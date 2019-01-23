Бутафорские украинские государства времён Гражданской войны. Часть 1

Возникновение после Февральской революции в России и в период Гражданской войны бутафорских украинских «государств» и «советских республик» вызывает много вопросов. Действительно ли население Юго-Западного края России стремилось к самостоятельности? Или все это было искусственно спровоцировано? Почему череда взаимных предательств, попыток найти зарубежных хозяев и несостоятельность государственности все время преследовала эту территорию?Сепаратистские настроения, особенно в Галиции, веками подогревались Польшей, а накануне Первой мировой войны Австро-Венгрией и Германией. Австрийские власти использовали движение украинофилов в качестве агентов влияния в России. С 1912 года в Галиции действовала организация «Товарищество украинских поступовцев» во главе с австрийским подданным Грушевским, ставившая сепаратистские цели по отношению к населению Юго-Западного края России. В Киеве и других городах Юго-Западного края под руководством Грушевского создаются центры распространения украинофильства, активизируется деятельность «мазепинцев» и появляются сотни пропагандистов.Австрийские и германские спецслужбы тайно финансировали и направляли деятельность украинофилов в духе русофобства. Австрийские спецслужбы в августе 1914 года создают в Галиции «Союз освобождения Украины», перешедший затем под крыло германского Генерального штаба, с целью пропаганды идеи отделения части Юго-Западного края от России как «самостоятельного государства, входящего в систему центральных держав».Деятельность украинофилов и «мазепинцев» не находит поддержки в массах, но подхватывается российскими либералами в лице лидера партии кадетов Милюкова, стремящихся ориентировать Россию на западные ценности. Грушевскому, поддерживающему контакты с российскими либеральными партиями и фракциями в Государственной Думе России, даже удаётся навязать там дискуссии о существовании «украинского народа». До этого термин «украинец» в России нигде не употреблялся.Февральская революция оказывает галицким украинизаторам неоценимую услугу. Старый знакомый Грушевского кадет Милюков, воспринимающий его взгляды по «украинскому вопросу», становится министром иностранных дел Временного правительства и 2 марта 1917 года заявляет, что украинцы Галиции, если пожелают, могут объединиться с украинцами, проживающими в России, тем самым впервые признав на уровне правительства существование двух разных народов – русского и «украинского».Учитывая, что практически все «украинцы» находились в Галиции, они откликнулись на призыв Милюкова, быстро перебрались в Киев и начали формировать органы будущего «государства». «Украинские поступовцы», преобразованные в Украинскую партию социалистов-федералистов, совместно с «Союзом освобождения Украины», при поддержке Украинской социал-демократической рабочей партии, различных обществ, кружков, партийных групп, рабочих, военных, культурных и профессиональных организаций, по собственной инициативе учреждают в Киеве 4 (17) марта Украинскую Центральную раду под благовидным предлогом «достижения широкой национальной и территориальной украинской автономии в Российской федеративной республике».При этом они стремятся не Галицию объединить с Россией, а земли Юго-Западного края присоединить к Галиции. Сами себя назначив членами Центральной рады, а Грушевского председателем (из 18 первых руководителей Центральной рады 12 были австрийскими подданными), они начинают энергичную деятельность по созданию «самостийной Украины».Так в результате сговора недальновидной части российской элиты с «мазепинцами» им была предоставлена возможность отторгнуть от России часть русских земель. Вся дальнейшая деятельность Центральной рады заключалась в закреплении за собой захваченных прав и выдвижении «украинского вопроса» на международный уровень, а немцы и австрийцы с энтузиазмом поддерживали устремления своих марионеток.На организованной Центральной радой 19 марта манифестации в Киеве были принято постановление о немедленном введении автономии на Украине с последующим утверждением Всероссийским Учредительным собранием, а Временное российское правительство должно было незамедлительно издать декларацию о необходимости широкой автономии Украины.Для придания своей легитимности Центральная рада организовывает 6-8 апреля украинский съезд для проведения «выборов» состава Центральной рады, которые дали бы ей характер представительства от всего «украинского народа» и подтвердили бы его политическую платформу на создание национально-территориальной автономии. Делегаты съезда были представлены партиями, объединениями и организациями, которые признавали себя украинскими. Выборов делегатов на съезд по воспоминаниям его участников официально нигде не проводилось. Тем не менее, потом было объявлено, что в ЦР было избрано 822 депутата. Из этого состава была сформирована Малая рада в количестве 58 человек, а также подтверждены полномочия Грушевского в качестве председателя ЦР.Интересен состав «народных» делегатов съезда и принцип их формирования. Депутаты из армии имели «полномочия» на основании воинских удостоверений о командировании их в Киев для получения в интендантском складе партии сапог, для денежных расчетов, для лечения и т. п. Депутаты с мест имели частные письма на имя Грушевского и других лидеров такого содержания: «посылаем известного нам…» за подписью председателя какой-нибудь партийной или общественной украинской организации. Например, депутаты от Полтавы были избраны советом старшин украинского клуба, на заседании которого присутствовало всего 8 человек. Примерно 300 депутатов были представлены Грушевским, Винниченко и другими членами президиума, каждому из которых были «передоверены» депутатские полномочия от 10, 15, 25 депутатов. Вот таким «народным» волеизъявлением учреждали Центральную раду.Эмиссары от «Союза освобождения Украины» при поддержке Грушевского получили возможность беспрепятственно воздействовать на депутатов Центральной рады, попавших туда «по случаю», и формировать у них сепаратистские настроения.