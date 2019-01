Америка проиграла России без боя

В Штатах до сих пор помнят, как Никита Хрущев пугал их «матерью Кузьмы» и якобы обещал победить США без единого выстрела. По мнению аналитика американского издания New American, Советскому Союзу это так и не удалось, зато получилось у современной России — благодаря Дональду Трампу.Автор статьи в указанном издании без сомнений заявляет, что Трамп – изменник, который разрушил американскую государственность «изнутри», прямо в Белом доме, следовательно, должен быть арестован, невзирая на то, что он действующий президент Соединенных Штатов Америки.В противостоянии США и СССР последний проиграл потому, что американские рабочие и фермеры, как считает эксперт NA, оказались настолько алчными и недалекими, что марксистская доктрина на них не подействовала. Трудяги США не смогли противостоять своим эксплуататорам с целью их свержения, а наоборот, начали с ними сотрудничать. Вот именно эти самые простые южные реднеки и северные янки из фермерско-рабочего класса привели к власти Трампа. Нельзя забывать и про расизм, который тоже сыграл свою роль при выборе действующего президента: предыдущий лидер в Штатах был чернокожий Барак Обама.Для аналитика американского издания очевидно, что 45-й президент – предатель родины, так как он изначально был «в сговоре» с Кремлем. Размышляя о гипотетическом развитии сложившейся ситуации в Соединенных Штатах, журналист NA предполагает два возможных сценария: арест Трампа или конец американской демократии.Первый сценарий для американского журналиста предпочтителен: спецпрокурор Мюллер должен представить неопровержимые доказательства того, что Трамп окончательно «продался» России и работает над уничтожением демократических ценностей и самой сути американского смысла жизни. При таком варианте рейтинги действующего президента снизятся ниже пороговых 30%, его перестанут поддерживать свои же республиканцы, демократы объявят ему импичмент, а советники посоветуют Дональду уйти в отставку, так сказать, добровольно-принудительно.По второму гипотетическому сценарию эксперта New American, Трамп выстоит: он продолжит противостоять демократам в вопросе строительства демаркационной стены на границе с Мексикой, а начавшийся недавно финансовый шатдаун будет продолжаться бесконечно, что приведет к полномасштабному общенациональному кризису. Начнутся перебои в работе всех государственных структур: от тюрем, аэропортов и вокзалов до полицейской и пожарной служб.Понятно, что в стране, в которой огнестрельное оружие в свободном ходу, воцарится хаос, который приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, убивающего друг друга по любым маломальским и незначительным причинам. Начнутся гонения на свободу слова и СМИ: сотрудники прессы и телевидения станут пропадать бесследно или оказываться за решеткой. Естественно, что спустя некоторое время рухнет финансовая система США: перестанут работать банки, платежные терминалы и банкоматы, у жителей страны не останется средств на пропитание и предметы первой необходимости.В результате такого государственного коллапса Трамп объявит чрезвычайное положение в стране (с привлечением военных к усмирению массовых гражданских протестов). Более того, он отменит грядущие президентские выборы 2020 года, что будет ознаменовать полный крах американской демократии и американской жизни, каковой она была до 2016 года, когда новый глава Белого дома сел в президентское кресло Америки, резюмирует автор NA.Неудивительно, что такой исход настолько сильно печалит американского журналиста, что он призывает, не дожидаясь печального финала, взять Трампа под стражу и лишить его президентских полномочий.Вот только это невозможно, потому что республиканцы вооружены законом, который запрещает арестовывать действующего главу государства. А у демократов смелости не хватит, чтобы отменить вышеупомянутый закон и поместить президента в тюрьму за измену. Демократы и дальше будут надеяться лишь на доклад спецпрокурора Мюллера, реально ничего больше не делая, безутешно сетует автор New American.