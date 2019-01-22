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Лукашенко готов к сотрудничеству с Западом, Востоком, Севером и Югом

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Белоруссия готова развивать партнёрские отношения с зарубежными странами, если в основе их будут лежать такие принципы как уважение, искренность и порядочность. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, когда принимал верительные грамоты послов дипломатических представительств иностранных государств.

Лукашенко готов к сотрудничеству с Западом, Востоком, Севером и Югом



По словам белорусского лидера, его страна в силу своего геостратегического положения заинтересована в выстраивании мирного, стабильного, неконфликтного и эффективного сотрудничества.

Только организация равноправного диалога позволит избавиться от стереотипов и разрушить построенное на их фундаменте непонимание, - подчеркнул глава республики.

Лукашенко отметил также, что Беларусь продолжает стоять на позициях активного участия в интеграционных процессах на евразийском пространстве. В этой связи Минск может стать тем местом, где будет вестись широкомасштабный диалог с целью решения вопросов безопасности стран в Евро-Атлантике и Евразии.

Лукашенко:
Мы готовы к сотрудничеству с Западом, Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах порядочности.


Глава государства добавил, что в Белоруссии созданы все условия для сотрудничества с зарубежными партнёрами: об этом говорят серьёзные экономические преобразования, благоприятный инвестиционный климат и условия для ведения бизнеса, разработка в стране передовых технологий, а также расширение и диверсифицирование рынков сбыта отечественной продукции, славящейся своими высокими стандартами качества.
Использованы фотографии:
http://president.gov.by
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