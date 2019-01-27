Новые ракеты для «Антеев»
В настоящее время российский военно-морской флот располагает восемью атомными подлодками с крылатыми ракетами проекта 949А «Антей». Основным оружием этих кораблей являются противокорабельные ракеты П-700 «Гранит» – уникальные изделия с высокими характеристиками. Однако еще несколько лет назад было принято решение о перевооружении «Антеев». В ходе планируемых ремонтов и модернизаций такие корабли будут получать новые пусковые установки под ракеты современных моделей. Результатом такого обновления, в первую очередь, станут расширение круга решаемых задач и значительное увеличение боекомплекта.
Напомним, в исходной конфигурации комплекс вооружения атомных подводных крейсеров пр. 949А включает четыре торпедных аппарата калибром 533 мм и два аппарата калибром 650 мм. Вдоль бортов корпуса размещены 24 наклонные пусковые установки комплекса П-700, каждая из которых вмещает одну ракету. При помощи такого вооружения подлодка типа «Антей» способна атаковать надводные корабли противника на дальностях до 500-550 км. Поражение цели производится при помощи ядерной или конвенциональной боевой части. Ракета «Гранит» имеет некоторые особые возможности, позволяющие повысить эффективность массированного удара по корабельной группе противника.
Ракеты «Гранит» являются весьма грозным оружием, но имеющийся комплекс вооружения может ограничивать возможности подлодок проекта 949А. За последние десятилетия был создан целый ряд перспективных ракетных комплексов, выгодно отличающихся от П-700 теми или иными характеристиками, а также особенностями эксплуатации. Одним из следствий этого стало решение о модернизации и перевооружении имеющихся подводных крейсеров.
В конце 2011 года в отечественной прессе появились первые сообщения о будущем перевооружении «Антеев». Утверждалось, что в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» был разработан новый проект «949АМ», предусматривающий отказ от «Гранитов» в пользу иного оружия. Впоследствии министерство обороны раскрыло подробности этой программы и уточнило ожидаемые результаты.
***
К настоящему времени судостроительная промышленность получила заказ военного ведомства и начала работы по обновлению подводных ракетоносцев. Официальные лица регулярно упоминают эту программу и рассказывают о ее последних достижениях. Так, в прошлом году модернизация «Антеев» упоминалась несколько раз, и ряд сообщений, в целом, был почвой для оптимизма.
В середине февраля прошлого года дальневосточные предприятия оборонного комплекса посетила делегация министерства обороны во главе с замминистра Юрием Борисовым. Среди прочего, представители Минобороны побывали на Дальневосточном заводе «Звезда», отвечающим за обслуживание подлодок Тихоокеанского фота. По известным данным, на нем сейчас проходят ремонт и модернизацию сразу три АПЛ пр. 949А – К-132 «Иркутск», К-186 «Омск» и К-442 «Челябинск».
В ходе мероприятий на ДВЗ «Звезда» замминистра Ю. Борисов отметил, что Тихоокеанский флот сможет получить четыре модернизированных «Антея» с новым оружием уже к 2021 году. Эти подлодки вместо штатных «Гранитов» будут нести новые «Калибры», хорошо показавшие себя в ходе последних военных операций. Замминистра указал, что названные сроки завершения работ выглядят реальными. Мало того, на тот момент не исключалось, что работы на лодке «Омск» могут быть завершены до конца 2018 года. Также в тот период рассматривалась возможность дозагрузки «Звезды» новыми заказами.
Чуть позже, в начале марта, в газете «Красная Звезда» вышло интервью с командующим Тихоокеанским флотом. Адмирал Сергей Авакянц уточнил планы командования в отношении модернизации ракетных крейсеров. Он напомнил, что планы по перевооружению «Антеев» действительно существуют; в результате такой программы ракеты «Гранит» уступят свое место современным «Калибрам». На ДВЗ «Звезда», по словам адмирала, уже ведутся практические работы по реализации таких планов. Одна из обновленных подлодок должна войти в состав сил постоянной готовности после 2021 года.
12 декабря прошлого года «Красная Звезда» опубликовала новое интервью с командующим Тихоокеанским флотом. По словам С. Авакянца, идет модернизация и перевооружение имеющихся АЛП пр. 949А под использование высокоточного оружия. При этом адмирал не стал уточнять текущую стадию работ или сроки их завершения.
