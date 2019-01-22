Продолжается обсуждение того, почему в Сирии "молчали" С-300

При самом оптимистичном варианте системы смогут использовать с начала марта.

Израильское издание «Хааретц» опубликовало материал, в котором заявлено, что многие представители армии обороны Израиля были недовольны откровениями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху относительно израильских ударов по территории Сирии.Ранее в Израиле фактически действовало негласное правило – нанесение ударов не комментировать. Пресс-служба ЦАХАЛ чаще всего от такого рода комментариев отказывалась, в правительстве также не распространялись о том, когда, откуда и по каким целям выпускались израильские ракеты. Но Нетаньяху нарушил этот негласный принцип, уже второй раз рассказав о нанесении ударов по Сирии, причём добавив, что Израиль наносит удары и по сирийской армии, так как она «поддерживает иранские попытки закрепиться у израильских границ». Такой подход Нетаньяху израильские военные считают в большей степени политическим пиаром в условиях тех коррупционных скандалов, которые сотрясают кабмин и конкретно его главу.На этом фоне продолжается обсуждение темы о том, почему "молчали" поставленные Россией в Сирию средства ПВО С-300.В российском издании «Коммерсант» опубликована статья, в которой представлены данные о том, почему САА не применяет поставленные Россией зенитные ракетные комплексы С-300. В статье за авторством Марианны Беленькой и Александры Джорджевич со ссылкой на неназванные источники говорится о том, что сирийские расчёты ПВО пока не готовы к использованию этих российских ЗРК.Из материала в «Ъ» Заявлено, что к этому времени один дивизион С-300 можно будет перебазировать на аэродром Т-4, что позволит прикрывать Дамаск и его международный аэропорт, который в последнее время подвергается систематическим израильским ракетным ударам.