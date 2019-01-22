Как объединились две Украины и чем это закончилось

Директория Украинской Народной Республики

100 лет назад, 22 января 1919 года, Украинской Народной Республикой и Западно-Украинской Народной Республикой был подписан знаменитый «Акт Злуки». Два государственных образования, возникших после распада Российской и Австро-Венгерской империй на территории современной Украины, объявили о своем объединении. Хотя сейчас на Украине эта дата рассматривается как праздничная, олицетворяющая собой формирование украинской государственности, на самом деле объединение двух украинских республик в 1919 году было вынужденной мерой.Напомним, что Украинская Народная Республика была провозглашена III Универсалом Украинской Центральной рады 7 (20) ноября 1917 года, после того, как в результате Октябрьской революции было свергнуто Временное правительство России. 9 (22) января 1918 года IV Универсал Центральной рады провозгласил государственный суверенитет Украинской Народной Республики. Однако уже в апреле 1918 года в УНР произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел гетман Павел Скоропадский, поддержанный австро-венгерскими и германскими войсками, находившимися на территории Украины. Скоропадский УНР ликвидировал и переименовал в Украинскую державу.Лишь в декабре 1918 года войскам Директории удалось свергнуть гетмана Скоропадского, после чего УНР была восстановлена. Но Директории так и не удалось установить контроль над всей территорией, являвшейся в то время предметом претензий УНР. Аппетиты же у киевских властей были весьма неплохие.Если УНР имела столицей Киев и распространяла свою власть на земли, входившие прежде в состав Российской империи, то ЗУНР – Западно-Украинская Народная Республика – была создана на территориях, до 1918 года входивших в состав Австро-Венгрии. 18 октября 1918 года во Львове был созван Украинский национальный совет, который принял решение о создании на территории Галиции, Буковины и Закарпатья украинского национального государства.Ситуация осложнялась тем, что украинцев, вместе с русинами, на данных территориях насчитывалось лишь чуть более 60% от общей численности населения, причем в городах они составляли абсолютное меньшинство. В Галиции проживало большое количество поляков, в Закарпатье – венгров, повсеместно было весьма многочисленным еврейское население. 3 ноября 1918 г. Украинский национальный совет объявил о суверенитете украинского государства, хотя, как и УНР, ЗУНР так и не установила контроль над всеми территориями, что планировалось включить в состав нового государства.Поскольку ЗУНР создавалась на землях, которые соседняя Польша считала своими историческими территориями, само существование западноукраинского государства сразу же вызвало крайне негативную реакцию как в Варшаве, так и в самом Львове, где проживало очень многочисленное польское население. Поляки до сих пор считают Львов историческим польским городом, а тогда он был еще и польским по составу населения. 1 ноября 1918 года, еще до провозглашения независимости ЗУНР, началась польско-украинская война.13 ноября 1918 года был официально провозглашен государственный суверенитет Западно-Украинской Народной Республики. Правящим органом ЗУНР стал Государственный Секретариат во главе с Константином Левицким. Были созданы и вооруженные силы – Галицкая армия, ядром которой стали отряды сечевых стрельцов, в свое время поддерживавшихся Австро-Венгрией.Понятно, что ЗУНР, с ее аморфными полумилиционными военизированными формированиями, не могла рассматриваться в качестве достойного противника для Польши, даже несмотря на то, что и само польское государство только получило свой суверенитет. Тем не менее, сыграло свою роль то, что до середины ноября в боевых действиях участвовали не регулярные польские войска, а добровольческие формирования, укомплектованные местными поляками. Во Львове уже 6 ноября 1918 года восставшие поляки установили контроль над половиной города. 