Финский эксперт: за учением «Запад-2017» могла стоять секретная программа

На первом этапе российские войска совершают неожиданное нападение, чтобы захватить какой-нибудь важный плацдарм. На втором этапе там закрепляются и стабилизируют ситуацию. На третьем – Россия обороняет захваченную территорию всеми возможными способами,

За масштабным российско-белорусским учением «Запад-2017» могла стоять секретная программа, предусматривающая подготовку «настоящего» нападения на Запад, в том числе захвата Сувалкского коридора, который отделяет Калининград от остальной России, писала финская пресса в 2017 году.Газета Helsingin Sanomat попыталась разобраться, так ли это.В недавнем докладе преподавателя Академии национальной обороны Финляндии Владимира Паньшина, который был посвящен учению «Запад-2017», говорится, что маневры носили оборонительный характер, однако за ними могла стоять значительно более агрессивная цель, говорится в материале.В своих рассуждениях Паньшин опирался на исследование, проведенное литовским политологом Дайвисом Петрайтисом.По словам политолога, Россия и раньше проводила учения «Запад», но в 2017 году она впервые протестировала план, разработанный на случай наступательной войны против Запада.говорится в исследовании.По мнению Петрайтиса, летом Москва отрабатывала первые два этапа. А заключительный третий этап был отработан как раз в сентябре на учении «Запад». Поэтому данные маневры внешне были похожи на оборонительные.Политолог также считает, что в конце октября Минобороны РФ отработало сценарий худшего развития событий – массированная ядерная атака с обеих сторон. Об этом, по его мнению, свидетельствуют запуски ракет из Плесецка, с подлодок в Баренцевом и Охотском море, а также со стратегического бомбардировщика.Паньшин с выводом Петрайтиса согласился, заявив, что они говорят об одном и том же: если смотреть только на маневры «Запад», то складывается впечатление, что они оборонительные. Но если рассмотреть их в глобальном масштабе, то характер мероприятия сразу меняется.