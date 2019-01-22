100 лет «Дню Злуки». За что пьём, панове?

22 января вся националистическая часть народонаселения Украины сольется в оргастическом экстазе. Думаю, наш товарищ Таракан от души повеселит картинками этого действа, которому исполнится ровно 100 лет.Моя же задача – просто рассказать о величайшей зраде в истории Украины.Да, именно так. Злука – это никак не перемога, а самая что ни на есть зрада. И я сейчас вам все объясню.Для начала сама суть. Есть такой термин «Разлука», который трактуется как разъединение кого/чего-либо. Обычно кого. Но у великих укров времени не было слушать того же Грушевского, потому они просто выкинули две буквы и получился антоним. Злука. Означающий объединение или соединение.Или, кому не нравится термин «злука» (собаководам почему-то не по вкусу), те могут именовать сие действо «Днем соборности Украины». Собирали, значит, по крупицам.Вообще, украинские националисты – народ упорный. Их бы энергию да на благо процветания… Деревья сажать – вся Украина в яблонях была бы. Но увы, с поразительной силой эти организмы держаться за весьма странное дело, к которому теперь еще присовокупился юбилей. Более чем сомнительный.Ведь 22 января 1919 года две нелегитимных, не представляющих украинцев структуры, подписали между собой так называемый Акт Злуки, договор о слиянии восточных украинских земель с западными.Причём подписали предварительно. В современной трактовке – «протокол о намерениях».Окончательное решение должно было принять совместное учредительное собрание обоих… Вот как правильно сказать-то… Скажу опять по-современному: самопровозглашенных государственных образований. Примерно так, как если бы ЛНР и ДНР решили бы объединиться.Другой вопрос, что это собрание/объединение так и не произошло. И потому отмечать 22 января, в принципе, можно все что угодно. В том числе и день соборности двух двоек.А что же произошло? Что отмечают украинские националисты 22 января? А вот что.В январе 1919 года лидеры так называемой Украинской Народной Республики (УНР) Владимир Винниченкои Западно-украинской Народной Республики (ЗУНР) Евгений Петрушевичзадекларировали… попытку создать единую Украину.Попытка не удалась, как и всё, в принципе, что делают украинские националисты.Вообще, в той истории особо нечего праздновать. Если упороться и отбросить все победы украинского народа, совершенные в союзе с русским народом, то… Правильно, не останется ничего. Угадали.Но в случае со «злукой» все еще интереснее, потому что это повесть не просто о предательстве, это повесть о череде предательств. Которая, кстати, неплохо так дает понять психологию и психику тех, кто сделал из этой зрады праздник.Итак, Акт Злуки в первую очередь говорил об объединении украинских земель. Во имя чего (хороший такой вопрос)? Во имя независимости. Независимость звучит гордо и за нее есть смысл бороться.И тут такой расклад. УНР говорит о независимости от России, а ЗУНР соответственно, от Польши. Нормально так, да? Соответственно, объединенная Украина должна была бороться за независимость и с Польшей, и с РСФСР.Шансы?Ладно, рано о шансах.Самое смешное, что большевики из РСФСР тогда не имели ничего против того, что Украина будет независимой. Правда, маленький нюанс: в союзе с братским русским народом и не под руководством тех, кто не так давно сдал Украину немцам.А о ком речь шла? Винниченко (см. выше) и Петлюра. Да, еще Скоропадский, назначенный немцами главным гетманом той Украины.Но Антанта навешала Германии, а Винниченко и Петлюра, несогласные с решением об их отстранении немцами, перешли на сторону Антанты, свергли гетмана и захватили власть, создав так называемую Директорию.И эта милая компашка навряд ли могла четко представлять интересы украинцев, поскольку у власти держалась только на штыках иностранных войск.Но подождите, кроме этой троицы была еще куча других, не менее жадных до власти. Это белогвардейцы во главе с Антоном Деникиным и Йозеф Пилсудский, тогдашний руководитель Польши. И Деникин, и Пилсудский не признавали независимости Украины.Дальше – исторический анекдот. Смотрим внимательно.Деникин (почти Россия) претендует на ту территорию, на которую претендовала УНР.Пилсудский (Польша) – на ту, на которую ЗУНР.Все четко? И если Деникин представлял просто угрозу, то Пилсудский сожрал бы искомое не подавившись, поскольку армия тогда у Польши просто была.