21 ноября 1918 года польская армия окончательно взяла Львов, после чего руководство ЗУНР бежало в Тернополь.Одновременно с Польшей претензии к ЗУНР предъявила и соседняя Румыния. Ведь в Бухаресте считали земли Буковины своей исконной территорией. Румынские войска заняли столицу Буковины Черновцы. 15 января 1919 года в Ужгород – столицу Закарпатья – вошли войска Чехословакии. Таким образом, соседние государства претендовали на большую часть территории ЗУНР. Руководству же ЗУНР рассчитывать было не на кого. Единственным политическим образованием, которое могло оказать хоть какую-то поддержку Западно-Украинской Народной Республике, была соседняя Украина. И Украинская держава гетмана Скоропадского, и Украинская Народная Республика оказывали ЗУНР всестороннюю помощь.Уже 13 ноября 1918 г. на помощь ЗУНР прибыл Отдельный отряд имени И. Гонты под командованием атамана Андрея Долуда. Правда, отряд был невелик по численности – он насчитывал от 45 до 67 бойцов. Кроме отряда Долуды, в ЗУНР были направлены автопанцирный дивизион сечевых стрельцов в составе 5 бронетранспортеров – прибыл 14 ноября 1918 года, 1-я Козятинская бригада в составе 2 пехотных полков, артиллерийской батареи и дивизиона кавалерии общей численностью в 3400 человек и ряд других формирований. На помощь ЗУНР была переброшена 3-я сотня Одесского авиационного дивизиона с 6 самолетами.В состав Галицкой Армии УНР направила 70 генералов и офицеров в качестве командиров и штабных работников. С другой стороны, в Галицкую армию вошли многие офицеры западноукраинского происхождения, служившие прежде в австро-венгерской армии. Например, до капитанского звания в армии Австро-Венгрии дослужился будущий командующий Галицкой армией генерал-лейтенант Мирон Тарнавский.Киев взял на себя и материальную помощь ЗУНР и Галицкой армии. Например, еще гетман Скоропадский выделил на нужды соседней украинской республики 6 млн карбованцев и 10 млн австрийских крон, поставил 20 тысяч винтовок, 80 млн патронов. В ЗУНР направлялись артиллерийские орудия, боеприпасы, был направлен даже 1 бронеавтомобиль. Естественно, Киев оказывал и помощь продовольствием и обмундированием.Тем не менее, даже при наличии помощи со стороны соседней УНР, противостоять Польше ЗУНР не могла. Большая часть Галицкой армии отошла на территории, контролируемые УНР. Параллельно боевым действиям, ЗУНР вела и переговоры с представителями Киева об объединении в единое украинское государство.1 декабря 1918 года в городе Фастов был подписан договор об объединении ЗУНР и УНР. 3 января 1919 года в г. Станиславе (ныне – Ивано-Франковск) началась первая сессия Украинского национального совета, на которой были подтверждены полномочия Евгена Петрушевича в качестве президента государства. Договор об объединении с УНР также был ратифицирован на данном мероприятии.22 января 1919 года в Киеве было официально объявлено об объединении Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики в единое государство. ЗУНР входила в состав УНР на правах широкой автономии, в связи с чем переименовывалась из ЗУНР в Западную область Украинской Народной Республики (ЗОУНР). Основные положения объединения содержались в т.н. «Акте Злуки», который был ратифицирован на следующий день 23 января. Против него проголосовало лишь два делегата – коммуниста, да и то эти сведения до сих пор являются предметом дискуссий историков.Согласно «Акту Злуки», право верховной власти на территории Украины предоставлялось Директории УНР, в состав которой включались представители Западной области УНР – бывшей ЗУНР. Первым вице-министром иностранных дел УНР стал государственный секретарь иностранных дел ЗУНР Л. Цегельский. Он же должен был отвечать за внешние отношения УНР с ближайшими соседями Западной области – Польшей, Чехословакией и Румынией.Согласно «Акту Злуки», провозглашались демократические права и свободы граждан единого государства. Что касается вооруженных сил УНР и ЗУНР, то они объединялись в единую армию. Ее основой, разумеется, становились силы Директории УНР. Однако, несмотря на грандиозные планы, по факту реального объединения УНР и ЗУНР не произошло.