В Арктике развернули мобильную РЛС «Резонанс-Н»
В Арктике развернули радиолокационный комплекс «Резонанс-Н» с элементами искусственного интеллекта, сообщают Известия.
По данным Минобороны, станция поступила на вооружение Северного флота в конце прошлого года.
Комплекс предназначен для дальнего обнаружения широкого спектра современных воздушных объектов. Он способен также классифицировать летательные аппараты, созданные с применением технологии «стелс», мини-БЛА и гиперзвуковые аппараты.
Возможности станции значительно расширяет фазированная антенная решетка, кроме того, локатор в автоматическом режиме может обмениваться информацией с другими РЛС. Радиус действия «Резонанса» – 1100 км, способен давать целеуказания средствам ПВО, расположенным на дистанции до 600 км.
Особенностью комплекса является отсутствие в его конструкции вращающихся антенн: круговой обзор пространства ведется электронными средствами. Это повышает надежность локаторов, увеличивает срок их работы и снижает энергопотребление. Станция построена с использованием только российских компонентов. «Резонанс-Н» специально модернизирован для работы в арктических условиях.
По словам экс-начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, в задачи разворачивающегося в Арктике командования «Север», в первую очередь, входит защита сил СФ и в его составе атомного флота, а также обеспечение безопасности промышленных районов Центральной России, Урала и Сибири.
Отмечается, что новые формирования практически восстанавливают инфраструктуру, существовавшую в Арктике во времена СССР. Тогда там несла службу 10-я армия ПВО. Однако в девяностые годы она была расформирована.
По данным Минобороны, станция поступила на вооружение Северного флота в конце прошлого года.
Комплекс предназначен для дальнего обнаружения широкого спектра современных воздушных объектов. Он способен также классифицировать летательные аппараты, созданные с применением технологии «стелс», мини-БЛА и гиперзвуковые аппараты.
Возможности станции значительно расширяет фазированная антенная решетка, кроме того, локатор в автоматическом режиме может обмениваться информацией с другими РЛС. Радиус действия «Резонанса» – 1100 км, способен давать целеуказания средствам ПВО, расположенным на дистанции до 600 км.
Особенностью комплекса является отсутствие в его конструкции вращающихся антенн: круговой обзор пространства ведется электронными средствами. Это повышает надежность локаторов, увеличивает срок их работы и снижает энергопотребление. Станция построена с использованием только российских компонентов. «Резонанс-Н» специально модернизирован для работы в арктических условиях.
По словам экс-начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, в задачи разворачивающегося в Арктике командования «Север», в первую очередь, входит защита сил СФ и в его составе атомного флота, а также обеспечение безопасности промышленных районов Центральной России, Урала и Сибири.
Отмечается, что новые формирования практически восстанавливают инфраструктуру, существовавшую в Арктике во времена СССР. Тогда там несла службу 10-я армия ПВО. Однако в девяностые годы она была расформирована.
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