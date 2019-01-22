Где взять 800 миллиардов Топилина?

На Гайдаровском форуме министр труда и соцзащиты Максим Топилин вновь напомнил соотечественникам, сколько денег не хватает российским бедным. Он даже рассказал журналистам, как был рассчитан дефицит доходов бедных семей и откуда появилась эта внушительная, не отнюдь не пугающая сумма — около 800 млрд. рублей. Примерно столько же, точнее от 750 до 800 млрд., Топилин насчитал ещё в декабре минувшего года, когда отвечал на вопрос, сколько же не хватает россиянам, чтобы уровень бедности в стране стал наконец-то нулевым.Наш сетевой «почти официоз», МИА «Россия сегодня», и официоз уже настоящий, «Российская газета», оценили выступление социального министра вполне позитивно. За что? Да хотя бы за то, что он набрался смелости поставить саму проблему. И пусть сделал он это не на заседании правительства, и даже не в ходе отчёта в Думе, а на гайдаровском форуме. Похоже, не только потому, что там его слушали, главное – хотели услышать. Впрочем, «официоз» похвалить министра просто обязан, а от информагентства какой-либо критики, даже конструктивной, ждать вообще вряд ли стоило, поскольку оно традиционно выступило официальным информационным партнёром форума.Зато деловые СМИ, в большинстве своём, как известно, скорее либерального, чем консервативного толка, в один голос утверждают, что Топилин разъяснил, как же нам бороться с бедностью. Честно говоря, скрупулёзно прочтя доклад министра, а также ознакомившись с его комментариями в кулуарах форума, разъяснения я так не нашёл. Зато нашёл вполне отчётливое желание министра спуститься с небес на землю и уже начинать дистанцироваться от принимаемых в последнее время разного рода непопулярных мер вроде пенсионной реформы.В комментариях к публикациям кто-то уже ехидно порекомендовал членам правительства, да и не только им, а «всем этим чиновникам, которые заботятся о народе», воспользоваться известной практикой полного погружения: «погрузиться на пару-тройку месяцев в жизнь простого гражданина. Пожить на его зарплату, в его квартире, поискать приличную работу, глядишь, и трезво оценивать начнут ситуацию?»Я не намерен ни оспаривать выкладки министра, ни уж тем более отрицать необходимость самой борьбы с бедностью. Ограничусь лишь констатацией того факта, что кто-то ведь этих россиян сумел довести до такой бедности, что для её ликвидации требуется уже почти триллион рублей. Надо принимать во внимание, что от представителя ведомства, которое без каких-либо кардинальных перемен сумело сохранить хоть какое-то наследство союзного Госкомтруда, россияне едва ли не впервые слышат что-либо внятное и вообще-то обнадёживающее.И отнюдь не зря столь оптимистичны «официозы». Считать в Минсоцтруда, похоже, и за 28 лет не разучились, а за какими-то идеями надо стучаться совсем в другие двери. Итак, в раскладах Топилина есть, скажем так, почти всё. Есть расклад по прожиточному минимуму семьи, который министр оценил в "20 тысяч, допустим, они получают все 18". Соответственно, "дефицит доходов этой семьи две тысячи, у другой – пять тысяч, у третьей — 25 тысяч на человека".Суммируя семейные дефициты, Топилин и получил те самые 800 миллиардов. Это, по его словам, «дефицит доходов, и чтобы все точно попало в ту семью, где есть дефицит доходов, чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд.». Есть у Топилина даже идея, как приступить к тому, чтобы заработать эти 800 миллиардов, и это всё, держитесь за стулья, «мероприятия, которые реализуются в рамках указов». Так просто?Министру можно только позавидовать, ведь он даже пример привёл, рассказав о строительстве дорог, которое будет влиять на то, что будут создаваться высокодоходные рабочие места. Сразу вспоминается опыт Франклина Рузвельта, который для выхода из кризиса привлекал безработных на социальные работы. Но ведь и ему на борьбу с бедностью в богатой Америке потребовались годы, да ещё и участие США во Второй мировой войне, удивительно прибыльной, между прочим, для этой страны.