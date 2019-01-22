Выход из ДРМСД: их ответ «Авангарду»

Россия нарушила договор. Она не соблюдала его условия на протяжении многих лет. Я не знаю, почему президент Обама не начал диалог или не вышел из договора. Мы не позволим России нарушать ядерные договоренности и производить оружие . И нам это тоже не позволено

До «дедлайна» по ДРМСД, обозначенного Вашингтоном, осталось совсем немного времени. Сегодня практически никто не сомневается, что и сам договор доживает последние дни.Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности вступил в силу в июне 1988, а подписан он был полугодом ранее. Согласно условиям документа, США и СССР обязывались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью поражения от 500 до 5500 километров. К 1991 году ракеты были ликвидированы. В конце прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора, поскольку, как считают в Вашингтоне, Москва не выполняет прописанные в документе условия.— заявил Трамп.Вскоре после этого глава внешнеполитического ведомства США объявил, что США откажутся от своих обязательств по ДРСМД, если Россия не вернется к договору в течение 60 дней (срок истекает 2 февраля).Майк Помпео также добавил, что Америка за эти два месяца не будет ни производить, ни испытывать ракеты, которые попадают под действие этого договора.Примечательно, что данный «ультиматум» напоминал «пойди туда, не зная куда, принеси то, не знаю что», и потому Москва, даже если бы пожелала, не смогла бы его выполнить по причине отсутствия конкретики. Ведь в подобных требованиях, если, конечно, стремятся добиться их исполнения, претензии подтверждаются конкретными фактами.Но в данном случае, как совершенно справедливо констатировали высшие должностные лица России, американцы вовсе не стремились сохранить договор (ведь решение о разработке ракет меньшей и средней дальности уже Вашингтоном принято, и даже соответствующие суммы заложены в бюджет), а всего лишь пытались «делу дать законный вид и толк». То есть «обосновать» односторонний выход из договора, чтобы не выглядеть его нарушителем.Видимо, осознав неубедительность своего ультиматума, они наконец добавили в него конкретики. На днях заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон конкретизировала требования США: Россия должна уничтожить все крылатые ракеты наземного базирования 9М729 и их пусковые установки под жестким американским контролем. Только в этом случае договор может быть сохранен. Отметим, что, по мнению американской стороны, эта ракета разработана для комплекса «Искандер-М». То есть получается, что они претендуют и на его уничтожение тоже?Другие варианты, в частности, модификацию ракеты, Вашингтон отвергает, поскольку это «непроверяемо». То есть целенаправленно уничтожает любую площадку для переговоров и поиска компромисса.Он предлагает вернуться в горбачевские времена одностороннего разоружения, когда последний генсек КПСС в знак «доброй воли» уничтожил ракетные комплексы «Ока», вообще не подпадавшего под параметры ДРСМД. Так и сейчас они требуют уничтожить ракету 9М729, чьи характеристики не нарушают договор.Строго говоря, у России нет ракет, которые попадают под его ограничения. «Искандер» не выходит за его рамки. «Калибры» тоже не подпадают — они не предназначены для установки в шахты, а корабельные и авиационные установки под действие договора не попадают.По всем американским претензиям Москва готова дать документальные объяснения и данные, но Вашингтон просто не желает конструктивного диалога. Он им не нужен. А что им вообще нужно?Ряд представителей американского истеблишмента вполне откровенно давали понять, что формат договора их не устраивает, поскольку он не распространяется на Китай, обладающий значительным арсеналом ракет, не укладывающихся в его рамки.И это действительно так. И Китай не единственная страна, имеющая мощную ракетную программу. Можно вспомнить Иран, КНДР, Израиль, Индию и Пакистан, имеющие свои национальные ракетные программы. Таким образом, двусторонний договор, «вырубающий» целый сегмент в ракетном вооружении США и России, который при этом развивают другие страны, уже не отвечает потребностям международной безопасности.Однако действия США, как мы видим, направлены не на усовершенствование и оптимизацию системы мировой безопасности в соответствии с меняющейся ситуацией, а на ее демонтаж и разрушение.Необоснованные обвинения в адрес нашей страны, когда отсутствие аргументов компенсируют громкостью крика, имеют вполне конкретную цель: сформировать и усилить соответствующее информационное поле, которое должно обеспечить согласие европейских союзников на размещение на их территории американских ракет средней и меньшей дальности.В определенной степени выходом из ДРСМД американцы стараются нивелировать успехи российского ВПК в создании гиперзвукового оружия. Напомним, что не так давно заместитель шефа Пентагона Майкл Гриффин констатировал, что у США еще нет полнообъемного ответа на «гиперзвуковые угрозы», представленные российским комплексом «Авангард». Который, по мнению американских экспертов, способен преодолеть любую действующую систему ПРО США.Опубликованный 17 января американским военным ведомством «Обзор политики в области ПРО» ставит амбициозную задачу – обеспечить защиту от баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет с помощью группировки ПРО космического базирования.То есть, по сути дела, речь идет о воскрешении пресловутой программе «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), завершившейся ничем в начале 90-х. Которая тоже предполагала размещение на группировке спутников разнообразные системы ПРО, включая боевые лазеры.По мнению некоторых специалистов, СОИ была грандиозная аферой, целью которой было обеспечить работой американский ВПК, оплатив ее в значительной степени деньгами союзников, принявших участие в программе. И главное – втянуть СССР в бессмысленную и бесплодную гонку с целью подорвать его экономику.Вполне возможно, что и сегодня американцы пытаются блефовать, особенно если учесть, что компания United Launch Alliance, производящая ракеты-носители Atlas V, выводящие американские спутники на орбиту, планирует закупки в России вплоть до 2028 года.И только в 2029 году планируется испытать новую ракету Vulcan, которая должна заменить Atlas. Но новую ракету потребуется еще испытать, чтобы она доказала свою надежность. Что отодвигает реализацию «СОИ-2» на отдаленные перспективы.Специалисты полагают, что наше преимущество в гиперзвуковом оружии сохранится как минимум еще пять лет.Похоже, что Вашингтон пытается хоть как-то компенсировать это отставание развертыванием ракетных систем малой и средней дальности в непосредственной близости от важнейших российских военных и административных центров. Снизив таким образом подлетное время до минимума.