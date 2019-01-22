Названа вероятная причина возгорания танкеров близ Керченского пролива

К сожалению, первые сообщения о том, что в результате пожара на двух судах в районе Керченского пролива жертв и пострадавших нет, в итоге не подтвердились. Напомним, что изначально было заявлено, что с бортов двух гражданских судов, шедших под танзанийскими флагами, члены экипажей выпрыгивали в воду, где в итоге были спасены. Однако уже через несколько часов после первых сообщений о пожаре стало ясно, что спасли далеко не всех.Из 31 человека, которые столкнулись с ЧП, погибли по меньшей мере 11. Все погибшие – граждане Турции и Индии. По последним данным, на месте ЧП продолжается поисковая операция. Сообщено о 14 спасённых моряках. Пострадавшие направлены в больницы Керчи. Остальные числятся пропавшими без вести.При этом подтвердилась информация о том, что взрыв и последовавший за ним пожар произошли во время перевалки грузов танкерами «Маэстро» и «Канди». О характере этих грузов официально не сообщается.По факту трагедии возбуждено уголовное дело российскими следственными органами. Выбранная статья УК РФ – ч.3 ст.109 (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Возгорание произошло накануне вечером на входе в Керченский пролив в нейтральных водах. В итоге оба судна полностью выгорели.При этом высказывается предположение о том, что экипажи судов могли заниматься незаконной перевалкой топлива в открытом море, что само по себе является крайне небезопасным мероприятием. При такой перевалке топлива говорить о полном соблюдении мер безопасности говорить не приходится. Эксперты отмечают, что многие компании осуществляют нелегальную перевалку, в том числе для того, чтобы сэкономить, а также реализовать топливо "налево". Официально эти данные пока не подтверждены.