Вооруженные формирования ЗОУНР оставались под контролем и командованием своих лидеров, а визиты в Галицию Симона Петлюры, возглавившего в феврале 1919 года Директорию УНР, носили больше представительский характер. То есть, фактически «единая Украина» представляла собой не централизованное государственное образование, а конфедеративное объединение с очень существенной автономией составлявших его сторон.Галицкая армия предпочитала действовать самостоятельно и, надо сказать, лучше бы не действовала. Так, попытка наступления на Закарпатье, предпринятая 14-23 января 1919 года завершилась серьезным поражением Галицкой армии, которая была разгромлена чехословацкими войсками. 16 февраля 1919 года Галицкая армия попыталась освободить занятый польскими войсками Львов, однако эта операция также оказалась провальной. Более того, польские войска, отбив атаки на Львов, перешли в контрнаступление и стали продвигаться на восток Западной области УНР.В результате поражений Галицкой армии, уже к началу лета 1919 года Галицкая армия контролировала лишь территории на правом берегу реки Збруч, являвшейся границей Западной области УНР с остальной территорией УНР. 7 июня 1919 года Галицкая армия перешла в наступление на польские позиции и даже смогла занять Тернополь, но уже 28 июня польские войска, перешедшие в контрнаступление, разгромили Галицкую армию и заставили ее отступить сначала на исходные позиции, а затем и на левый берег реки Збруч.18 июля 1919 года Галицкая армия окончательно покинула территорию ЗОУНР, которая вся оказалась под контролем соседних государств – Польши, Чехословакии и Румынии. Часть подразделений Галицкой армии отступила на территорию Чехословакии, но большинство галицких формирований оказались на территории УНР. Но и там они сохраняли собственное военное командование и до конца так и не подчинились петлюровцам.К этому времени между лидерами ЗОУНР и УНР наметились серьезные противоречия, приведшие к выводу из состава петлюровской Директории Евгена Петрушевича – наиболее влиятельного тогда галицкого политика. Дело в том, что петлюровское правительство, прекрасно понимая всю тяжесть своего положения, к этому времени задумалось о заключении договора с Польшей. Директория рассчитывала помириться с Варшавой и даже получить ее поддержку за счет уступки западноукраинских земель – Восточной Галиции. Разумеется, что лидеры ЗОУНР и командование Галицкой армии восприняли эту идею крайне негативно.6 ноября 1919 года представители командования Галицкой армии подписали знаменитые Зятковские соглашения с командованием белой Добровольческой армии о прекращении боевых действий между Галицкой армией и силами Белого движения и о переходе Галицкой армии в подчинение генерала Антона Деникина. 17 ноября 1919 года данные договоренности были подтверждены повторно, во время встречи представителей Галицкой армии с руководством Новороссийской области Вооруженных сил Юга России. 19 ноября 1919 года договор был ратифицирован в Виннице.Современные националистически настроенные украинские историки называют ратификацию соглашения между Галицкой армией и Вооруженными силами Юга России национальной катастрофой украинского государства. Ведь это соглашение фактически ставило точку в непродолжительном существовании украинской конфедерации в составе УНР и ЗУНР. Фактически подписание соглашения с ВСЮР означало денонсацию «Акта Злуки». Официально же о денонсации этого документа в конце 1919 года заявил сам президент ЗУНР Евгений Петрушевич, перебравшийся к этому времени в Вену.Стоит отметить, что настоящей денонсацией «Акта Злуки» стало как раз предательское для ЗОУНР поведение Симона Петлюры, решившего пожертвовать западноукраинскими землями во имя сохранения собственной власти. Таким образом, существование единой украинской государственности продлилось менее года. Территории Западной Украины вскоре вошли в состав Польши и были присоединены к остальной части Украины лишь двадцать лет спустя, благодаря вводу советских войск в Польшу.