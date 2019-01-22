Новости

В СМИ США заявили, что Вашингтон сам подтолкнул РФ к "нарушению" ДРСМД

8
Американский журнал The Nation в одной из своих недавних статей коснулся проблематики Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, в статье отмечается, что политические лидеры США, обвиняя Россию в нарушении этого договора, не рассматривают первопричину. А первопричина, по мнению представителей упомянутого издания, заключается в том, что именно Соединённые Штаты Америки подтолкнули Москву «к нарушению» ДРСМД.

В СМИ США заявили, что Вашингтон сам подтолкнул РФ к "нарушению" ДРСМД



Напомним, что США потребовали от России уничтожения ракеты 9М729, заявив, что её дальность превышает 500 км, чем нарушает договор от 1987 года. В России эти обвинения отрицают, заявляя, что во время испытаний ракета преодолевала около 480 км.

The Nation пишет о том, что в США, размышляя о дальности российской ракеты 9М729, несколько упускают факт наличия у США системы ПРО «Иджис», размещение которой состоялось в Румынии и продолжается в Польше.

Из статьи:
Военные армии США заявляют, что эта система не противоречит ДРСМД, так как не имеет соответствующего управлению пусками наступательных ракет программного обеспечения. Но Пентагон сам при этом публикует доклад, в котором сообщает, что система ПРО «Иджис» может быть в кратчайшие сроки доработана до наступательного варианта.


В материале говорится, что Москва также знакома с этим докладом, и он подтолкнул Россию к созданию той самой ракеты, которую теперь Вашингтон требует ликвидировать.

Также The Nation добавляет, что опасения России связаны и с тем, что радар Aegis не может использоваться для идентификации баллистических ракет дальнего радиуса действия. То есть, радар изначально направлен на средний и меньший радиусы.
Использованы фотографии:
http://globallookpress.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти