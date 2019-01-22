Трагедия в Магнитогорске. Пиар на крови

Как и следовало ожидать, трагедия в Магнитогорске потихоньку обрастает «подробностями», с помощью которых кто-то все активнее подсовывает нам мысль, что это был теракт. Более того, появились сообщения о массовой рассылке электронных сообщений в школы и медицинские учреждения города о том, что они якобы заминированы. Кто-то усиленно нагнетает панику, желая получить хоть какой-то политический эффект от этой трагедии. И этот кто-то явно не желает нам добра, если использует такие методы.Однако вопрос о том, была ли трагедия в Магнитогорске терактом, не так уж прост. И я не собираюсь с порога отметать такие подозрения. Но прежде, чем делать какие-то выводы, вопрос требует тщательного анализа имеющейся на данный момент информации. Чем я и попробую сейчас заняться…Давайте первым делом остановимся на том, что никаких прямых свидетельств того, что это был именно теракт, до сих пор нет. Заявление запрещенного в России ИГИЛ о том, что эта организация берет на себя ответственность за взрыв, таким свидетельством не является, и вот почему.Заявление, опубликованное в игиловской газете, запоздало более чем на две недели. Это сильно противоречит обычной практике террористов, которые стараются усилить панику и произвести максимальный пропагандистский эффект именно в первые же часы после теракта, когда интерес СМИ к теме максимально высок и они готовы публиковать поступающую информацию без какого бы то ни было критического осмысления. Реакция же ИГИЛ (организация запрещена в России, напомним) свидетельствует только о том, что там долгое время вообще не знали ни о каком взрыве в Магнитогорске. И только потом, через две с лишним недели, до арабских степей каким-то ветром донесло информацию о нем. То, что террористы попытаются снова надуть щеки и хотя бы таким образом подгадить российским властям, превратившим в прах их почти уже состоявшееся государство, как раз вполне ожидаемо. Но настолько недостоверно, что я вообще не стал бы рассматривать это как аргумент. Скорее, это контраргумент, говорящий о том, что международная террористическая сеть к событиям в Магнитогорске точно непричастна.Разумеется, мне тут же возразят: а как же быть с террористами, ликвидированными в Магнитогорске 1 января? И это, действительно, крайне интересный факт, работающий на версию теракта. Однако и тут не все так просто…Прежде всего будем помнить о том, что в город с экстренным визитом прибыл глава государства Владимир Путин. А что происходит в тех случаях, когда поездка первого лица государства проходит внепланово, срочно, без возможности как следует все проверить, «зачистить» и заранее максимально обезопасить первое лицо от посягательств?Правильно: всем ведомствам дается команда сделать все возможное, чтобы в городе даже мышь без разрешения пискнуть не смела. По линии МВД жестко «фиксируют» весь криминал (если нужно, то и с помощью арестов «до выяснения» и т.д.), по линии ФСБ проверяется весь «подозрительный элемент», который хоть как-то замечен в склонности к терроризму или сочувствии ему. Без сна и отдыха работают как сами сотрудники, так и вся наличная агентура.Весьма вероятно, что выход на группу террористов стал следствием именно такой, авральной работы. Потому что в противном случае взяли бы их тихо, спокойно, «без шума и пыли». А тут перестрелка, взрыв самодельного взрывного устройства – в общем, совершенно ненужная спецслужбам бондиана.Кстати, вопрос: а почему террористы, имея готовое СВУ, не использовали его для теракта, а предпочли весьма сложную и очень ненадежную схему взрыва газовоздушной смеси? Им просто делать было нечего, и они вместо подрыва автобуса или торгового центра решили поиграть в лотерею? Возможно, конечно, ибо в голову им мы уже не залезем, но как-то все-таки сомнительно.Кстати, информация о том, что они собирались совершить теракт с использованием СВУ, объясняет то, почему ФСБ действовала столь стремительно и бескомпромиссно. Даже если исключить версию подготовки покушения на Путина (а до конца её мы исключить не можем), любой теракт в городе во время нахождения там президента – сильный удар по имиджу главы государства. Поэтому да, все было серьезно: как только появилась информация о вышедшей из «спячки» террористической ячейке, её ликвидировали стремительно, без обычной в таких случаях разработки.