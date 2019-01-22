В ЛДПР предложили сделать праздником день капитуляции Японии
В российской Госдуме предложили закрепить в календаре еще один праздник. Депутат от ЛДПР, зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил законодательно закрепить, как праздничный день - 2 сентября - день капитуляции Японии, сообщает РИА Новости.
Выступая перед парламентариями во время пленарного заседания, Шерин заявил, что вносит на рассмотрение Госдумы законодательную инициативу о том, чтобы признать в России праздничным днем 2 сентября 1945 года - День капитуляции милитаристской Японии. Ранее депутаты от ЛДПР внесли законопроект о о территориальных претензиях Японии, согласно которому острова, входящие в цепь Курил, "являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области".
Отметим, что 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, согласно которому Советскому Союзу отходили острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Между тем, Япония выставляет основным условием заключения мирного договора с Россией возврат ей суверенитета над "Северными территориями". При этом в Токио ссылаются на двухсторонний трактат от 1855 года, игнорируя итоги Второй мировой войны.В Москве ранее заметили, что для полноценных переговоров о заключении мирного договора, Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны и неоспоримый суверенитет России над Курильскими островами.
Напомним, что в Москву прибыл Синдзо Абэ, который сегодня проведет переговоры с Владимиром Путиным в отношении мирного договора между странами.
Выступая перед парламентариями во время пленарного заседания, Шерин заявил, что вносит на рассмотрение Госдумы законодательную инициативу о том, чтобы признать в России праздничным днем 2 сентября 1945 года - День капитуляции милитаристской Японии. Ранее депутаты от ЛДПР внесли законопроект о о территориальных претензиях Японии, согласно которому острова, входящие в цепь Курил, "являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области".
Отметим, что 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, согласно которому Советскому Союзу отходили острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Между тем, Япония выставляет основным условием заключения мирного договора с Россией возврат ей суверенитета над "Северными территориями". При этом в Токио ссылаются на двухсторонний трактат от 1855 года, игнорируя итоги Второй мировой войны.В Москве ранее заметили, что для полноценных переговоров о заключении мирного договора, Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны и неоспоримый суверенитет России над Курильскими островами.
Напомним, что в Москву прибыл Синдзо Абэ, который сегодня проведет переговоры с Владимиром Путиным в отношении мирного договора между странами.
- Использованы фотографии:
- https://yandex.by/collections
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