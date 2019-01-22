Брюссель вышел с предложением по транзиту российского газа через Украину

В Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры Россия-ЕС-Украина по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию и по вопросам финансовых претензий «Нафтогаза» к «Газпрому».Председателем российской делегации был министр энергетики РФ Александр Новак, украинской – глава МИД Павел Климкин. Таким образом, на Украине лишний раз дали понять, что «газовые» вопросы для Киева имеют в первую очередь политическую подоплеку.Также в делегации входили Алексей Миллер (председатель правления «Газпрома») и Андрей Коболев (глава НАК «Нафтогаз»). Европейскую сторону представлял зампред комиссии ЕС по энергетическому союзу Марош Шефчович.Стало известно, что Шефчович предложил «справедливое решение» по вопросу украинского транзита. По его словам, речь идёт о таком решении как чёткое определение параметров нового контракта: объёмы транзита, сроки, тарифы. Шефчович считает, что новый контракт (действующий истекает 31 декабря текущего года) должен быть подписан на срок не менее 10 лет, а объёмы должны быть такими, чтобы сам транзит оставался привлекательными для инвесторов, в том числе европейских – с той целью, чтобы ГТС Украины не пришла в полный упадок.Напомним, что после введения в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» транзит газа в Европу из России через территорию Украины сократится существенно. При этом Владимир Путин несколько дней назад, находясь с визитом в Белграде, заявил, что объёмы потребления газа Европой таковы, что Москва готова сохранить часть украинского транзита.Российская делегация на переговорах с Украиной дала понять, что будет рассматривать варианты по транзитированию газа через территорию Украины только в том случае, если Киев снимет свои, мягко говоря, странные многомиллиардные финансовые претензии к «Газпрому».Напомним, что на данный момент «Нафтогаз» требует от российской компании выплаты 12 млрд долларов «компенсации». Однако Коболев заявил, что «возможно» сокращение суммы требований примерно до 2 млрд. Россию такой подход к ведению переговоров не устраивает.Следующие переговоры по газу намечены на май текущего года.