Украину лишили мест в комитете ПАСЕ по снятию санкций с России
Издание «Европейская правда» вышло с новостью, которую особенно бурно обсуждают в Киеве. Речь идёт о решении ПАСЕ по лишению Украины мест в комитете, работающем над снятием антироссийских санкций. Отмечается, что в ПАСЕ принято решение о своеобразном реформировании регламентного комитета, и это реформирование связано в том числе и с «обнулением» членского состава Украины.
На Украине ждут комментариев от президента Порошенко.
Реформа коснулась и комитета, который назначает судей ЕСПЧ. Нужно напомнить, что в этом комитете состояли четыре украинских представителя. Реформа приведёт к тому, что от каждой страны в регламентном комитете будет не более 2-х членов.
Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев не скрывает своего раздражения по поводу того, что Украину лишили мест в комитете, который рассматривает вопросы поэтапного снятия санкций России. Арьев заявил, что такое решение ПАСЕ он рассматривает в качестве «мелкой мести за принципиальную позицию Украины».
Напомним, что ранее Россия отказалась вносить членские взносы в ПАСЕ, как и возвращать делегацию в эту общеевропейскую структуру. Причина – лишение представителями ПАСЕ российской делегации основных полномочий, включая права голоса.
В России отмечают, что никаких взносов платить не собираются, пока Ассамблея не откажется от антидемократических мер. Многие представители ПАСЕ были готовы пойти на «послабления», однако украинская делегация в упомянутом регламентном комитете все инициативы срезала, что называется, на корню. Видимо, это надоело руководящему составу ПАСЕ, потому и было решено вывести украинских представителей из профильного комитета.
На Украине ждут комментариев от президента Порошенко.
Реформа коснулась и комитета, который назначает судей ЕСПЧ. Нужно напомнить, что в этом комитете состояли четыре украинских представителя. Реформа приведёт к тому, что от каждой страны в регламентном комитете будет не более 2-х членов.
Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев не скрывает своего раздражения по поводу того, что Украину лишили мест в комитете, который рассматривает вопросы поэтапного снятия санкций России. Арьев заявил, что такое решение ПАСЕ он рассматривает в качестве «мелкой мести за принципиальную позицию Украины».
Напомним, что ранее Россия отказалась вносить членские взносы в ПАСЕ, как и возвращать делегацию в эту общеевропейскую структуру. Причина – лишение представителями ПАСЕ российской делегации основных полномочий, включая права голоса.
В России отмечают, что никаких взносов платить не собираются, пока Ассамблея не откажется от антидемократических мер. Многие представители ПАСЕ были готовы пойти на «послабления», однако украинская делегация в упомянутом регламентном комитете все инициативы срезала, что называется, на корню. Видимо, это надоело руководящему составу ПАСЕ, потому и было решено вывести украинских представителей из профильного комитета.
- Использованы фотографии:
- сайт президента Украины
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