Таким образом, в последние месяцы командование военно-морского флота и руководители министерства обороны раскрыли часть информации о текущих планах, а также дополнили или скорректировали ранее оглашенные сведения. Из прошлогодних заявлений следует, что работы по модернизации атомных подлодок с крылатыми ракетами проекта 949А уже стартовали. Первый подводный крейсер с новым вооружением должен будет вернуться в состав флота не ранее 2021 года. Ранее утверждалось, что модернизация всех имеющихся «Антеев» будет продолжаться до середины двадцатых годов.
***
По известным данным, из восьми имеющихся в ВМФ подлодок типа «Антей» в боевом составе сейчас числятся лишь пять. Еще три корабля находятся на ремонте. «Иркутск», «Омск» и «Челябинск» находятся на стапелях завода «Звезда» и получают требуемое оборудование. АПЛ «Омск» должна вернуться с ремонта в ближайшее время; работы по другим подлодкам закончатся позже.
Пока три «Антея» Тихоокеанского флота находятся на ремонте, две однотипные подлодки продолжают службу. Это К-150 «Томск» и К-456 «Тверь». В средней перспективе этим подлодкам тоже предстоит отправиться на ДВЗ «Звезда» для прохождения очередного планового ремонта с модернизацией, предусматривающей замену того или иного оборудования, а также вооружения.
Три оставшиеся подлодки пр. 949А «Антей» служат в составе Северного флота. Это корабли К-119 «Воронеж», К-266 «Орел» и К-410 «Смоленск». В недавнем прошлом, с 2011 по 2017 годы, эти корабли прошли плановый ремонт в Центре судоремонта «Звездочка», позволивший им продолжать службу. В отдаленном будущем подлодки Северного флота должны будут вновь отправиться на «Звездочку». Именно это предприятие должно будет провести их модернизацию по проекту 949АМ и установить новое вооружение.
Результатом предлагаемой программы станет модернизация всех имеющихся АПЛ пр. 949А. Восемь отремонтированных и обновленных подводных крейсеров продолжат свою службу на Севере и на Тихом океане, но при этом будут иметь некоторые новые возможности. Это обеспечит продление сроков службы и расширение круга решаемых задач.
***
В основе проекта 949АМ лежат несколько основных идей. В первую очередь, это желание оборонного ведомства продлить сроки эксплуатации имеющихся подводных лодок третьего поколения за счет ремонта и глубокой модернизации. Также проект основывается на предложении о замене штатного вооружения на новое, позволяющее получить характерные преимущества и ранее отсутствовавшие возможности.
Проект 949АМ предлагает замену имеющихся противокорабельных ракет П-700 «Гранит» современными изделиями семейства «Калибр». Также раньше сообщалось, что вместе с ними крейсера смогут использовать и противокорабельные ракеты «Оникс». В таком случае модернизированная подлодка получает широкие возможности в сфере боевого применения вооружения. В зависимости от поставленной задачи, экипаж сможет применять противокорабельное или противолодочное ракетное вооружение, а также крылатые ракеты «вода-земля». Таким образом, специализированный «охотник за кораблями» превращается в универсальное ударное средство.
Одной из главных особенностей проекта 949АМ является способ перестройки комплекса вооружений. В ЦКБ МТ «Рубин» отказались от полной замены штатных пусковых установок под изделия «Гранит». Модернизируемая подлодка сохраняет их корпуса, внутри которых следует монтировать новые агрегаты. Каждая из 24 пусковых установок под П-700 должна вмещать специальный модуль с тремя ячейками для транспортно-пусковых контейнеров современных ракет. Каждая ячейка сможет принимать ракеты «Оникс» или «Калибр». Параллельно планируется выполнять обновление бортовых приборов подлодки, отвечающих за подготовку и управление стрельбой.
Главное преимущество АПЛ пр. 949АМ перед базовым «Антеем» прямо связано с конструкцией новых пусковых установок. Общий боекомплект модернизированной подлодки включает 72 ракеты. При этом имеется возможность комбинирования требуемых ракет в нужных пропорциях. В зависимости от предстоящей боевой задачи, на борт подлодки можно загрузить большее число противокорабельных ракет либо отдать преимущество изделиям для атаки наземных целей.
