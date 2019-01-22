Опрос: японцы не верят в успех переговоров о мирном договоре с РФ
Подавляющая часть японских граждан (72%) не верит в достижении договоренностей на переговорах по мирному договору с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги опроса, проведенного телекомпанией Fuji TV.
В то же время 38% опрошенных готовы «пойти на уступки» России и согласны на соглашение, которое предусматривало бы передачу Японии только острова Шикотан и прилегающей к нему группы мелких необитаемых островов (Хабомаи). На остальных спорных островах (Кунашире и Итурупе), по их мнению, необходимо наладить совместную с РФ хозяйственную деятельность.
При этом 40% респондентов такой вариант отвергают, предлагая японским властям требовать «всё и сразу», то есть Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Хабомаи. В опросе приняли участие около тысячи человек.
Между тем, по словам старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Виктора Кузьминкова, на Курильские острова и Южный Сахалин в случае признания Японией российского суверенитета над ними могут претендовать США и еще 47 государств.
Он пояснил, что это следует из Сан-Францисского мирного договора 1951 года.
Исходя из содержания договора, Япония отказалась от претензий на Курильские острова и Южный Сахалин не в пользу СССР, а вообще. При этом в документе указывается, что если Токио договорится о мире с каким-то еще государством и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено положениями этого договора, то он обязан предоставить то же самое остальным подписантам.
Москва этот договор не подписывала. То есть, к ней будет применено это положение в случае подписания мирного договора с Японией. Учитывая, что признание суверенитета над указанными островами трактуется как предоставление привилегий сверх Сан-Францисского договора, все подписанты (в том числе США) получат право требовать передачи себе и Южного Сахалина, и Курильских островов, рассказал Кузьминков изданию Лента.ру.
Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день нет документа, согласно которому контроль над этими территориями передавался СССР (России). Москва владеет островами не де-юре, а на исторических основаниях – потому что никто другой не предъявил на них своих претензий, пояснил он.
Напомним, в Японии Южные Курилы называют «северными территориями» и не признают над ними российского суверенитета.
В то же время 38% опрошенных готовы «пойти на уступки» России и согласны на соглашение, которое предусматривало бы передачу Японии только острова Шикотан и прилегающей к нему группы мелких необитаемых островов (Хабомаи). На остальных спорных островах (Кунашире и Итурупе), по их мнению, необходимо наладить совместную с РФ хозяйственную деятельность.
При этом 40% респондентов такой вариант отвергают, предлагая японским властям требовать «всё и сразу», то есть Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Хабомаи. В опросе приняли участие около тысячи человек.
Между тем, по словам старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Виктора Кузьминкова, на Курильские острова и Южный Сахалин в случае признания Японией российского суверенитета над ними могут претендовать США и еще 47 государств.
Он пояснил, что это следует из Сан-Францисского мирного договора 1951 года.
Исходя из содержания договора, Япония отказалась от претензий на Курильские острова и Южный Сахалин не в пользу СССР, а вообще. При этом в документе указывается, что если Токио договорится о мире с каким-то еще государством и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено положениями этого договора, то он обязан предоставить то же самое остальным подписантам.
Москва этот договор не подписывала. То есть, к ней будет применено это положение в случае подписания мирного договора с Японией. Учитывая, что признание суверенитета над указанными островами трактуется как предоставление привилегий сверх Сан-Францисского договора, все подписанты (в том числе США) получат право требовать передачи себе и Южного Сахалина, и Курильских островов, рассказал Кузьминков изданию Лента.ру.
Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день нет документа, согласно которому контроль над этими территориями передавался СССР (России). Москва владеет островами не де-юре, а на исторических основаниях – потому что никто другой не предъявил на них своих претензий, пояснил он.
Напомним, в Японии Южные Курилы называют «северными территориями» и не признают над ними российского суверенитета.
- Использованы фотографии:
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