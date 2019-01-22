Если мы и дальше будем тасовать в колоде политиков, действующих по этому принципу, то выбираем путь в никуда. Мы уже дошли до того, что с 1991 года Украина из достаточно модернизированного государства с достаточно мощной экономикой превратилась в наибеднейшую страну в Европе,

Превращение независимой Украины в самую бедную европейскую страну стало позорным провалом политики киевских властей, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Дмитрия Добродомова.По словам депутата, украинское руководство за все время независимости страны руководствовались «позорным правилом», по которому «деньги работают на политику, а политика работает на деньги».сказал он.Напомним, в 2014 году Киев договорился с МВФ о выделении займа в $17,5 млрд. Программа финансирования была рассчитана на 4 года. Однако к ее окончанию стало ясно, что страна не имеет возможности справиться с долговой нагрузкой без продолжения сотрудничества с фондом.В конце прошлого года МВФ решил выделить Киеву дополнительный льготный кредит на сумму $3,9 млрд. При этом одним из основных условия для получения денег было повышение цен на природный газ для населения.Как сообщал украинский премьер Владимир Гройсман, в ближайшие 5 лет Киев должен погасить $33 млрд. госдолга. Кроме того, обслуживание этого долга обходится украинскому бюджету в 5% ВВП в год.В Минфине в свою очередь отметили, что на погашение и обслуживание как внешнего, так и внутреннего долга зарезервировано 417 млрд. грн. (около $15 млрд.), что составило почти треть государственного бюджета.