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Пожар на бортах двух судов близ Керченского пролива

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Из Керчи поступают сообщения о возгорании двух судов. Речь идёт о гражданских судах под флагом Танзании. Известно, что одно из загоревшихся судов – газовоз. Люди, находившиеся на борту, были вынуждены выпрыгивать в холодную воду близ Керченского пролива, где их потом буквально вылавливали спасатели.

Пожар на бортах двух судов близ Керченского пролива



По некоторым данным, возгорание произошло в нейтральных водах - к югу от мыса Опук.

В общей сложности, на бортах судов, как сообщают местные источники, находились более 30 человек. Заявлено, что все они спасены, и их жизням ничто не угрожает.

Чтобы горящие суда не перекрыли судоходство в Керченском проливе, одно из них транспортируют в безопасное место с помощью буксиров. На месте работают пожарные бригады.

В ролике видно только одно горящее судно.

Видео КерчьFM:


Из сообщения:
На рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно из них - газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно.


О причинах взрыва на борту одно из судов на данный момент не сообщается.
Использованы фотографии:
https://kerch.fm
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