Госиспытания российского экзоскелета планируется закончить в 2020 году

Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск имени Карбышева продолжает государственные испытания российского пассивного экзоскелета ЭО-1, предназначенного для переноски грузов до 50-и килограмм. Испытания планируется закончить в 2020 году, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, новое российское устройство предназначено для разгрузки опорно-двигательного аппарата при переноске грузов массой до 50 килограммов во время длительных маршей или при атаке. В отличии от западных образцов, российский экзоскелет не имеет датчиков, сервоприводов, системы управления и не требует применения элементов питания. Он равномерно распределяет усилия от груза и обеспечивает защиту суставов и позвоночника, одевается за минуту, а снимается за 20 секунд. Обучение применению экзоскелета занимает не более 2-х недель. Есть и ограничения в применении: в экзоскелете нельзя десантироваться и совершать слишком резкие движения.По планам Минобороны, первыми на вооружение экзоскелет получат расчеты переносных противотанковых ракетных комплексов и пулеметчики с ранцевыми системами бесперебойной подачи патронов. В настоящее время также ведется работа по адаптации экзоскелета под защитные костюмы ОВР-ЗШ, которыми пользуются бойцы штурмовых групп и подразделений разграждения местности.Ранее Минобороны сообщало о применении данного экзоскелета операторами комплекса разминирования "Уран-6" в Сирии, которые с помощью него спокойно пользовались пультом управления и связи комплекса, весящим около 20 кг.