В мае Центральная рада потребовала от Временного правительства России издания правительственного акта о признании автономии Украины, выделении в административную единицу 12 губерний с украинским населением и создании украинского войска. Автономию предполагалось формировать не по территориальному, а по национальному признаку.Опираясь на создаваемые «украинские части» Центральная рада организовывает 4 (23) июня войсковой съезд, который признает Украинский войсковой комитет высшим органом украинских войсковых частей и организаций. Собрав делегатов съезда на Софийской площади, Центральная рада оглашает «Первый универсал», провозгласивший в одностороннем порядке национально-культурную автономию Украины в составе России. Затем 16(29) июня формируется Генеральный секретариат, который должен был стать высшим органом власти на Украине. Председателем (премьер-министром) Генерального секретариата (правительства) был избран Владимир Винниченко, генеральным секретарем по военным делам Симон Петлюра.В этот период начинается формирование «украинских частей», чему способствовала позиция Ставки Верховного главнокомандующего, считавшей целесообразным создание «национальных частей» (польских, латышских, сербских, чехословацких и т.п.), которые могли укрепить боеспособность русской армии. Ставка позволила «украинизировать» два армейских корпуса, переименовав их в 1-й и 2-й украинские корпуса. Так были созданы предпосылки для формирования армии УНР.Центральная рада пошла дальше в распространении сепаратизма в России. 27 июня она приняла постановление провести в июле в Киеве съезд всех национальностей России, добивающихся автономии, с участием финнов, поляков, эстонцев, латышей, литовцев, белорусов, грузин, евреев, татар, армян, калмыков, башкир, а также донцев и сибиряков. Эта инициатива так и не была реализована.После переговоров Центральной рады с делегацией Временного правительства России 28 июня – 3 июля и взаимных уступок Временное правительство признало за Украиной право на создание автономии с окончательным решением этого вопроса Всероссийским учредительным собранием. Центральная рада 3 (16) июля издает «Второй универсал», которым в одностороннем порядке объявляет Генеральный секретариат местным органом власти, подотчетным Временному правительству.Проведенные на Украине 23 июля (5 августа) выборы в органы городского самоуправления показали, что идея «самостийности» населением не поддерживается, сторонники независимости Украины не получили ни одного места, общероссийские партии получили 870 мест, сторонники федерализации России — 128 мест.Временное правительство России 4 (17) августа признает возможность получения Украиной автономии, но полномочия Генерального секретариата ЦР как органа местной власти Временного правительства распространяются не на 9 украинских губерний, к чему стремилась Центральна рада, а только на 5 губерний (Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и Черниговскую). Временное правительство не подчинило Центральной раде Харьковскую, Екатеринославскую, Таврическую и Херсонскую губернии, поскольку союз промышленников Юга России 1 (4) августа обратился к Временному правительству с требованием не допускать передачи горной и горнозаводской промышленности Донецко-Криворожской области под контроль «провинциальной автономии».Центральная рада и Генеральный секретариат в этот период не являлись никакими государственными органами, государственные учреждения их игнорировали, налоги поступали в российскую казну. Тем не менее, являясь всего лишь своеобразным общественным институтом с полномочиями местной власти, они умело использовали трудности Временного правительства, восстание большевиков в Петрограде и попытку государственного переворота генерала Корнилова, последовательно проводя политику на отделение от России. Генеральный секретариат 30 сентября принимает декларацию, которой вводилась структура управления, полностью подотчетная ЦР, а также запрещалось выполнение любых распоряжений Временного правительства, принятых без согласования с Центральной радой.После Октябрьской революции в Петрограде 25 октября (7 ноября) и свержения Временного правительства большевики попытались захватить власть в Киеве, но эта попытка была подавлена верными Временному правительству войсками и «украинскими частями».Центральная рада стянула в Киев верные «украинские части», заняла правительственные учреждения, захватила власть в Киеве и создала Краевой комитет охраны революции, подчинив ему все гражданские и военные органы власти на Украине, в том числе в Херсонской, Екатеринославской, Харьковской, Холмской и частично Таврической, Курской и Воронежской губерниях, призвав бороться с попытками поддержки революции в Петрограде.Опасаясь силы, формировавшейся вокруг Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве, планировавшей создание общероссийского правительства для борьбы с большевиками, Грушевский не решился сразу объявить о независимом украинском государстве, а инициировал 7 (20) ноября принятие «Третьего универсала», провозгласившего Украинскую Народную Республику в федеративной связи с Российской Республикой, включив в нее Киевскую, Волынскую, Подольскую, Херсонскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую губернии и уезды Северной Таврии (без Крыма). Присоединение частей Курской, Холмской, Воронежской и соседних губерний, где проживает «большинство украинского населения», должно было решаться «по согласию организованной воли народов».Одновременно Центральная рада начала налаживать контакты с атаманом Войска Донского Калединым, не признавшим власть большевиков и объявившим независимость Области Войска Донского до образования законной российской власти.Так из-за недальновидной политики либеральных кругов России, развала российской государственности и армии после Февральской революции, при поддержке австро-германских властей на части территории Юго-Западного края России сепаратистски настроенными «мазепинцами» и украинофилами вопреки воле населения было провозглашено первое «украинское государство» под названием Украинская Народная Республика.