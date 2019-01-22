МИД России пригрозил ответить на санкции ЕС по «делу Скрипалей»

Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции,

Российский МИД прокомментировал введение Евросоюзом санкций в отношении граждан РФ под предлогом их причастности к отравлению весной 2018 года в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА Новости В комментарии отмечается, что на российских гражданах был апробирован недавно разработанный в Евросоюзе механизм, якобы нацеленный на противодействие применению и распространению химоружия. При этом выдвинутые против граждан РФ обвинения не выдерживают критики.В ведомстве подчеркнули, что развязанная Лондоном информационная кампания преследует внутриполитические цели, связанные с отвлечением внимания общественности от «кризисной волны на переговорах о брекзите».В документе указывается на то, что в перечень «химических рестрикций» Евросоюза в числе первых попали граждане России и Сирии, то есть двух стран, обеспечивших (в отличие, например, от США) полное уничтожение имевшихся у них на вооружении арсеналов химоружия под наблюдением ОЗХО.говорится в комментарии.Напомним, ограничительные меры Евросоюза введены против главы и замглавы ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ) и двух его «сотрудников» в связи тем, что они якобы несут ответственность за «хранение, транспортировку и использование» в Солсбери нервно-паралитического вещества.Кроме того, санкции введены против научно-исследовательского центра в Сирии и пяти граждан САР, имеющих отношение к его деятельности.