И что же сделали вожди ЗУНР и УНР сразу же после заключения «злуки»? Гроссмейстерский ход!Лидеры УНР пошли на заключение союза с Польшей и сдали ей территорию ЗУНР.А лидеры ЗУНР, соответственно пошли к Деникину, к человеку, который признавал лишь, «единую и неделимую Россию».То есть сразу после подписания Акта Злуки (ну или чуть погодя), руководители восточной Украины отдали западную врагам украинской независимости, а лидеры западной – восточную.Аплодисменты стоя под «Щеневмерла».Но самое ржачное господа националисты оставили на десерт.На десерт у нас… компромиссы! Оказывается, (для меня лично открытие) украинские наци весьма в этом умели и понимали.Кто у нас «злуку» подписал? Правильно, Винниченко и Петрушевич.Так вот, когда ко всей теплой компашке на территории Украины добавился еще и Нестор Махно, терпение красных соседей лопнуло. И пришел (как в анекдоте) лесник и всех к черту из леса выгнал. Роль лесника исполнял Семен Буденный и его Первая конная армия.И что? И в лес, партизанить? Ага, щас!Еще не успели осесть могилки соратников, которых угомонил Буденный, а пан Винниченко стремительно покраснел. Да так, что вошёл в состав большевистского правительства Украины, да не просто вошел, а сел на место заместителя премьера.Правда, потом он на что-то там обиделся и уехал в эмиграцию, бормоча под нос «от клятые москали». Зато Винниченко сменил его бывший шеф Михаил Грушевский. Этакая рокировка.Бывший руководитель Центральной Рады вернулся из эмиграции и пошёл на службу к большевикам, став академиком Академии Наук СССР.Да, а что там с коллегой Винниченко из ЗУНР? С паном Петрушевичем?А вот у него немного хуже вышло.До того, как вступить в союз с Деникиным, Петрушевич понял, что дело пахнет керосином. И усиленно стал искать союзников для борьбы с Польшей. А когда понял, что «братаны» из УНР «кинут» на «раз», начал искать союзников конкретно среди большевиков или белогвардейцев.В конце концов перешёл на сторону белых. Видимо, не очень рассчитал, но время было такое, положение Советской Республики было реально очень тяжёлым. И многие считали, что интервенты, сепаратисты и белогвардейцы возьмут верх.Но молодая республика выдержала и – о чудо! — часть армии ЗУНР перешла-таки к большевикам, сформировав «Червону Українську Галицьку Армію».Украинские националисты на службе у большевиков. Ну если это не зрада, то я вообще тогда не знаю, что зрадой-то назвать…Ну и эпилог. Там тоже ничего такого. После заключения Акта Злуки Симон Петлюра сверг шефа Директории Винниченко, который подписал этот акт. А другой подписант – Петрушевич, уже осенью того же 1919 года аннулировал Акт Злуки.«Соборная Украина» закончилась. Совсем.ЗУНР к тому времени потеряла свою столицу Львов и большую часть территории. УНР в свою очередь, потеряла свою столицу, Киев.А самое забавно еще то, что фактически после заключения Акта Злуки ничего в положении республик не изменилось. Оба подписанта, и ЗУНР, и УНР, остались сами по себе. Несмотря на «злуку», ЗУНР не вошла в состав УНР и вскоре вообще протокол аннулировала. То есть объединение не состоялось.И какой после этого смысл отмечать 22 января в качестве дня соборности?Только в соответствии с поговоркой, что на безрыбье и рак щука.С Днем соборности тебя, Украина! С очередным праздником не пойми чего! От души поздравляю!Подлый постскриптум.На самом деле реально объединил Украину Советский Союз.Случилось это после Великой Отечественной войны. Тогда Польша, согласно заключенному договору от 16 августа 1945 года, официально отказалась от украинских земель.Жадноватые поляки, урвав немецких земель, хотели оставить себе Львов. Мотивация была нормальная, дескать, Лемберг никогда не принадлежал Российской империи.Но был человек, который одной фразой отрезвил слегка увлекшихся поляков.Помолчав и вынув трубку изо рта, он сказал, что да, Львов никогда не принадлежал России, зато Варшава принадлежала.Все, конечно, поняли, о ком шла речь, правда? Умел товарищ Сталин строить, этого не отнять.Вопрос со Львовом был решен молниеносно. Тогда же в состав Украины вошла забытая Закарпатская область, причём вошла после референдума, на котором население Закарпатья высказалось за вхождение в Украину.И Чехословакия не была сильно против…И Россия не сильно бухтела в 1954 году, когда к Украине прирезали Крым…Вот так создавалась та самая «соборная» Украина, столетие чего отмечают все наци этой страны.Но это совсем другая история, правда?