В США назвали примерную цену истребителя шестого поколения PCA

В американских СМИ озвучена предполагаемая стоимость перспективных истребителей шестого поколения. Речь идёт о программе PCA, которая в конечном итоге своей целью ставит создание новейшего истребителя для ВВС США, который будет выполнен в конфигурации «летающее крыло».В СМИ США, ссылающихся на представителей программы PCA, говорится о том, что примерная стоимость одного истребителя 6-го поколения составит около 300 млн долларов. Это примерно втрое дороже, чем для истребителя F-35A.Отмечается, что львиная доля стоимости PCA – его электронная начинка, в том числе и система управления вооружениями. Кроме того, истребитель шестого поколения американцы планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами. Но пока всё это не более чем разговоры на перспективу.Обсуждение же ценового вопроса сейчас говорит о том, что в США пытаются пойти по пути программы F-35. О чём речь?Речь идёт о том, чтобы уже на первом этапе (этапе ознакомления) программы привлечь «зарубежных инвесторов». Проще говоря, втянуть в программу тех партнёров, которые в итоге не только вложатся в создание самолётов с астрономической ценой, но и подпишут контракты на их массовое приобретение.Также обсуждается такой вопрос, как нужное число истребителей шестого поколения для собственных (американских) ВВС. По предварительным оценкам, таких самолётов придётся закупить более 400 (конкретное значение – 414 – для замены F-15C/D и F-22).Все эти выкладки представлены в докладе комитета Конгресса США по бюджету. Там же отметили, что первый PCA должен быть поставлен на вооружение ВВС Соединённых Штатов не позднее 2030 года. При этом в Конгрессе заявили, что цена в 300 млн долларов «может перечеркнуть всю программу», так как только на закупку PCA для США понадобится около 125 млрд долларов.