В качестве противокорабельного вооружения лодки проекта 949АМ должны использовать ракету «Оникс». Это изделие отличается от «Гранита» меньшими габаритами и массой, а также несет менее тяжелую боевую часть и не может оснащаться специальным боезарядом. В то же время, более новый «Оникс» выполнен на современной элементной базе и имеет преимущества как эксплуатационного, так и боевого характера. Максимальная дальность полета доведена до 550-600 км – немного больше, чем у «Гранита».
Важнейшей особенностью ракеты «Оникс» является ее совместимость с другими современными вооружениями, предлагаемыми для вновь строящихся и модернизируемых подлодок. Она может использоваться с теми же пусковыми установками, что и ракеты семейства «Калибр», включающего широкий спектр изделий разного назначения.
В недавнем прошлом на уровне слухов фигурировала возможность вооружения модернизированных «Антеев» принципиально новыми ракетами. Согласно разным сообщениям и оценкам, в комплекс вооружения проекта 949АМ могли бы войти перспективные гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Тем не менее, официальные сообщения о применении такого оружия – в отличие от «Калибров» – пока не поступали. Вследствие этого до сих пор не вполне ясно, будут ли обновленные крейсера нести гиперзвуковое оружие.
***
Согласно последним сообщениям официальных лиц, работа по модернизации атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А «Антей» в соответствии с новым проектом 949АМ уже стартовала и в обозримом будущем должна привести к желаемым результатам. В 2021 году или немного позже ожидается передача первой модернизированной подлодки из состава Тихоокеанского флота. К 2025 году за ней последуют несколько других кораблей. Ранее сообщалось, что новое оружие получат все восемь «Антеев», находящихся на службе в настоящее время.
Не так давно запущенные работы по модернизации имеющихся атомных подлодок пр. 949А показывают, что развитие подводных сил с повышением их потенциала возможно не только за счет строительства совершенно новых кораблей. Существующие подлодки с обновленной бортовой аппаратурой и современным вооружением тоже способны вносить самый серьезный вклад как в боеспособность подводной группировки, так и в потенциал военно-морского флота в целом.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://redstar.ru/
https://tass.ru/
https://iz.ru/
https://ria.ru/
https://flotprom.ru/
Напомним, в исходной конфигурации комплекс вооружения атомных подводных крейсеров пр. 949А включает четыре торпедных аппарата калибром 533 мм и два аппарата калибром 650 мм. Вдоль бортов корпуса размещены 24 наклонные пусковые установки комплекса П-700, каждая из которых вмещает одну ракету. При помощи такого вооружения подлодка типа «Антей» способна атаковать надводные корабли противника на дальностях до 500-550 км. Поражение цели производится при помощи ядерной или конвенциональной боевой части. Ракета «Гранит» имеет некоторые особые возможности, позволяющие повысить эффективность массированного удара по корабельной группе противника.
Ракеты «Гранит» являются весьма грозным оружием, но имеющийся комплекс вооружения может ограничивать возможности подлодок проекта 949А. За последние десятилетия был создан целый ряд перспективных ракетных комплексов, выгодно отличающихся от П-700 теми или иными характеристиками, а также особенностями эксплуатации. Одним из следствий этого стало решение о модернизации и перевооружении имеющихся подводных крейсеров.
В конце 2011 года в отечественной прессе появились первые сообщения о будущем перевооружении «Антеев». Утверждалось, что в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» был разработан новый проект «949АМ», предусматривающий отказ от «Гранитов» в пользу иного оружия. Впоследствии министерство обороны раскрыло подробности этой программы и уточнило ожидаемые результаты.
***
К настоящему времени судостроительная промышленность получила заказ военного ведомства и начала работы по обновлению подводных ракетоносцев. Официальные лица регулярно упоминают эту программу и рассказывают о ее последних достижениях. Так, в прошлом году модернизация «Антеев» упоминалась несколько раз, и ряд сообщений, в целом, был почвой для оптимизма.
