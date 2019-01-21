Пожар на бортах двух судов близ Керченского пролива
Из Керчи поступают сообщения о возгорании двух судов. Речь идёт о гражданских судах под флагом Танзании. Известно, что одно из загоревшихся судов – газовоз. Люди, находившиеся на борту, были вынуждены выпрыгивать в холодную воду близ Керченского пролива, где их потом буквально вылавливали спасатели.
По некоторым данным, возгорание произошло в нейтральных водах - к югу от мыса Опук.
В общей сложности, на бортах судов, как сообщают местные источники, находились более 30 человек. Заявлено, что все они спасены, и их жизням ничто не угрожает.
Чтобы горящие суда не перекрыли судоходство в Керченском проливе, одно из них транспортируют в безопасное место с помощью буксиров. На месте работают пожарные бригады.
В ролике видно только одно горящее судно.
Видео КерчьFM:
Из сообщения:
О причинах взрыва на борту одно из судов на данный момент не сообщается.
По некоторым данным, возгорание произошло в нейтральных водах - к югу от мыса Опук.
В общей сложности, на бортах судов, как сообщают местные источники, находились более 30 человек. Заявлено, что все они спасены, и их жизням ничто не угрожает.
Чтобы горящие суда не перекрыли судоходство в Керченском проливе, одно из них транспортируют в безопасное место с помощью буксиров. На месте работают пожарные бригады.
В ролике видно только одно горящее судно.
Видео КерчьFM:
Из сообщения:
На рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно из них - газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно.
О причинах взрыва на борту одно из судов на данный момент не сообщается.
- Использованы фотографии:
- https://kerch.fm
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