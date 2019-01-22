Десантно-штурмовые отряды ВСУ вертолётами переброшены под Мариуполь
Мариупольский городской информационный портал сообщает о том, что командующий объединёнными силами генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев отдал приказ о переброске вертолётами десантно-штурмовых групп в район Мариуполя.
По официальным заявлениям командования ООС, штурмовые отряды переброшены для «отработки слаженности действий».
В общей сложности, для переброски штурмовых отрядов ВСУ были задействованы восемь транспортных вертолётов, которые перемещались под прикрытием ударных винтокрылых машин ВВС ВСУ. После переброски дополнительного контингента в Приазовье была проведена операция по «захвату выгодного рубежа для остановки условного противника с его дальнейшим полным уничтожением» (это трактовка официальных представителей штаба операции так называемых объединённых сил).
Странным образом, эта операция по уничтожению «условного противника» совпала с резким увеличением числа обстрелов территории Донецкой народной республики. Кроме того, занятых позиций в районе Мариуполя военнослужащие украинских десантно-штурмовых войск не покинули. В частности, речь идёт о военнослужащих 25-й отдельной днепропетровской бригады ДШВ ВСУ
В таком случае операция, названная «учебно-тренировочной», на самом деле выглядит боевой – с укреплением позиций на южном фланге у линии соприкосновения с одновременным ростом концентрации именно штурмовых подразделений вооружённых сил Украины.
По официальным заявлениям командования ООС, штурмовые отряды переброшены для «отработки слаженности действий».
В общей сложности, для переброски штурмовых отрядов ВСУ были задействованы восемь транспортных вертолётов, которые перемещались под прикрытием ударных винтокрылых машин ВВС ВСУ. После переброски дополнительного контингента в Приазовье была проведена операция по «захвату выгодного рубежа для остановки условного противника с его дальнейшим полным уничтожением» (это трактовка официальных представителей штаба операции так называемых объединённых сил).
Странным образом, эта операция по уничтожению «условного противника» совпала с резким увеличением числа обстрелов территории Донецкой народной республики. Кроме того, занятых позиций в районе Мариуполя военнослужащие украинских десантно-штурмовых войск не покинули. В частности, речь идёт о военнослужащих 25-й отдельной днепропетровской бригады ДШВ ВСУ
В таком случае операция, названная «учебно-тренировочной», на самом деле выглядит боевой – с укреплением позиций на южном фланге у линии соприкосновения с одновременным ростом концентрации именно штурмовых подразделений вооружённых сил Украины.
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