ВМФ России получит облегчённый вариант «Циркона»
Российские военный флот получит на вооружение облегченную версию гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», сообщают Известия.
В Главкомате ВМФ газете рассказали, что технические требования к новой ракете уже сформированы. Их «миниатюрность» не сильно скажется на основных характеристиках.
В первую очередь облегченными «Цирконами» планируется вооружить МРК проекта 22800 «Каракурт» и проекта 21631 «Буян-М».
Отмечается, что гиперзвуковые ПКР «Циркон» являются принципиально новыми боеприпасами, которое хоть и относится к неядерным системам, но приближается к ним по своей мощи. От предыдущих поколений они отличаются возросшей вероятностью поражения целей за счет большой скорости и мощной боевой части. Энергия взрыва способна отправить на дно даже большие боевые корабли типа авианосцев.
Согласно открытой информации, ракета достигает скорости в 5-10 Махов и поражает цели на дистанции до 500 км. (Предельная скорость современных противоракет составляет около 2,5 Махов).
«Циркон» также может поражать наземные цели с заранее известными координатами.
Изначально ракеты «Циркон» предполагалось устанавливать на атомные крейсера, фрегаты и атомные подлодки. Появление же легких ракет позволяет вооружить ими МРК и ДЭПЛ, отметил эксперт Дмитрий Корнев.
По его словам, «малогабаритный» «Циркон», скорее всего, будет иметь тот же самый двигатель, но получит чуть меньшую боеголовку, запас топлива и ряд конструктивных элементов. Вероятно, модифицируют и стартовый ускоритель – на «большой» ракете он очень мощный.
Легкий «Циркон» нужен, чтобы новыми ракетами быстро насытить флот: программа строительства крупных кораблей пробуксовывает, а МРК строится в течение 2-3 лет, к тому же он станет более дешевым носителем для ракеты, полагает эксперт Дмитрий Болтенков.
В Главкомате ВМФ газете рассказали, что технические требования к новой ракете уже сформированы. Их «миниатюрность» не сильно скажется на основных характеристиках.
В первую очередь облегченными «Цирконами» планируется вооружить МРК проекта 22800 «Каракурт» и проекта 21631 «Буян-М».
Отмечается, что гиперзвуковые ПКР «Циркон» являются принципиально новыми боеприпасами, которое хоть и относится к неядерным системам, но приближается к ним по своей мощи. От предыдущих поколений они отличаются возросшей вероятностью поражения целей за счет большой скорости и мощной боевой части. Энергия взрыва способна отправить на дно даже большие боевые корабли типа авианосцев.
Согласно открытой информации, ракета достигает скорости в 5-10 Махов и поражает цели на дистанции до 500 км. (Предельная скорость современных противоракет составляет около 2,5 Махов).
«Циркон» также может поражать наземные цели с заранее известными координатами.
Изначально ракеты «Циркон» предполагалось устанавливать на атомные крейсера, фрегаты и атомные подлодки. Появление же легких ракет позволяет вооружить ими МРК и ДЭПЛ, отметил эксперт Дмитрий Корнев.
По его словам, «малогабаритный» «Циркон», скорее всего, будет иметь тот же самый двигатель, но получит чуть меньшую боеголовку, запас топлива и ряд конструктивных элементов. Вероятно, модифицируют и стартовый ускоритель – на «большой» ракете он очень мощный.
Легкий «Циркон» нужен, чтобы новыми ракетами быстро насытить флот: программа строительства крупных кораблей пробуксовывает, а МРК строится в течение 2-3 лет, к тому же он станет более дешевым носителем для ракеты, полагает эксперт Дмитрий Болтенков.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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