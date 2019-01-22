В СМИ США заявили, что Вашингтон сам подтолкнул РФ к "нарушению" ДРСМД

Военные армии США заявляют, что эта система не противоречит ДРСМД, так как не имеет соответствующего управлению пусками наступательных ракет программного обеспечения. Но Пентагон сам при этом публикует доклад, в котором сообщает, что система ПРО «Иджис» может быть в кратчайшие сроки доработана до наступательного варианта.

Американский журнал The Nation в одной из своих недавних статей коснулся проблематики Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, в статье отмечается, что политические лидеры США, обвиняя Россию в нарушении этого договора, не рассматривают первопричину. А первопричина, по мнению представителей упомянутого издания, заключается в том, что именно Соединённые Штаты Америки подтолкнули Москву «к нарушению» ДРСМД.Напомним, что США потребовали от России уничтожения ракеты 9М729, заявив, что её дальность превышает 500 км, чем нарушает договор от 1987 года. В России эти обвинения отрицают, заявляя, что во время испытаний ракета преодолевала около 480 км.The Nation пишет о том, что в США, размышляя о дальности российской ракеты 9М729, несколько упускают факт наличия у США системы ПРО «Иджис», размещение которой состоялось в Румынии и продолжается в Польше.Из статьи:В материале говорится, что Москва также знакома с этим докладом, и он подтолкнул Россию к созданию той самой ракеты, которую теперь Вашингтон требует ликвидировать.Также The Nation добавляет, что опасения России связаны и с тем, что радарне может использоваться для идентификации баллистических ракет дальнего радиуса действия. То есть, радар изначально направлен на средний и меньший радиусы.