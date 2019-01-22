Десантно-штурмовые отряды ВСУ вертолётами переброшены под Мариуполь

Мариупольский городской информационный портал сообщает о том, что командующий объединёнными силами генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев отдал приказ о переброске вертолётами десантно-штурмовых групп в район Мариуполя.По официальным заявлениям командования ООС, штурмовые отряды переброшены для «отработки слаженности действий».В общей сложности, для переброски штурмовых отрядов ВСУ были задействованы восемь транспортных вертолётов, которые перемещались под прикрытием ударных винтокрылых машин ВВС ВСУ. После переброски дополнительного контингента в Приазовье была проведена операция по «захвату выгодного рубежа для остановки условного противника с его дальнейшим полным уничтожением» (это трактовка официальных представителей штаба операции так называемых объединённых сил).Странным образом, эта операция по уничтожению «условного противника» совпала с резким увеличением числа обстрелов территории Донецкой народной республики. Кроме того, занятых позиций в районе Мариуполя военнослужащие украинских десантно-штурмовых войск не покинули. В частности, речь идёт о военнослужащих 25-й отдельной днепропетровской бригады ДШВ ВСУВ таком случае операция, названная «учебно-тренировочной», на самом деле выглядит боевой – с укреплением позиций на южном фланге у линии соприкосновения с одновременным ростом концентрации именно штурмовых подразделений вооружённых сил Украины.