по военнослужащим через снесённые взрывов ворота стали сообщники боевика. Сначала сообщалось, что потери афганского спецназа составили 14 человек убитыми и около 30 ранеными. Однако с каждым часом в сводках приводились новые и новые данные.К настоящему моменту заявлено о том, что в результате террористического акта погибли более 130 военнослужащих афганского УНБ.Ответственность за атаку взяли на себя боевики движения «Талибан» (*деятельность запрещена в России).Это уже второй крупный теракт в Афганистане за двое суток. В минувшее воскресенье (20 января) в провинции Логар террорист-смертник атаковал кортеж местного губернатора. В итоге 8 человек погибли, 10 получили ранения. Сам губернатор не пострадал.На этом фоне стало известно о выдвижении на пост президента Афганистана кандидатуры Гульбеддина Хекматияра. Этот 71-летний афганец является лидером радикальной Исламской партии Афганистана. В своё время (1993-1994 и 1996 годы) занимал пост премьер-министра страны.В 80-х годах организовал вооружённую группировку, которая получала финансирование от американских спецслужб через Пакистан. В 1995 году был вынужден бежать в Иран. Когда в этой стране стал высказываться в поддержку «Аль-Каиды»* и «Талибана»*, был выдворен обратно в Афганистан.В 2003 году вошёл в «чёрный список» США как разыскиваемый террорист. Однако после выхода на контакт с правительством Афганистана в 2016 году из списка выведен. В ООН приняли решение разморозить его счета и снять запрет на перемещение.Теперь Хекматияр говорит о том, что действующая власть Афганистана недееспособна. По его словам, Афганистан за последние годы потерял свыше 6 млн человек только в качестве беженцев. При этом ежедневно в стране гибнет около сотни человек. Традиционное обещание: прекращение кровопролития и начало борьбы с коррупцией.