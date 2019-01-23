Плюсы и минусы ведения огня очередями

Любители боевиков наверняка обращали внимание на то, что их киногерои чаще всего стреляют длинными очередями. Такая стрельба является неотъемлемой частью боя, она позволяет за короткое время накрыть огнём нужный участок, подавить живую силу противника в том числе и с той целью, чтобы противнику возможности поднять голову и прицелиться. Отдельные пули вполне могут достигнуть своей цели.В представленном ролике авторы попробуют разобраться, насколько стрельба очередями на самом деле является эффективной. Для этого рассматривается ситуация, когда стрелок и его противник могут наблюдать друг друга, находясь на "чистой" траектории.Чтобы разобраться, есть ли смысл вести огонь в одиночном или автоматическом режиме в рассматриваемой ситуации, ведущий Владимир Онокой, технический консультант Калашников MEDIA, выбирает разные дистанции в 10, 25 и 100 метров. Для стрельбы он использует автоматы АК74 с патроном 5,45х39 и АК104 с патроном 7,62х39.К каким выводам приходит специалист АО Концерн «Калашников»? Ответ в видео «Автоматический огонь VS одиночный. Мифы об оружии №4».