Теперь немного о технической стороне вопроса. Я уже писал, что объемный взрыв газовоздушной смеси – вещь весьма непростая. То, что нам пытаются «продать» в разного рода утечках, выглядит сомнительно именно с технической точки зрения.В частности, тиражируемая информация о том, что взрыв произошел в квартире, которую снимал выходец из Таджикистана, и эту квартиру якобы специально готовили к сбору газа, заклеивая скотчем вентиляционные отверстия, имеет один существенный изъян. Дело в том, что взрыва газа в одной квартире обычно не бывает достаточно для того, чтобы обрушился весь подъезд жилого дома. Она и сама-то не всегда обрушивается, но чаще всего действительно речь идет о разрушении самой квартиры, в которой накопился газ, и пары-тройки смежных квартир.Поэтому, если данная версия верна, мы имеем дело с террористами-идиотами, которым очень повезло (уж простите за это слово применительно к страшной трагедии).Если же вести речь об объемном взрыве всего подъезда, то тут тоже есть сложности. В частности, газовые коммуникации не имеют специального вентиля для террористов, открыв который, можно легко и просто заполнить газом весь объем подъезда. То есть относительно легкий способ пустить газ есть только в квартирах. А это, как мы рассматривали выше, довольно сомнительная для террористов «лотерея», играть в которую они вряд ли захотят по собственной воле.Конечно, газовые коммуникации можно повредить специально. Но поверьте, пилить газовую трубу под давлением – весьма сомнительное удовольствие. То, что она полыхнет при пропиле, можно прогнозировать с большой вероятностью. А полыхнув, она какой-то особой угрозы, кроме угрозы пожара, представлять не будет. То есть террорист рискует отправиться в тюремный лазарет с ожогами изрядной части тела, а все мероприятие из теракта превратится в мелкий саботаж. Или это все-таки террористы-идиоты? Везучие террористы-идиоты?Если да, то возможно все. Но и просчитать действия таких террористов совершенно невозможно, так что не стоит и пытаться…Ещё один аспект – власть якобы умалчивает о теракте, боясь за свою репутацию. Если честно, это глупо. И идиоты уже те, кто это тиражирует.Во-первых, если власть умалчивает о теракте, то почему она не умолчала о ликвидации ячейки боевиков? Ведь даже ребенку было понятно, что неполживые СМИ моментально свяжут эти события воедино! Власть у нас тоже идиотская? Да вроде бы нет, на том уровне, где принимаются решения, она особым кретинизмом не страдает. Тогда почему не умолчали? Нет ответа, кроме одного – изначально ничего замалчивать не собирались.Во-вторых, нужно понимать, что страшный теракт и даже панику можно использовать в том числе для консолидации общества и раздувания патриотических настроений. Первый канал и Владимир Соловьев не даром кушают свой хлеб – получили бы указание и сделали бы из этого теракта такой бонус к рейтингу Путина, что просто на загляденье. А тут ведь ещё и ликвидированная ячейка боевиков – вообще здорово! Террористы совершили своё черное дело, но доблестные спецслужбы моментально их нашли и ликвидировали! Ура ФСБ! Ура Путину!Да, при желании из этой трагедии можно было бы сделать неплохой пиар. Причем это тоже читается моментально, это не автор статьи такой умный, а любой толковый пиарщик на раз-два сообразит. И где-то даже удивительно, что власть на этой трагедии пиариться не захотела. В отличие от тех, кто сейчас пишет в неполживых СМИ и рассылает электронные письма с информацией о минировании школ и больниц в Магнитогорске.Подводя итог нашему небольшому исследованию, давайте сойдемся на следующем: конечно, мы не доказали со стопроцентной вероятностью, что теракта не было, но можем быть уверены, что вероятность теракта в данном случае весьма невысока. Также мы не нашли особых поводов для власти замалчивать этот эпизод, если речь действительно идет о теракте.Для того чтобы данный пазл сложился именно так, как хочется нашим недоделанным оппозиционерам, идиотами должны оказаться и террористы, и представители власти одновременно. А это уже слишком некорректное допущение…Скорее, и тут мы почти наверняка не ошибемся, это наши либералы — нехорошие люди. В этом случае пазл складывается моментально!