В общем, реальных рецептов изыскания средств, которые необходимы для преодоления массовой бедности, найти в выступлениях министра пока всё же никак не получается. Развитие инфраструктуры, адресная поддержка семей с детьми – это, конечно, меры системные, но как-то «маловато будет», как говорил персонаж одного весьма популярного новогоднего мультфильма. А тут ещё и одна из предшественниц Топилина в министерском кресле социального ведомства, а ныне вице-премьер Татьяна Голикова с завидной уверенностью поведала участникам всё того же Гайдаровского форума, что бедность в России отнюдь (любимое словечко покойного реформатора) не растёт, а снижается.Совсем не в унисон с Топилиным она озвучила статистику, которая утверждает, что за девять месяцев уровень бедности населения составил 13,3%, что ниже аналогичного прошлогоднего уровня в 13,8%. Но ведь президент страны вполне недвусмысленно требует снижения уровня бедности вдвое, пусть и к 2024 году. И надо признать, что проценты Росстата, даже из уст самой неотразимой женщины в кабинете министров, как-то не впечатляют и не цепляют. А вот миллиарды Топилина цепляют крепко. Хотя с ними и плохо стыкуется даже последнее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) – с 11 163 рублей в месяц до 11 280 рублей.Требование президента опроверг не кто иной, как ещё более завзятый гайдаровец и либерал Алексей Кудрин, ныне брошенный главой государства на конкретную работу в Счётную палату. Он ещё задолго до форума, точнее, в октябре прошлого года, заявил, что цель по снижению бедности на 50% практически нереальна. Не хватит ни темпов роста ВВП, ни перераспределения ресурсов. Тем самым Кудрин, можно сказать, ещё загодя фактически предложил отправить в мусорную корзину и оптимизм Татьяны Голиковой, и все расчёты Максима Топилина.Между тем нынешнему руководителю главного контрольного ведомства, как и его чуть менее либеральным коллегам, вряд ли могли прийти в голову те методы и средства, которые для борьбы с бедностью использовал уже упомянутый президент Рузвельт. А Рузвельт после Великой депрессии 1928-1933 годов нисколько не церемонился с офшорными зонами, с разного рода фондами и некоммерческими организациями, занятыми только отмыванием средств, с финансовыми конторами, дублировавшими банки.Именно он поставил перед большим бизнесом ультиматум: либо инвестируйте в Америке, либо проваливайте куда угодно. Именно Рузвельт сделал нормальной практикой государственный протекционизм, которым сегодня откровенно злоупотребляет его нынешний преемник в Белом доме Дональд Трамп. При Рузвельте сразу стало процветать и госрегулирование, которое наши либералы почитают за исключительное зло, процветал и госзаказ, от которого, на взгляд большинства гайдаровцев, больше вреда, чем пользы.Была, между прочим, у Рузвельта и ещё одна «фишка» — массовое закрытие компаний, которые сейчас обычно называют «управляющими», а на самом деле они позволяют выводить на сторону доходы реальных предприятий, которые вообще-то должны быть обложены налогами и пенсионными отчислениями. Напомнить вам тут, не совсем кстати, в какой конторе у нас благополучно функционирует такая УК? Да-да, у либерала Чубайса – в «Роснано».Кстати, А. Кудрин даже вместе с Т. Голиковой и М. Топилиным почему-то не вспомнили и об опыте одного из предшественников нынешнего министра в социальном ведомстве – Александра Починка. Именно он, тоже безупречный гайдаровец и либерал, на финише своей весьма разнообразной чиновной карьеры предложил ввести фиксированную минимальную ставку оплаты труда, обязательную не только для частных, но и для государственных предприятий. Ставку почасовую, чтобы нововведение затронуло и временных и сезонных рабочих, а при определённых усилиях – и гастарбайтеров.Александр Починок подкрепил свою идею, которая вовсе не была этакой кулуарной декларацией, чёткими расчётами, которую свёл в пояснительную записку. Это было всего несколько лет назад, и автору в своё время довелось познакомиться лишь с выдержками из неё, но даже по сравнению с ними расчёты нынешнего министра соцтруда смотрятся весьма скромно. Так вот, по расчётам Починка, с обязательной минимальной зарплатой на уровне примерно в полтора, а лучше — в два МРОТ, и российские финансы могли бы буквально за считанные месяцы стать сбалансированными, и бюджет сводился бы с профицитом, и на повышение пенсий средств хватило бы.Достаточно было только вывести все зарплаты из тени, заставить работодателей вынуть их из конвертов. Кто-то скажет, что это был чистой воды идеализм, но почему же тогда лобби олигархов тут же натравило на незадачливого министра всех собак – и думских, и чиновных, и из прессы? А не стоило бы сегодня реанимировать идею покойного Александра Петровича?