В середине февраля прошлого года дальневосточные предприятия оборонного комплекса посетила делегация министерства обороны во главе с замминистра Юрием Борисовым. Среди прочего, представители Минобороны побывали на Дальневосточном заводе «Звезда», отвечающим за обслуживание подлодок Тихоокеанского фота. По известным данным, на нем сейчас проходят ремонт и модернизацию сразу три АПЛ пр. 949А – К-132 «Иркутск», К-186 «Омск» и К-442 «Челябинск».
В ходе мероприятий на ДВЗ «Звезда» замминистра Ю. Борисов отметил, что Тихоокеанский флот сможет получить четыре модернизированных «Антея» с новым оружием уже к 2021 году. Эти подлодки вместо штатных «Гранитов» будут нести новые «Калибры», хорошо показавшие себя в ходе последних военных операций. Замминистра указал, что названные сроки завершения работ выглядят реальными. Мало того, на тот момент не исключалось, что работы на лодке «Омск» могут быть завершены до конца 2018 года. Также в тот период рассматривалась возможность дозагрузки «Звезды» новыми заказами.
Чуть позже, в начале марта, в газете «Красная Звезда» вышло интервью с командующим Тихоокеанским флотом. Адмирал Сергей Авакянц уточнил планы командования в отношении модернизации ракетных крейсеров. Он напомнил, что планы по перевооружению «Антеев» действительно существуют; в результате такой программы ракеты «Гранит» уступят свое место современным «Калибрам». На ДВЗ «Звезда», по словам адмирала, уже ведутся практические работы по реализации таких планов. Одна из обновленных подлодок должна войти в состав сил постоянной готовности после 2021 года.
12 декабря прошлого года «Красная Звезда» опубликовала новое интервью с командующим Тихоокеанским флотом. По словам С. Авакянца, идет модернизация и перевооружение имеющихся АЛП пр. 949А под использование высокоточного оружия. При этом адмирал не стал уточнять текущую стадию работ или сроки их завершения.
Таким образом, в последние месяцы командование военно-морского флота и руководители министерства обороны раскрыли часть информации о текущих планах, а также дополнили или скорректировали ранее оглашенные сведения. Из прошлогодних заявлений следует, что работы по модернизации атомных подлодок с крылатыми ракетами проекта 949А уже стартовали. Первый подводный крейсер с новым вооружением должен будет вернуться в состав флота не ранее 2021 года. Ранее утверждалось, что модернизация всех имеющихся «Антеев» будет продолжаться до середины двадцатых годов.
***
По известным данным, из восьми имеющихся в ВМФ подлодок типа «Антей» в боевом составе сейчас числятся лишь пять. Еще три корабля находятся на ремонте. «Иркутск», «Омск» и «Челябинск» находятся на стапелях завода «Звезда» и получают требуемое оборудование. АПЛ «Омск» должна вернуться с ремонта в ближайшее время; работы по другим подлодкам закончатся позже.
Пока три «Антея» Тихоокеанского флота находятся на ремонте, две однотипные подлодки продолжают службу. Это К-150 «Томск» и К-456 «Тверь». В средней перспективе этим подлодкам тоже предстоит отправиться на ДВЗ «Звезда» для прохождения очередного планового ремонта с модернизацией, предусматривающей замену того или иного оборудования, а также вооружения.
Три оставшиеся подлодки пр. 949А «Антей» служат в составе Северного флота. Это корабли К-119 «Воронеж», К-266 «Орел» и К-410 «Смоленск». В недавнем прошлом, с 2011 по 2017 годы, эти корабли прошли плановый ремонт в Центре судоремонта «Звездочка», позволивший им продолжать службу. В отдаленном будущем подлодки Северного флота должны будут вновь отправиться на «Звездочку». Именно это предприятие должно будет провести их модернизацию по проекту 949АМ и установить новое вооружение.
Результатом предлагаемой программы станет модернизация всех имеющихся АПЛ пр. 949А. Восемь отремонтированных и обновленных подводных крейсеров продолжат свою службу на Севере и на Тихом океане, но при этом будут иметь некоторые новые возможности. Это обеспечит продление сроков службы и расширение круга решаемых задач.
***
В основе проекта 949АМ лежат несколько основных идей. В первую очередь, это желание оборонного ведомства продлить сроки эксплуатации имеющихся подводных лодок третьего поколения за счет ремонта и глубокой модернизации. Также проект основывается на предложении о замене штатного вооружения на новое, позволяющее получить характерные преимущества и ранее отсутствовавшие возможности.
Проект 949АМ предлагает замену имеющихся противокорабельных ракет П-700 «Гранит» современными изделиями семейства «Калибр». Также раньше сообщалось, что вместе с ними крейсера смогут использовать и противокорабельные ракеты «Оникс». В таком случае модернизированная подлодка получает широкие возможности в сфере боевого применения вооружения. В зависимости от поставленной задачи, экипаж сможет применять противокорабельное или противолодочное ракетное вооружение, а также крылатые ракеты «вода-земля». Таким образом, специализированный «охотник за кораблями» превращается в универсальное ударное средство.
Одной из главных особенностей проекта 949АМ является способ перестройки комплекса вооружений. В ЦКБ МТ «Рубин» отказались от полной замены штатных пусковых установок под изделия «Гранит». Модернизируемая подлодка сохраняет их корпуса, внутри которых следует монтировать новые агрегаты. Каждая из 24 пусковых установок под П-700 должна вмещать специальный модуль с тремя ячейками для транспортно-пусковых контейнеров современных ракет. Каждая ячейка сможет принимать ракеты «Оникс» или «Калибр». Параллельно планируется выполнять обновление бортовых приборов подлодки, отвечающих за подготовку и управление стрельбой.
Главное преимущество АПЛ пр. 949АМ перед базовым «Антеем» прямо связано с конструкцией новых пусковых установок. Общий боекомплект модернизированной подлодки включает 72 ракеты. При этом имеется возможность комбинирования требуемых ракет в нужных пропорциях. В зависимости от предстоящей боевой задачи, на борт подлодки можно загрузить большее число противокорабельных ракет либо отдать преимущество изделиям для атаки наземных целей.
В качестве противокорабельного вооружения лодки проекта 949АМ должны использовать ракету «Оникс». Это изделие отличается от «Гранита» меньшими габаритами и массой, а также несет менее тяжелую боевую часть и не может оснащаться специальным боезарядом. В то же время, более новый «Оникс» выполнен на современной элементной базе и имеет преимущества как эксплуатационного, так и боевого характера. Максимальная дальность полета доведена до 550-600 км – немного больше, чем у «Гранита».
Важнейшей особенностью ракеты «Оникс» является ее совместимость с другими современными вооружениями, предлагаемыми для вновь строящихся и модернизируемых подлодок. Она может использоваться с теми же пусковыми установками, что и ракеты семейства «Калибр», включающего широкий спектр изделий разного назначения.
В недавнем прошлом на уровне слухов фигурировала возможность вооружения модернизированных «Антеев» принципиально новыми ракетами. Согласно разным сообщениям и оценкам, в комплекс вооружения проекта 949АМ могли бы войти перспективные гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Тем не менее, официальные сообщения о применении такого оружия – в отличие от «Калибров» – пока не поступали. Вследствие этого до сих пор не вполне ясно, будут ли обновленные крейсера нести гиперзвуковое оружие.
***
Согласно последним сообщениям официальных лиц, работа по модернизации атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А «Антей» в соответствии с новым проектом 949АМ уже стартовала и в обозримом будущем должна привести к желаемым результатам. В 2021 году или немного позже ожидается передача первой модернизированной подлодки из состава Тихоокеанского флота. К 2025 году за ней последуют несколько других кораблей. Ранее сообщалось, что новое оружие получат все восемь «Антеев», находящихся на службе в настоящее время.
Не так давно запущенные работы по модернизации имеющихся атомных подлодок пр. 949А показывают, что развитие подводных сил с повышением их потенциала возможно не только за счет строительства совершенно новых кораблей. Существующие подлодки с обновленной бортовой аппаратурой и современным вооружением тоже способны вносить самый серьезный вклад как в боеспособность подводной группировки, так и в потенциал военно-морского флота в целом.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://redstar.ru/
https://tass.ru/
https://iz.ru/
https://ria.ru/
https://flotprom.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ / mil.ru, Wikimedia Commons
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